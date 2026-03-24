ゴールデンウィーク期間限定「瀬良垣ナイトプール」プレオープン

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/)（所在地：沖縄県恩納村）は、2026年4月25日（土）～5月10日（日）までのゴールデンウィーク期間限定で、「瀬良垣ナイトプール」をプレオープンします。2026年6月19日（金）からのサマーオープンに先んじて、一足早くお楽しみいただけます。

今年の瀬良垣ナイトプールのキーワードは「笑顔弾けるナイトプール」。舞台となるのは、琉球王国の城（グスク）壁をモチーフとした曲線美が美しい、グスクプール。幻想的なギャラクシーピンクに彩られたプールは、昼とはひと味違う夜だけの特別な空気をまとい、夜の優しい風、キラキラと光る水面、映画のシーンのように空間を包み込むDJサウンドが体と心を解きほぐし、高揚感と笑顔をお届けします。

ゴールデンウィーク期間中は、瀬良垣ナイトプールをさらに盛り上げるホテルイベントが充実しています。5月2日（土）・3日（日）・4日（月・祝）の3夜にわたり、打ち上げ花火が瀬良垣の夜空を鮮やかに染め上げます。また、5月2日（土）には、まさに沖縄の魂そのものといっても過言ではない、沖縄の伝統芸能「エイサー」を力強く披露いたします。DJパフォーマンスは4月29日（水・祝）～ 5月5日（火・祝）の期間、連日にわたりプールサイドをドラマティックに演出します。

夜のプールサイドを彩るのは、イベントだけではありません。グスクプール横に営業するプールサイドバーでは、海の幸をはじめゴーヤ、もずくなど沖縄食材をたっぷり使った「海鮮冷やし沖縄そば」、沖縄県産黒糖使用のホワイトラム「ティーダラム」を使い、瀬良垣島が美しいサンセットに包まれる様子を表現した「マジックモヒート瀬良垣」、香り高い甘さが特徴のノンアルコールカクテル「パッションラグーン」など、南国らしい心躍るメニューが揃います。

毎年好評のビバレッジパス付き宿泊プランを活用すれば、夕暮れ時はプールサイドバーで海風を感じながら南国カクテルを楽しみ、夜になったらロビーラウンジ＆バーでゆっくりと、フリーフロー形式でドリンクを満喫いただけます。ビバレッジパスがあることで滞在の過ごし方を自由気ままにデザインすることができるので、その日の天気や雰囲気に合わせて、会話の弾む楽しい時間をお楽しみください。

旅の記憶を形にする新作のホテルオリジナルアイテムも登場します。瀬良垣島へと渡る橋を颯爽と走り抜けるカートや青い海に囲まれたリゾートホテルをモチーフにしたイラストが印象的な「ミント缶」は、旅の合間のリフレッシュはもちろん、大切な方へのプチギフトとしても最適です。

また、日本にあるハイアットとして初めて導入されたお子さま向けプログラム「キャンプハイアット」では、ゴールデンウィーク期間限定プログラム「サンドアート」が登場。砂遊びの延長でアートの楽しさを発見できる、南の島ならではの創造性あふれるプログラムです。沖縄の海と砂がお子さまの感性を豊かに育む、特別な夏の体験をご提供いたします。

沖縄の自然、文化、食、そして音楽が響き合う、瀬良垣島ならではの特別な夜。高揚感に満ちたひとときを、夏本番を前にしたゴールデンウィークに一足早くお楽しみください。

■瀬良垣ナイトプール

沖縄の海と空がゆっくり夜へと染まる時間帯に、沖縄の城をイメージした独特の石壁と美しい海の景色を持つグスクプールや沖縄でも数少ない常に海水が循環しているインフィニティプール、ラグーンが幻想的なギャラクシーピンクに包まれる「瀬良垣ナイトプール」。まるで海と一体になったような感覚を味わえる、瀬良垣島ならではのロケーションが際立つ、唯一無二のアイランドナイトプールで、島ならではの特別なリゾートナイトをご体験いただけます。

開催期間：

プレオープン | 4月25日（土）～5月10日（日）

サマーオープン | 6月19日（金）～10月12日（月・祝）

営業時間： 18:00 ～ 21:00

【ゴールデンウィーク期間中の開催内容】

実施エリア：グスクプールのみ ※ラグーンは対象外

DJパフォーマンス：4月29日（水・祝）～ 5月5日（火・祝）18：00～21：00

詳細：https://www.hyatt.com/content/dam/hotel/propertysites/assets/regency/okaro/documents/ja_jp/area-attractions/Seragaki-Night-Pool-Japanese.pdf

注意事項：

・ナイトプールのご利用は宿泊者様限定とさせていただきます。

・荒天時の場合は中止、また、設備状況により、ライトアップエリアが限定される場合がございます。

・状況により開催期間を変更する場合がございます。

・ラグーンは海水を使用しており、一般プール同様の塩素による水質コントロールはできかねますので

ご了承ください。

■ ゴールデンウィーク ホテルイベント

【打ち上げ花火】

5月2日（土）・3日（日）・4日（月・祝） 20：55

【エイサー（琉星太鼓）】5月2日（土） 19：30

【沖縄ポップス】5月3日（日）19：30

【バルーンアート】5月3日（日）・５日（火・祝）15:00～18:00

【ボディペイント】

5月2日（土）・４日（月・祝）15:00～18:00

■ プールサイド バー

今年注目の新メニューは、贅沢に新鮮な海鮮を散りばめた「海鮮冷やし沖縄そば」。太陽の下でひと泳ぎした後は、真っ白なサンシェードの下、さっぱりとした味わいが体にうれしい一皿です。このほか、瀬良垣島のサンセットをイメージした「マジックモヒート瀬良垣」や、旬のフルーツの魅力が詰まったノンアルコールカクテル「パッションラグーン」など、南国カクテルがリゾート気分を盛り上げます。

【2026年 新メニュー】

海鮮冷やし沖縄そば 1,980円

マジックモヒート瀬良垣 1,650円

パッションラグーン（フローズン）1,430円

※税込、サービス料15％別

営業期間：

2026年3月20日（金・祝）～ 2026年11月30日（月）予定

・ビバレッジ提供 10：00～17：00（L.O.16:45）

・フード提供 11：00～16：00（L.O.）

※ナイトプール実施期間（プレオープン・サマーオープン）のみ

トワイライト営業

・ドリンク＆フィンガーフード提供 ～20:00 (L.O.)

詳細：https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/dining/poolside-bar

問い合わせ：レストラン予約（098-960-4311、9:00～21:00）にて承ります。その際は、「プールサイドバー」へのお問い合わせの旨をお伝えください。

■ ビバレッジパス付き宿泊プラン - 海と光に包まれる、島の夜へサマーエスケープ

南国カクテルが楽しめる「プールサイドバー」と沖縄の個性豊かなクラフトビールなどを取り揃えた「ロビーラウンジ＆バー」をフリーフローでお楽しみいただける、毎年ご好評いただいている宿泊プランです。

内容：

・朝食付き（ザ・アイランド 1階 オールデイダイニング セラーレ）

・ご滞在中1回ご利用いただける「ビバレッジパス」付き

「プールサイドバー」トワイライトビバレッジパスと「ロビーラウンジ＆バー」ナイトビバレッジパスを、フリーフロー形式でご利用いただけます

滞在期間：

2026年4月25日（土）～5月11日（月）チェックアウト分まで

2026年6月19日（金）～10月13日（火）チェックアウト分まで

ご予約方法：ホテル公式ホームページ

( https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/offers/027815acb94c448989fb3ad57d39643c (https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/offers/027815acb94c448989fb3ad57d39643c)）、

または宿泊予約専用ダイアル（098-966-2589）※ 8:00～20:00 / 年中無休

注意事項：

・未成年のお子様はソフトドリンクのみ、添い寝のお子様は「ビバレッジパス」特典の適用対象外です。

・特典未使用時の、他の特典との交換や、返金はございません。

・【ワールドオブハイアットプログラムについて】

本プランは「ワールドオブハイアット」プログラムのポイントおよび滞在カウント加算、メンバーシップ特典利用（アップグレード、レイトアウト等）の対象です。

■ホテルオリジナルグッズ「ミント缶」新発売

マーケットでは、沖縄県内から選び抜かれた、ここでしか出会えないアイテムが揃います。琉球ガラスやシーサー、読谷村の「やちむん」、沖縄の風土を感じるアクセサリーのほか、沖縄の伝統的なぜんざいをイメージしたホテル限定パウンドケーキ「あまがし」、ホテルオリジナルクッキー、水筒など、旅の記憶に残る一品やセンスのよい手土産をお選びいただけます。

今回新たに発売するミント缶は、やんばる出身のアーティスト・運天肇（うんてん はじめ）氏によるオリジナル絵画をデザイン。瀬良垣島のサンセットを鮮やかなタッチで描いたもので、これまでもホテルオリジナルのポストカードや缶バッジなどを手掛けています。

・SERAGAKI ISLANDミント缶 756円（税込）

【やんばるの絵描き 運天 肇（Hajime Unten） プロフィール】

沖縄県今帰仁村運天に生まれる。大学時代は福岡で美術を学び、その後数年間沖縄県外で生活。沖縄に帰郷後、2007年に「沖縄のものをメインで描く」と決意し、2020年には母校である北山高校の美術非常勤講師としての仕事を依頼され、現在もその職を続けながら創作活動を行う。これまでの経験と沖縄の自然や文化に対する深い愛情が、彼の作品に独特の魅力を与えている。

マーケット営業時間：9:00～22:00

※ショップ ～20:00 までの営業

※ホテルメイドケーキ販売は、11:00～完売次第終了

注意事項：店頭販売のみに限ります。

■キャンプハイアット 期間限定プログラム「サンドアート」

瀬良垣ビーチで好きなモチーフを砂で形づくる「サンドアート」を楽しめるプログラムです。スタッフが上手に作るコツや崩れにくい作り方をレクチャーしながら、思い思いの作品づくりをサポートします。

沖縄の美しいビーチで夢中になって作品を完成させる、特別な思い出のひとときをお楽しみください。完成した作品は写真に残して、旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。プログラムは1回90分で、お子さまのみでの参加も可能です。

提供期間：5月2日（土）～5月６日（水・振替休日）

プログラム時間：各日9:00～10:30

料金：１作品につき 3,850円（税込・サービス料別）

対象年齢：4歳以上 ※バケツ容量15リットル～

ご予約：https://forms.office.com/r/z8vQWXpuCH?origin=lprLink

問い合わせ：瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ直通（098-960-4287）、

又は、seragaki.wellness@hyatt.com

＜ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄＞

ホテルが位置する恩納村は沖縄県でも有数の素晴らしいリゾートエリアの一つであり、新しい冒険が詰まっています。世界自然遺産に登録されているやんばるへのアクセスも容易で、多くの自然や地元の文化体験が楽しめます。ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、沖縄本島屈指のリゾートである恩納村の美しい海に囲まれた瀬良垣島と、沖縄本島が一本の橋で繋がりひとつのリゾートを構成する、ユニークなロケーションを特徴としたリゾートホテルで「元気になるホテル」として、身体と心に元気が満たされるリゾート体験を提供し続け、今後も魅力あるデスティネーションリゾートとして沖縄観光に貢献してまいります。

ハイアット リージェンシーについて

ハイアット リージェンシーは、世界40カ国以上で230軒以上のホテルとリゾートを展開するグローバルコレクションです。広大なリゾートから都会のシティセンターまで、多様なポートフォリオの深さと幅広さはブランドの進化を重んじる精神の証。50年以上にわたり、ハイアット リージェンシーは斬新な視点と豊かな体験を推進してきました。その先進的な哲学は、人々を結び付け、コミュニティーの精神を育む魅力的な空間をお客様に提供しています。ホスピタリティーの原点として、ハイアット リージェンシーのホテルやリゾートは、常にオープンマインドとオープンハートでお客様をお迎えし、忘れられないセレブレーション、くつろぎのひととき、卓越した美食体験、専門スタッフによるミーティングやテクノロジーを駆使したコラボレーションをお届けします。ハイアット リージェンシーは、洞察力に富んだケアを誇りに、世代を超えてあらゆる国と文化の人々を歓迎します。詳しくはhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP) をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency)、X(https://x.com/hyattregency)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)で、@HyattRegencyをフォローしてください。ハッシュタグ「#HyattRegency」を付けた写真の投稿もお待ちしています。