【宮古島東急ホテル＆リゾーツ】鉄板焼「星河」リニューアル2周年記念。全コースで「宮古牛」を提供し、極上のアニバーサリーメニューを10日間限定で販売！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/restaurant/yaebishi_teppanyaki/plan/140130/index.html

宮古島東急ホテル＆リゾーツ（沖縄県宮古島市、総支配人：白木敦義）が運営する鉄板焼レストラン「TEPPAN-YAKI 星河 -seiga-」は、リニューアルオープンから2周年を迎えました。リニューアルオープン2周年を記念し、2026年3月27日（金）から2026年4月5日（日）までの10日間限定で、特別メニューや限定カクテルをご提供いたします。

期間中はすべてのコースで、乾杯用スパークリングワインと宮古島が誇るブランド和牛「宮古牛」をご提供いたします。きめ細かな肉質と上質な旨味を、鉄板焼ならではの調理でお楽しみください。また、お料理とのペアリングが魅力の限定カクテルもご用意いたします。春の訪れを感じる華やかな一杯が、鉄板焼の味わいをより一層引き立てます。

さらに、リニューアルオープン2周年を記念したアニバーサリーデザートプレートもご提供いたします。ホテルパティシエールがお祝いの気持ちを込めて作るデザートとともに、南国リゾートの特別な空間で、大切なひとときを演出いたします。

TEPPAN-YAKI 星河-seiga- ２周年記念概要

[期間] 2026年3月27日（金）から2026年4月5日（日）

[時間] 17:30～22:00（L.O.20:00）※前日16:00までの予約制

[場所] 宮古島東急ホテル＆リゾーツ コーラルウイング１階

[メニュー例]「天の川」26,000円

乾杯用スパークリングワイン

琉球3品

・沖縄県産もずく酢・テビチ煮凝り・ジーマミー豆腐

前菜

・デュッカを効かせたアナゴの照り焼きバルサミコ風味 人参しりしりと共に

・国産牛のしゃぶしゃぶシークァーサーソースと雪塩のジュレ

・カジキマグロのソテー中華風マリネ

・沖縄県産豚フィレのフリット宮古島黒酢餡

お造り[近海鮮魚の3点盛り]

国産イセエビ

宮古牛サーロイン 80g

季節の焼き野菜

白飯 または ガーリックライス

赤だし・香の物

アニバーサリーデザートプレート

コーヒー または 紅茶

鉄板焼 「星河」店内イメージ

アニバーサリーデザートプレート

沖縄県産の黒糖を使用した、ふんわり食感のシフォンケーキに黒蜜を添えたデザートプレート。コクのあるやさしい甘さのシフォンケーキに、南国を感じられるフルーツを使ったタルトとアイスクリームを合わせ、華やかな一皿に仕上げ、新たな気持ちで周年を迎えられるよう願いを込めて作りました。

限定カクテル

桜南風（さくらはえ） 1,200円

沖縄の方言で、「南風」を「はえ」と読みます。

辛口の白ワインに桜リキュールを合わせ、オレンジジュースの爽やかな酸味で仕上げた春限定のショートカクテル。グラスに添えたミントチェリーの彩りとともに、華やかな香りが広がります。鉄板焼の味わいに寄り添う、軽やかで上品な一杯です。

桜モヒート宮古島スタイル 1,500円

ラムに桜リキュールとクランベリージュースを合わせ、シークヮーサーとライムで爽やかに仕上げたロングカクテル。ミントの香りと桜の塩漬けが春の彩りを添え、南国リゾートの鉄板焼をより華やかに演出します。

※表示料金にはサービス料 13％、消費税 10%が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※写真はイメージです。

※外来のお客さまにもご利用いただけます。

※お車を運転される方、未成年のお客さまへのアルコール類の提供は一切お断りいたします。

※予約キャンセルの際は、所定のキャンセル料を申し受けます。

3日前から2日前までのご連絡 ご予約内容の20%

前日のご連絡 ご予約内容の50%

当日のご連絡 ご予約内容の100%

[お客さまのお問い合わせ先] 電話 0980-76-2109（レストラン部）

ホテル外観

≪宮古島東急ホテル＆リゾーツ 概要≫

所在地：〒906-0305 沖縄県宮古島市下地字与那覇914番地

電話：0980-76-2109(代表)/FAX：0980-76-6781

施設：部屋数 247室、レストラン6ヶ所、宴会場1ヶ所

WEBサイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/index.html