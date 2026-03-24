【南青山】矯正から一般・精密治療まで一拠点。4月1日（水）『ミライズ総合歯科 南青山』グランドオープン、各分野の専門医連携でトータルケアを実現

株式会社メディデントミライズ総合歯科の正面写真

株式会社MEDiDENT/ミライズウェルメディカルグループ（東京都港区南青山、代表取締役：富田大介）は、2026年4月1日（水）、「ミライズ総合歯科 南青山」（MIRISE ADVANCED DENTAL CLINIC MINAMI AOYAMA）をグランドオープンいたします。本クリニックは、表参道エリアに位置し、一般歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科・補綴治療・インプラント・審美治療など、すべての診療部門に専門家が在籍するワンストップ型の次世代総合歯科クリニックです。

グランドオープンに先立ち、3月28日（土）・29日（日）の両日、内覧会を開催いたします。当日はクリニック内をご見学いただけるほか、スタッフとのご相談も承ります。

なお、本クリニックでは各種健康保険を取り扱っております。保険診療を基本としながら、より専門的・審美的な治療をご希望の方には、ご要望に応じた自由診療プランもご提案いたします。

■ 開院の背景と理念

現代の歯科医療に求められるのは、「痛みを治す」だけではなく、患者様の生涯にわたる健康を支える包括的なアプローチです。しかし、多くのクリニックでは、診療科ごとに分散した体制が続いており、患者様は複数の医院を渡り歩く必要がありました。

ミライズ総合歯科 南青山は、『治す医療から叶える医療へ』という理念のもと、矯正歯科で培われた『診査・診断・治療計画立案・治療・経過管理』の思想をすべての診療分野に展開。一口腔単位での包括的診断・治療を、一つのクリニックで完結できる体制を整えました。

■ ミライズ総合歯科 南青山が選ばれる5つの理由

1. 総合力 ── 全部門に専門家が在籍するワンストップ体制

一般歯科・小児歯科・口腔外科・矯正歯科・補綴治療・精密根管治療・インプラント（All-on-4・ザイゴマインプラント対応）まで、各分野の専門家が連携。一口腔単位での包括的な診断・治療を院内で完結できます。

2. 専門性 ── 各学会認定医・米国専門医が在籍

米国歯内療法専門医・日本矯正歯科学会認定医・日本顎咬合学会認定医などが在籍。世界水準の知識と技術を結集します。

3. 痛み・不安への配慮 ── セデーションにも対応

恐怖心が強い方やお子様のために、セデーション（静脈内鎮静法）をご用意。最新の麻酔技術で痛みを最小限に抑えます。

4. 先進の精密治療 ── デジタルデンティストリー

AIによる診断支援・3Dシミュレーション・口腔内スキャナーを活用。より正確で低侵襲な治療を実現します。

5. 信頼の医療ネットワーク ── グループの総合力

顎変形症手術施設・再生医療クリニック・大学病院とも緊密に連携。あらゆる症例に最適な医療をご案内します。

■ 注目の先進治療

精密根管治療

米国歯内療法専門医・NYU歯学部 臨床准教授の岡崎勝至医師が担当。マイクロスコープ（歯科用顕微鏡）を駆使した高精度な根管治療により、他院で「抜歯しかない」と言われた歯の保存を目指します。再発リスクを最小化し、天然歯を生涯守ることを第一に考えた根本治療です。

All-on-4（オールオン4）

歯を多数失った方・総義歯をご使用の方に対し、最小4本のインプラントで上下全顎の固定式補綴物を支持するAll-on-4に対応。ORC インプラントクリニック大磯院長・東海林弘子医師が担当し、入院不要の日帰り手術で機能的かつ審美的な口腔を回復します。

ザイゴマインプラント（頬骨インプラント）

重度の骨萎縮により通常のインプラントや骨造成が困難な症例にも対応できるザイゴマインプラントを提供。頬骨（ザイゴマ）に固定するため、骨量不足でも義歯不要の固定式補綴が可能となります。難症例でも諦めない、ミライズグループならではのハイレベルな口腔再建を実現します。

自家歯牙移植

抜歯が必要となった部位に、患者様自身の歯（主に親知らずなど）を移植する自家歯牙移植に対応。インプラントと異なり天然の歯根膜を活かした生体親和性の高い治療であり、骨との統合・感覚の回復が期待できます。適応条件を精密に診査したうえで、できる限り自分の歯を活かす治療計画をご提案します。

歯周外科・再生療法

進行した歯周病に対し、フラップ手術（歯肉剥離掻爬術）や骨再生誘導法（GTR法・エムドゲイン）などの歯周外科処置を実施。歯肉退縮に対するCTG（結合組織移植）・FGG（遊離歯肉移植）など審美的な再建にも対応します。通常の歯周治療では改善が難しい難治性症例にも、外科的アプローチで歯の長期保存を目指します。

■ 信頼の医療チーム

■ 内覧会のご案内

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170507/table/3_1_a6652f514e288f0d8516a309c6e21c9f.jpg?v=202603241151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/170507/table/3_2_a27ec92ccbb7bedad25bc82974542ab5.jpg?v=202603241151 ]

※当日の診療は行っておりませんので、ご了承ください。

■ ミライズ ウェルメディカルグループについて

矯正歯科・口腔外科・総合歯科・予防医療・再生医療を軸に、南青山・銀座エリアを中心とした次世代型医療ネットワークを展開。AIやデジタル先進技術を駆使した精密診療と、臨床・教育・研究の融合による革新的な医療提供を目指しています。グループ傘下には、ミライズ矯正歯科南青山、ミライズiPSクリニック、ミライズオーラルヘルスなどが在籍し、医療の枠を超えた統合的なウェルビーイングの実現に取り組んでいます。