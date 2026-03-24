2026年3月25日（水）より春メニュー（季節限定）スタート！淡路サービスエリア下り線飲食ゾーン各店の新メニューが提供開始！《レストラン「ロイヤル」、スナックコーナー（フードコート）、ザ・どん》

ユーアールエー株式会社淡路サービスエリア下り線 大観覧車

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材などが味わえる、レストラン「ロイヤル」、スナックコーナー（フードコート）、ザ・どん等専門店を擁する淡路サービスエリア下り線飲食ゾーン(運営受託：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市大磯)。2026年3月よりスタートする、各店春の新メニューを一挙にご紹介します。

■レストラン「ロイヤル」淡路SA下り線店

北坂たまごのかつとじ御膳1880円（税込）

淡路島の自然豊かな環境で育まれた「北坂たまご」を贅沢に使用した、こだわりのカツとじ丼です。 ふんわりとろりと仕上がる北坂たまごが、揚げたてのカツをやさしく包み込み、旨みとコクを引き立てます。 だしの香りがふわっと広がる上品な味わいは、最後の一口まで飽きのこない満足感をお届けします。

素材の良さをそのまま生かした、ワンランク上のカツとじ丼をぜひお楽しみください。

北坂たまごについて

兵庫県、淡路島にある北坂養鶏場。

心地よい海風と大自然溢れる妙見山の丘陵地にあり、ヒヨコから自社で育成し、厳選の飼料を与え、 徹底管理の中で飼育された卵が自慢です。

育てている鶏は、純国産鶏。 日本だけで生まれ、育った鶏です。

生まれたての卵は、 その日のうちに洗卵、乾燥、検卵、 選別後出荷されます。

■ザ・どん 淡路SA下り線店

【至福の三色漬け丼 1,180円（税込】

新商品「至福の三色漬け丼」は、海の幸の魅力を一杯に凝縮した贅沢な丼です。甘みととろける食感が特徴の甘エビ、旨みが濃いまぐろ、脂のり豊かなサーモンの三種を、香り高い生姜醤油に丁寧に漬け込み、それぞれの素材が持つ味わいを最大限に引き出しました。丼の上には、彩り豊かな錦糸たまごを添え、まろやかな甘みと華やかな見た目をプラス。漬け魚介の濃厚な旨みと、卵のやさしい風味が調和し、最後の一口まで飽きのこない味わいに仕上げています。素材選びから仕込みまでこだわり抜いた「至福の三色漬け丼」は、幅広い年代のお客様にご満足いただける自信作です。日常の食事はもちろん、ちょっとしたご褒美にもふさわしい一杯としてご提供いたします。

■スナックコーナー（フードコート）淡路SA下り線店

【ねぎラーメン 900円（税込】

ねぎ好きにはたまらないねぎの味をしっかり味わえるラーメンです。

香り立つ青ねぎを贅沢に盛り付けた「ねぎラーメン」を新たに発売いたします。丼を覆い尽くすほどの新鮮なねぎは、シャキッとした食感と爽やかな香りが特徴で、スープの旨みを一層引き立てます。ベースとなるスープは、素材の旨みを丁寧に抽出したコク深い味わい。ねぎの清涼感と調和するよう工夫されており、最後の一口まで飽きのこない軽やかな後味を実現しました。さらに、柔らかく仕上げたチャーシューを添えることで、食べ応えと満足感を兼ね備えた一杯に仕上げています。「ねぎラーメン」は、シンプルでありながら素材の魅力を最大限に引き出した、当店ならではの自信作です。日常の食事はもちろん、気分をリフレッシュしたい時にもぴったりの一杯としてご提供いたします。

◆淡路サービスエリア下り線

スナックコーナー（フードコート）淡路SA下り線店のラーメンメニューロイヤル下り線店 窓際席より明石海峡大橋を望む

淡路サービスエリア（SA)下り線内レストラン「ロイヤル」の広々とした客席からは、雄大な明石海峡の大パノラマが広がります。特に窓際席からの景観は抜群で、まさに絶景が目の前に広がります。レストラン・フ一ドコ一ト・売店・道路案内所・展望テラスなどがあり、ゆっくりとくつろぐことができます。

尚、淡路SA上り線と淡路SA下り線、淡路ハイウェイオアシスは自由に行き来できます

（運営会社概要）

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビール(淡路ビール)他

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ

[淡路北スマートインターチェンジ（淡路ハイウェイオアシス）について]

明石海峡大橋大観覧車

2020年3月29日開通。淡路市、株式会社夢舞台及び本州四国連絡高速道路株式会社が整備した、全国初の民間施設直結スマートインターチェンジです。

これにより、淡路島内からは、本スマートインターチェンジを入口として、淡路ハイウェイオアシス・淡路ＳＡで食事や買い物をした後、高速道路本線に乗ることができるほか、本線を通行せず淡路インターチェンジから出ることもできます（但し、ETC車載器を搭載した車長12ｍ以下の利用に限られます）。

淡路サービスエリア下り線

兵庫県淡路市岩屋2568淡路SA下り線内

TEL0799-72-4687 http://www.instagram.com/awajisa.gourmet/

淡路北スマートインターチェンジについて(淡路市)

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html