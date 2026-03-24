【リピート率81％】多摩地域の事業者・フリーランスが交流コワーキングスペース「me:rise立川」3周年イベントを実施

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（読み：アゴラ、本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）が多摩信用金庫から委託を受け2023年2月より運営する、コワーキングスペース＆インキュベーションオフィスme:rise立川は2026年2月1日にオープン3周年を迎えました。

これを記念し、2026年2月26日に3周年イベント「3rd anniversary THANKS DAY」を開催。当日は会員に加え一般参加者も含め47名が参加し、多摩地域で活動する事業者やクリエイター、フリーランスなどが交流する機会となりました。

また本イベントでは地域店舗によるフード提供や、地域インフルエンサーによるトークセッション、体験型コンテンツなどを実施。コワーキングスペースを拠点にした地域コミュニティの広がりを感じるイベントとなりました。

▼当日動画

https://www.instagram.com/reel/DVORyDxj-cN/?igsh=Z3A2ZDNocHQ0YmF4

3周年記念イベント「THANKS DAY」概要

当日は乾杯からスタートし、多摩地域を拠点とする飲食店のフードを囲みながら参加者同士の交流が行われました。会員だけでなく初めて施設を訪れる参加者も多く、名刺交換や事業紹介など、自然なコミュニケーションが生まれる場となりました。

多摩地域の店舗によるフード提供

イベントでは多摩地域で活動する飲食店がフードを提供しました。

・立川市：Adam’s awesome PIE（アダムスオーサムパイ）

・国立市：中華おこわ福山

・府中市：N Hütte〈エヌヒュッテ）

地域の人気店舗による料理を囲みながら、参加者同士の会話が広がりました。

Adam’s awesome PIE中華おこわ福山N Hütte

多摩地域のクリエイター・事業者によるコンテンツ

多摩の検索ちゃん

当日は交流に加えて、参加型コンテンツも実施。

多摩地域の情報を発信するインフルエンサー「多摩の検索ちゃん」を招き、地域の魅力や最新トレンドをテーマにしたミニトークを開催。



「多摩エリアは今、○○化が始まってる！」というテーマのもと

参加者からは多摩地域の新たな魅力を知る機会となったという声もありました。

体験型コンテンツ

スマートフォンの写真をその場でプリントし、オリジナルTシャツやトートバッグを制作できる体験型コンテンツ「モバティ」の体験型コンテンツも実施。制作工程を見ながら参加者同士の交流が広がりました。

AHA TOKYO「モバティ」

コワーキングスペースを起点にした地域交流拠点へ

フリーランスや地域事業者にとって、日々の業務の中で新たな人脈やコミュニティを築く機会は限られがちで多くの人が抱える課題のひとつとなっています。

今回のイベントでは、会員だけでなく初めて訪れる参加者も多く、仕事や活動について語り合う姿が多く見られました。

me:rise立川を運営する株式会社AGORA。

AGORA（アゴラ）とはギリシャ語で「広場」を指します。

me:rise立川では、コワーキングスペースとしての機能に加え、地域の事業者やクリエイターがつながる広場・地域のコミュニティ拠点としての役割を目指しています。

今後もイベントや交流機会を通じて、多摩地域で活動する人々の出会いや新しい取り組みが生まれる場づくりを進めていきます。

協力企業

▼Adam's awesomePIE Instagram

＠adams_awesomepie

https://www.instagram.com/adams_awesomepie/

▼中華おこわ福山 Instagram

＠chukaokowa_fukuyama

https://www.instagram.com/chukaokowa_fukuyama/

▼N Hütte Instagram

＠n.hutte

https://www.instagram.com/n.hutte/

▼多摩の検索ちゃんInstagram

＠tama_kensaku_chan

https://www.instagram.com/tama_kensaku_chan/

▼AHA TOKYO Instagram

＠aha_tokyo

https://www.instagram.com/aha_tokyo/



施設概要

施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）

住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F

座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室（12室）

設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等

サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等



＊HP：https://www.merise-tamashin.net/

＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja

その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/

Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja



・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

HP：https://www.agora-office.com/



・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間。

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。

HP：https://www.agora-kgu.com/