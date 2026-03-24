【還暦の決闘】和歌山の内視鏡医が20年・120万字の執筆を経て、自叙伝『ハズレモンの美学』を出版。SNSを使わず、クラウドファンディングで全国の「共犯者」を募る。

■120万字という、途方もない孤独の集積

医療法人 伸阿会

著者が院長コラムとして20年近く、診察の傍ら孤独に綴り続けてきたテキストは、実に400字詰め原稿用紙3,000枚分（120万字）に達する。そこには、内視鏡医として対峙してきた死生観、亡き父への想い、そして還暦を前にした一人の男の業（ごう）が、剥き出しの言葉で刻まれている。

「クラウドファンディング開始20日で目標85%を達成」

■「ハズレモン」――それは、したたかに生き抜くための称号

「ハズレモン」とは、著者による独自の造語である。それは既成のレールを外れた単なる「はみ出し者」ではない。世間が用意した「正解」というレールを自覚的に踏み外し、孤独を友として自らの美学を完遂する者の称号である。

関西でブランドの偽物や粗悪品を、揶揄と親しみを込めて呼ぶ「パチモン」。そこにある、正規ルートではない場所で蠢（うごめ）く圧倒的な生命力。そして、常識を食い破る「モンスター」としての破壊力。ヨウジヤマモトの黒衣を纏い、地方の最前線で戦い続ける一人の医師の姿に、今、全国の「孤独なアウトサイダー」たちが共鳴し始めている。

■2,200人の「傍観者」と共に作る、新しい地図

「著者・長嶋雄一。20年来、黒衣を纏い言葉を紡ぎ続ける」

「2,200人の傍観者が欲しいわけではない。共に泥を啜り、共に黒い服を纏い、既成概念という名の厚い壁に風穴を開ける『共犯者』が欲しいのだ」

著者はそう語る。現在、プロジェクトは開始3週間で目標金額の85%を突破し、ネクストゴール150万円への挑戦を視野に入れている。このプロジェクトは、単なる一医師の自叙伝出版ではない。情報の濁流の中で自分を見失いそうな現代において、「自分らしく、したたかに生き抜く」ための片道切符を、2,200人の仲間と共に分かち合うための「叛逆」の儀式である。

■なぜ、今クラウドファンディングなのか

本プロジェクトは、単なる資金調達ではない。一般流通しない自叙伝という極めて個人的な物語に対し、「見知らぬ誰かが自らの身銭を投じてくれるのか」という、著者自身の人生に対する「審判」の場である。著者はこのプロセスを、読者との「フェアな決闘」であり、共に物語を紡ぐ「共犯者」を募る儀式であると定義している。

【プロジェクト詳細・支援はこちら】

クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」「５月６日まで支援募集中。」

https://camp-fire.jp/projects/921507/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show

【長嶋雄一 公式サイト（院長コラム）】

「19年・120万字のアーカイブ。最新コラムはこちらから。」

https://www.nagashimayuichi.com