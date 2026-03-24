敏感肌のための最強※1UVベースが進化。＜シトルリン※2＞2倍増量。バリア機能サポートにより、紫外線ダメージ※3から肌を守る効果がパワーアップ。

アクセーヌ株式会社

アクセーヌ株式会社（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：阪本宙政）は、敏感肌のためのSPF50+の日やけ止めベースクリーム「スーパーサンシールド ブライトヴェール」をリニューアルし、2026年3月27日（金）より発売します。

アクセーヌ スーパーサンシールド ブライトヴェール 全2色（イメージ）

2004年の誕生以来、6度の進化を重ねてきた敏感肌のためのUVベース「スーパーサンシールド」。

新「スーパーサンシールド ブライトヴェール」は、敏感肌のバリア機能が低く、紫外線ダメージ※3を受けやすい点に改めて着目し、天然保湿因子の一つである保湿成分＜シトルリン＞を2倍に増量。角層バリア機能を潤いでサポートすることで、角層での水分保持、紫外線ダメージ※3から肌を守る効果がパワーアップ。＜ノンケミカル処方＞×＜SPF50＋＞で、最強※1の防御力を保持しながら、いっそう紫外線ダメージ※3に負けないすこやかな肌へと導きます。さらに、容量はそのままに持ち運びしやすいコンパクトなチューブ容器に変更しました。

※1 アクセーヌ製品内で最高クラスの紫外線防止効果（SPF50＋）を有すること ※2 保湿成分 ※3 紫外線による乾燥

【製品概要】

製品名：アクセーヌ スーパーサンシールド ブライトヴェール

種別：日やけ止めベースクリーム

UV機能：SPF50＋・PA＋＋＋＋、UV耐水性★★

容量：各22g 色数：全2色 価格：各4,400円（税込）

発売日： 2026年3月27日（金）リニューアル発売

取扱店：全国のアクセーヌショップ・アクセーヌオンラインショップ・パウダーパレット・一部の化粧品店・他

アクセーヌ スーパーサンシールド ブライトヴェール 全2色

【製品特長】

潤いバリアをサポートし、紫外線ダメージ※1に負けない肌へと導く。敏感肌のための最強※2UVベース。

肌の潤いバリアをサポートし、紫外線ダメージ※1に負けにくい肌状態へ整える、最強※2の防御力を備えた敏感肌のための日やけ止めベースクリームです。5つのこだわりで叶える敏感肌用設計。肌への負担を抑えた軽やかな使い心地と、健康的な肌印象に整える色設計を追求しています。

1．バリア機能をサポートし、紫外線ダメージ※1から肌を徹底的に守る。

- ＜セラミド類似成分＞＜水添レシチン＞＜シトルリン＞などの保湿成分が角層のバリア機能をサポートすることで、紫外線による乾燥ダメージから敏感な肌を守ります。- 保水効果があるのにべたつかない保湿成分＜ビオサッカリドガム-1＞がしっとりと厚みのある保護膜を形成。角層からの水分蒸散を防ぐとともに、摩擦などの物理的刺激からも肌を守ります。- SPF50＋・PA＋＋＋＋の最強※2の紫外線カット効果を実現しました。

2．5つのこだわりで叶える敏感肌用設計。

ノンケミカル処方（紫外線吸収剤不使用）・無香料・アルコール（エタノール）フリー・パラベン（防腐剤）フリー・色素をコーティング

3．敏感肌でも負担なく、軽やかな使い心地。

- エモリエント成分※3でコーティングされた紫外線散乱剤を採用。紫外線散乱剤が肌に直接触れず、高SPFアイテム特有※4のキシキシ感のない、軽やかな使い心地です。- 色素を薄膜シリカでコーティングし、色素や微量に含まれる金属が肌に直接触れないよう配慮。（独自の＜PV技術＞）

4．敏感肌の肌悩みを考慮した色設計で、くすみ、赤みの気にならない健康的な肌印象に。

敏感肌の肌悩みを考慮した、あえて黄みよりの色設計により、くすみ、赤みが目立たない肌に。補整効果と厚塗り感のない自然な仕上がりを両立しています。ファンデーションの化粧下地として、またファンデーションなしの1品使いもOK。自分の肌の色に合わせることはもちろん、“ワントーン明るく”“より素肌っぽく”などなりたいキレイによっても選べる2色をラインアップしています。

アクセーヌ スーパーサンシールド ブライトヴェール ＜01 ピンクベージュ＞01 ピンクベージュ

自然な血色感を与え、素肌よりワントーン明るい肌に。

アクセーヌ スーパーサンシールド ブライトヴェール ＜02 クリームベージュ＞02 クリームベージュ

白浮きせずより肌になじみながら自然にトーンアップ。

【使用方法】

スキンケアで肌を整えた後、パール粒1～2粒を取り、顔にムラなくのばします。

※1 紫外線による乾燥

※2 アクセーヌ製品内で最高クラスの紫外線防止効果（SPF50＋）を有すること

※3 トリエトキシシリルエチルポリジメチルシロキシエチルヘキシルジメチコン、ハイドロゲンジメチコン

※4 自社従来品（アクセーヌ スーパーサンシールド）

【アクセーヌとは】

アクセーヌは1970年代、化粧品による多様な肌トラブルに悩む女性たちの声を原点に、肌トラブルを繰り返さないための理論を皮膚科医と共同研究したことからスタート。以来、皮膚生理学の本質に基づいたアプローチで美しさを考え、“低刺激性”と“高機能”を追求しています。全ては、“肌がキレイになって嬉しい”“自分の肌を信じられる“と感じていただくため。トラブルを繰り返すことなく肌を美しくする、という基本理念のもと、効果を実感できる製品を開発しています。

アクセーヌ公式サイト： https://www.acseine.co.jp/shop/

アクセーヌ公式インスタグラム： https://www.instagram.com/acseine_jp/?hl=ja

【お客様のお問い合わせ】

アクセーヌ 0120-120783＜月～金（祝日を除く）＞

10:00～18:00

531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3-19-3

URL https://www.acseine.co.jp