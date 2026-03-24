クラウドERP『ZAC』と『Reforma PSA』が「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ツールに認定

株式会社オロ

株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤、以下「オロ」）が提供するクラウドERP『ZAC』とクラウドERP『Reforma PSA』は、「デジタル化・AI導入補助金2026」の対象ITツールとして認定されたことをお知らせします。

■ デジタル化・AI導入補助金（旧：IT導入補助金）とは

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業や小規模事業者がITツールやAIソリューションを導入する際、経費の一部が補助される制度です。ITツールやAIの活用により、業務効率化や労働生産性の向上、デジタルトランスフォーメーション（DX）を推進することを目的としています。2026年度より、AI活用による生産性向上をより強力に支援するため、現在の名称へと変更されました。

2026年度の「デジタル化・AI導入補助金」には、以下の申請枠が設けられています。

- 「通常枠」- 「インボイス枠」（インボイス対応類型、電子取引類型）- 「セキュリティ対策推進枠」- 「複数者連携デジタル化・AI導入枠」

オロが提供するクラウドERP『ZAC』とクラウドERP『Reforma PSA』の新規導入の場合、「通常枠」および「インボイス枠（インボイス対応類型）」での申請が可能です。「通常枠」で申請した場合、導入プロセスの数に応じて、最大で450万円の補助を受けることができます。

詳細な適用範囲については個別相談にてご案内しておりますので、下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

▼ デジタル化・AI導入補助金に関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ担当

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com、reformapsa@jp.oro.com

【2026年度】デジタル化・AI導入補助金のご利用について

https://www.oro.com/zac/other/it-hojo2026.html

詳細を見る :https://www.oro.com/zac/other/it-hojo2026.html

■ デジタル化・AI導入補助金2026 について

デジタル化・AI導入補助金は、経済産業省の監督のもと、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援するため、ITツールを導入する経費の一部を補助する制度です。

補助対象となる条件やスケジュールの詳細は、事務局の公式サイトをご確認ください。

公式サイト：https://it-shien.smrj.go.jp/

詳細を見る :https://it-shien.smrj.go.jp/

■ クラウドERP『ZAC』について

クラウドERP『ZAC』は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1,100社を超える企業様に導入いただいております。モジュール（機能）単位で導入範囲やライセンス数を選択でき、導入後も必要に応じて機能やライセンスの追加が可能であることも特徴です。

公式サイト：https://www.oro.com/zac/

詳細を見る :https://www.oro.com/zac/

■ クラウドERP『Reforma PSA』について

クラウドERP『Reforma PSA』は広告・IT・WEB制作・設計など業界特有の業務管理をお求めやすい価格でシステム化。クリエイティブ系ビジネスの商習慣にFITした案件管理システムです。業種特化型のシステムなので低価格で、漏れのない業務管理、正確な損益管理を実現。バックオフィスの業務効率化と同時にタイムリーな経営分析を支援します。

公式サイト：https://www.oro.com/reforma-psa/

詳細を見る :https://www.oro.com/reforma-psa/

オロでは、昨今の時代ニーズに合わせた機能の強化を進め、今後もより多くの企業の業務効率化や生産性向上を支援してまいります。

■本サービスに関するお問い合わせ先

株式会社オロ マーケティンググループ

TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com

■報道に関するお問い合わせ先

株式会社オロ 広報担当

TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com