ANNA SUIの新作ハンディファン 夏を快適に彩る2タイプが登場

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、

ANNA SUIから2種類のハンディファンを、 当社直営のオンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】及び、全国百貨店で販売いたします。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260324-handyfan_ana

■企画意図

猛暑が長期化する近年、暑い季節を快適に過ごすためのアイテムは、 日々の暮らしに欠かせない存在になりつつあります。

ANNA SUIから登場するハンディファンは、 機能性とファッション性を兼ね備えた、夏にうれしいアイテム。

通勤・通学、外出先、オフィスや自宅など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

毎日持ち歩きたくなるデザインで、「涼しさを贈る」サマーギフトとしてもおすすめです。

■商品ラインアップ

・スタンドタイプ ハンディファン

価格 : \4,400(税込)

柄数 : 2型・各1配色

サイズ : 約205×105×42mm(スタンド含まず)

スタンド付きで、卓上・携帯の2WAYで使用できるハンディファン。

コードレスタイプのため、自宅・オフィスなど幅広いシーンで活躍します。

風量は5段階調整が可能で、ボタンでお好みの風量に切り替えられます。

パッケージ入りで、ご自分用としてはもちろん、ギフトとしてもお選びいただけます。

アイコニックなローズにドットを組み合わせた、ANNA SUIならではの世界観が楽しめるデザインです。

・使用イメージ

スタンド式で、オフィスなどデスクでも快適にお使いいただけます。

また持ち運びに便利で様々なシーンに涼しさを届けます。

・コンパクトタイプ ハンディファン

価格 : \4,400(税込)

柄数 : 2型・各1配色

サイズ : 約171×79.5×25mm

折りたたんでコンパクトに持ち運べるハンディファン。

バッグの中に入れてもかさばりにくく、軽やかな使い心地も魅力です。

内側にはミラーとスマートフォンスタンド機能を備えており、さまざまなシーンで便利にお使いいただけます。 風量は5段階調整が可能で、ボタンでお好みの風量に切り替えられます。

パッケージ入りで、ギフトとしてもおすすめです。

華やかなチェリー柄をあしらった、気分が明るくなるキュートなデザイン。

ファッションのアクセントとしても楽しめ、持ち歩く時間を心地よく彩ります。

・使用イメージ

▲バッグに収まるコンパクト設計。液晶表示で 5 段階の調整が見やすい仕様です。▲ ミラーを内蔵、滑り止め付きのスマートフォンスタンド機能を搭載。 可愛さと快適さを兼ね備えたデザインです

デザイン性と機能性を兼ね備えた2タイプのハンディファン。

日常のさまざまなシーンに寄り添う使いやすさも魅力です。

暑い季節を心地よく過ごすためのアイテムとして、この夏のライフスタイルに 取り入れてみてはいかがでしょうか。

■販売場所

・オンラインショップ「ハンカチーフギャラリー」

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct842

・全国一部百貨店ハンカチ売場

■ANNA SUIについて



独創的な世界観を持つANNA SUIは、フェミニン・ロマンティック・キュートを追及しながらも、

その中にロックやポップ・カルチャーのエッセンスが加えられた、唯一無二のブランドです。

■ブルーミング中西株式会社



1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。 以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを 企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。 全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要



社 名:ブルーミング中西株式会社

創 業:1879年11月16日

代 表 者:取締役社長 中西 一

本 社:東京都中央区日本橋人形町3-2-8

TEL 03-3663-2331(代表)

事業内容:繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/