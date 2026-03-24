ペットとの思い出を「一生の形」に残す、次世代3Dサービス～コラボレーション動画をYouTubeチャンネルにて公開

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾邑仁）は、有限会社ピンスタジオが展開するペット向けサービス「PINSTUDIO」とのコラボレーションを実施し、その取り組みやサービスの魅力を紹介する動画を当社YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

コラボレーションの背景

ペットを家族の一員として迈える価値観が広がる中、写真や動画だけでは伝えきれない「存在感」をどのように残していくか――これは、ペットオーナーの多くが抱える共通の想いです。

「犬と人がより良い関係を築ける社会」を目指す当社と、最先端の3Dスキャン技術でペットとの思い出を「形」にするピンスタジオ。「ペットとの暮らしの価値を未来へつなぐ」という共通の想いから、今回のコラボレーションが実現いたしました。

PINSTUDIOのサービス紹介

東中野店を拠点に、ペットの「今、この瞬間」を最先端の3D技術で未来へ残すサービスを展開されています。

■OMOIDE 3D

写真からオーダーメイドで3Dフィギュアを制作。大切な思い出を形ある記念品として残せます。

■Pet Time Capsule

ペットの「今」を未来へ届ける次世代3D撮影サービス。新しい思い出の残し方を提案します。

ペットの360°高精細3Dスキャンによる造形サービス「Pet & 3D」、写真からオーダーメイドで3Dフィギュアを制作する「OMOIDE 3D」、さらにペットの“今、この瞬間”を未来へ残す次世代3D撮影サービス「Pet Time Capsule」などを展開されています。

東中野店では3Dフォトスキャンを活用したサービスを提供しており、ペットとの思い出を“形に残す”独自の取り組みが特徴です。

詳細ページ：https://pettimecapsule.jp/

また、最新サービスである「Pet Time Capsule」は2026年8月以降は初台店での予約の開始も予定しています。

■ 動画の見どころ

今回公開したコラボレーション動画では、各サービスの魅力や開発背景に加え、ペットと暮らす日々の価値をどのように残していくかという視点から、実際の取り組みを紹介しています。

写真や動画にとどまらない「新しい記録の残し方」に関心のある方は、ぜひご覧ください。

YouTubeチャンネル：犬しつけTV -ゆうと先生-(https://www.youtube.com/@tokyodogs/videos)

動画：【犬／密着】最新撮影技術であなたの愛犬だけのデータ作成&フィギュアを作成!?︎とある場所に潜入取材をしてきました！(https://www.youtube.com/watch?v=HtcYVpLqgAk&t=497s)

公開3Dデータ https://3dasset.io/products/mibo-tokyodogs

株式会社東京DOGSは、犬のしつけ教室、犬の幼稚園、ペットホテル、教育事業、イベント運営などを通じて、犬と人がより良い関係を築ける社会を目指して活動しています。

今後も、自社の現場実践にとどまらず、犬やペットに関わる多様なサービスや取り組みを発信することで、業界全体の価値をより広く届けてまいります。

ペットと人のより豊かな共生を実現するためのコラボレーションや情報発信を積極的に行ってまいります。

会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

代表取締役：松尾 邑仁

本社所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

TEL：048-919-2958

MAIL：info@tokyo-dogs.com

事業内容：犬のしつけ教室／犬の幼稚園／ペットホテル／物販／イベント運営／教育事業

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyo__dogs/

YouTube：https://www.youtube.com/@tokyodogs

お問い合わせ先：株式会社東京DOGS メディア事業部