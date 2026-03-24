【宮古島東急ホテル＆リゾーツ】鉄板焼「星河」リニューアル2周年記念。全コースで「宮古牛」を提供し、極上のアニバーサリーメニューを10日間限定で販売！

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東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社



詳細を見る :
https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/restaurant/yaebishi_teppanyaki/plan/140130/index.html


宮古島東急ホテル＆リゾーツ（沖縄県宮古島市、総支配人：白木敦義）が運営する鉄板焼レストラン「TEPPAN-YAKI 星河 -seiga-」は、リニューアルオープンから2周年を迎えました。リニューアルオープン2周年を記念し、2026年3月27日（金）から2026年4月5日（日）までの10日間限定で、特別メニューや限定カクテルをご提供いたします。



期間中はすべてのコースで、乾杯用スパークリングワインと宮古島が誇るブランド和牛「宮古牛」をご提供いたします。きめ細かな肉質と上質な旨味を、鉄板焼ならではの調理でお楽しみください。また、お料理とのペアリングが魅力の限定カクテルもご用意いたします。春の訪れを感じる華やかな一杯が、鉄板焼の味わいをより一層引き立てます。



さらに、リニューアルオープン2周年を記念したアニバーサリーデザートプレートもご提供いたします。ホテルパティシエールがお祝いの気持ちを込めて作るデザートとともに、南国リゾートの特別な空間で、大切なひとときを演出いたします。



TEPPAN-YAKI 星河-seiga-　２周年記念概要

[期間] 2026年3月27日（金）から2026年4月5日（日）


[時間]　17:30～22:00（L.O.20:00）※前日16:00までの予約制


[場所] 宮古島東急ホテル＆リゾーツ コーラルウイング１階


[メニュー例]「天の川」26,000円


乾杯用スパークリングワイン


琉球3品


・沖縄県産もずく酢・テビチ煮凝り・ジーマミー豆腐


前菜


・デュッカを効かせたアナゴの照り焼きバルサミコ風味 人参しりしりと共に


・国産牛のしゃぶしゃぶシークァーサーソースと雪塩のジュレ


・カジキマグロのソテー中華風マリネ


・沖縄県産豚フィレのフリット宮古島黒酢餡


お造り[近海鮮魚の3点盛り]


国産イセエビ


宮古牛サーロイン 80g


季節の焼き野菜


白飯 または ガーリックライス　


赤だし・香の物


アニバーサリーデザートプレート


コーヒー または 紅茶






鉄板焼 「星河」店内イメージ

アニバーサリーデザートプレート



沖縄県産の黒糖を使用した、ふんわり食感のシフォンケーキに黒蜜を添えたデザートプレート。コクのあるやさしい甘さのシフォンケーキに、南国を感じられるフルーツを使ったタルトとアイスクリームを合わせ、華やかな一皿に仕上げ、新たな気持ちで周年を迎えられるよう願いを込めて作りました。





限定カクテル



桜南風（さくらはえ）　1,200円



沖縄の方言で、「南風」を「はえ」と読みます。


辛口の白ワインに桜リキュールを合わせ、オレンジジュースの爽やかな酸味で仕上げた春限定のショートカクテル。グラスに添えたミントチェリーの彩りとともに、華やかな香りが広がります。鉄板焼の味わいに寄り添う、軽やかで上品な一杯です。







桜モヒート宮古島スタイル　1,500円



ラムに桜リキュールとクランベリージュースを合わせ、シークヮーサーとライムで爽やかに仕上げたロングカクテル。ミントの香りと桜の塩漬けが春の彩りを添え、南国リゾートの鉄板焼をより華やかに演出します。





※表示料金にはサービス料 13％、消費税 10%が含まれております。


※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。


※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。


※写真はイメージです。


※外来のお客さまにもご利用いただけます。


※お車を運転される方、未成年のお客さまへのアルコール類の提供は一切お断りいたします。


※予約キャンセルの際は、所定のキャンセル料を申し受けます。


　3日前から2日前までのご連絡　ご予約内容の20%


　前日のご連絡　ご予約内容の50%　


　当日のご連絡　ご予約内容の100%




[お客さまのお問い合わせ先] 電話 0980-76-2109（レストラン部）



ホテル外観

≪宮古島東急ホテル＆リゾーツ　概要≫



所在地：〒906-0305　沖縄県宮古島市下地字与那覇914番地


電話：0980-76-2109(代表)/FAX：0980-76-6781


施設：部屋数　247室、レストラン6ヶ所、宴会場1ヶ所


WEBサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/index.html