【音楽イベント開催】「WIRED CAFE」が新しい音楽体験の舞台に

カフェ・カンパニー株式会社

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年3月現在）のカフェを企画・運営し、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開する、カフェ・カンパニー株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 平谷 哲哉、以下、カフェ・カンパニー）は、「WIRED CAFE ルクア大阪店」にて、大阪・関西万博の期間中にルクア大阪で開催した世界中の人々が集う街の拠点「EXPO酒場キタ本店」のレガシー事業として生まれた音楽プログラム「ONDO LAND」を開催いたします。

本イベントは、大阪・関西万博のレガシー事業「EXPO酒場」から派生したプロジェクトの一環として企画されたものであり、日常の中に新たなカルチャー体験を生み出す取り組みです。

イベント概要

■ 音楽を“消費”から“体験”へ

SNSや動画、広告など、あらゆるシーンで音楽が流れる現代において、音楽はしばしば「背景」として消費されています。

本イベントではその在り方を見つめ直し、レコードというフィジカルなメディアを通じて、音楽の背景にある時代性や思想、ストーリーに触れる体験を提供します。

WIRED CAFEという“日常の延長線上にある場所”を舞台にすることで、音楽ファンだけでなく、偶然訪れたお客様にも自然に音楽と出会う機会を創出します。

■ カフェと音楽が交差する、二部構成の体験設計

イベントは、レコードのA面・B面になぞらえた二部構成で展開されます。

・DAY TIME（カフェタイム）

レコードに触れながら、音楽とゆっくり向き合う時間

誰でも気軽に楽しめる開かれた空間を提供

・DANCE TIME（19:00～23:00）

DJやレコードコレクターによるプレイ、ライブパフォーマンスを実施

ジャンルを横断した音楽体験を通じて、より没入感のある時間を創出

■ 開催概要

・名 称：ONDO LAND

・日 程：2026年3月28日(土)

CAFE TIME：10:30~17:30 ※どなたでも参加可能（別途飲食代）

DANCE TIME：19:00~23:00 ※事前チケット購入制（先着）

・会 場：ルクア大阪7F WIRED CAFE ルクア大阪店

・出演：

=CAFE TIME=

TANK @tanksakaba

MISTY @misty_bluefish

Eita Godo @eita_godo

Records by ESPECIAL RECORDS @especial_records

Support by Technics @technics_jp

=DANCE TIME=

北村蕗 @kitamurafuki

沖野 修也 @shuyakyotojazz

Mr.Disco kid @mr_disco_kid

Akie @04_1404_14



・DANCE TIMEチケット：

https://ondoland.zaiko.io/e/ondoland20260328

前売チケット：3,000円

学割(U23)：2,000円

当日チケット：4,000円

※チケットの購入に関する問い合わせは info@synasta.xyz まで



・主催：

JR西日本SC開発株式会社



・協力：

カフェ・カンパニー株式会社 / Technics / ESPECIAL RECORDS / ANTENNA



・企画運営：合同会社synasta

「WIRED CAFE」が目指す「文化の交差点」

「WIRED CAFE」はこれまで、「つながり」をコンセプトに、人・モノ・コトが交差する場を提供してきました。

本企画は、その思想をさらに拡張し、“カフェ×音楽×カルチャー”の融合による新しい都市体験を提案するものです。

飲食店が単なる「食事の場」ではなく、文化や感性に触れる“メディア”として機能する可能性を提示していきます。

『ONDO LAND』開催店舗

外観WIRED CAFE ルクア大阪店

・住所：〒530-8217 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 7F

・電話番号：06-6151-1329

・営業時間：10:30～23:00

・席数：112席（店内65席 テラス47席）

「WIRED CAFE」 について

■ コンセプト

「つながり」をテーマに、ヒト・モノ・コトが出会う場所。カフェを通じて多様なライフスタイルコンテンツを発信。

■ ブランド概要

・店舗数：10店舗

・ホームページ：https://www.cafecompany.co.jp/brands/wiredcafe/

・instagram：https://www.instagram.com/wiredcafe_official/

会社概要

■ 会社名

カフェ・カンパニー株式会社



■ 代表者

代表取締役社長 平谷 哲哉



■ 所在地

東京都渋谷区神宮前5-27-8 LOS GATOS 2・3F



■ 設立

2001年6月



■ URL

https://www.cafecompany.co.jp/



■ 事業内容

飲食店舗の企画運営事業、地域コミュニティ事業、海外店舗企画運営事業



カフェ・カンパニー株式会社について

日本国内外において「コミュニティの創造」をテーマに「WIRED CAFE」をはじめとする約60店舗（2026年3月現在）のカフェを企画・運営するほか、商業施設等のプロデュースや地域活性化事業も手がける。2021年8月、「食」を通じた心と身体の健康的な生活に貢献するため、ロート製薬株式会社と資本業務提携を発表。食×エンターテインメント、食×カルチャー、食×ヘルシーライフを身近に楽しく提供していく取り組みとして、「スタイル＆コミュニティ」「健康」「サスティナブル」を軸に、新しい価値を生み出していく取り組みを展開。

展開ブランド（一部抜粋）

WIRED CAFE、フタバフルーツパーラー、伊右衛門カフェ、発酵居酒屋5（表参道）、 PUBLIC HOUSE、 ROSEMARY’S TOKYO（NEWoMan新宿6F）、MOJA（渋谷）、食堂居酒屋どいちゃん …etc