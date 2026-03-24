新日本空調の海外法人、シンガポール拠点からアジア4カ国をSynQ Remoteで遠隔品質管理

株式会社クアンド

株式会社クアンド（本社：福岡県北九州市、代表取締役CEO：下岡純一郎）が提供する遠隔支援ツール「SynQ Remote（以下、シンクリモート）」は、新日本空調株式会社の海外法人 SNK (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.（以下、SNK）において、2025年10月よりアジア各国（カンボジア／ベトナム／ミャンマー／スリランカ）の空調設備工事案件を対象とした「多国間・遠隔品質管理体制」に採用されたことをお知らせします。

本取り組みにより、これまで「半日の確認のために移動だけで2～3日」を要していた現場確認業務が、シンガポール拠点から1回あたり5～10分程度の遠隔接続で実施可能となりました。巡回方法も月1回程度の出張を中心とした体制から、週1回以上の短時間・高頻度な遠隔巡回へと転換。現場で発生する小さな兆しを早期に捉え、迅速な確認や指示が可能となり、品質管理におけるリードタイムの短縮を実現する運用体制が整いました。

背景 移動の重さが、品質確認のスピードと回数を制約していた

新日本空調グループは、アジア圏の重要拠点において、日本国内と同等の高品質な施工管理体制の構築を推進しています。一方で、シンガポール拠点を中心に各国に点在する現場を管理する中で、物理的な「移動の壁」が課題となっていました。 半日程度の確認であっても、国を跨ぐ移動には往復2～3日を要することが一般的であり、管理者が「今、この瞬間の状況を確認したい」と考えても、物理的な距離がボトルネックとなり、迅速な確認が困難な状況にありました。

取り組み：遠隔巡回による「確認頻度」の向上と運用の工夫

SNKは「シンクリモート」を活用し、従来の月1回程度の出張による対面確認に依存しない体制を構築しました。これにより、「週1回以上の短時間・高頻度な遠隔巡回」を実現し、現場のわずかな兆しを早期に捉えることで、是正指示までのリードタイム短縮につなげています。

運用のポイント

・「移動」を「確認回数」へ転換： シンガポールの管理者と現地の所長・スタッフを随時接続。5～10分程度の短時間でこまめな状況確認を行うことをルーチン化することで、品質の安定化を図っています。

・現場の環境に即した運用設計： 工事の進行により、電波状況が悪化しやすい屋内現場では、「事前に写真や動画を撮影し、通話時にその映像を投影しながら指示を出す」という運用を確立しており、通信環境に左右されることなく、確実な品質確認・指導を継続しています。

・言葉の壁を越える指示： ポインタや描画機能を活用し、画面上で対象箇所を指し示しながら指示を出すことで、多国籍スタッフ間の認識の齟齬を防ぎ、正確な技能共有を実現しています。

導入効果：短時間・高頻度の確認で、問題の芽を早期に捉える

・確認頻度向上：月1回→週1回以上、5～10分接続し、遠隔での巡回を実現

・是正の早期化：移動に伴う是正指示までのリードタイムが2～3日→「今つなぐ」即時確認が可能

・手戻りの予防：早い段階での確認が可能になり、問題の芽を早期に捉えやすい体制に

SNK (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 工事管理部門 友久保様 コメント

「現場に足を運ぶことの重要性はこれからも変わりません。一方で、移動に伴う時間や負担が、課題解決のスピードに影響を与えていたことも事実です。シンクリモートの導入により、単に「移動を減らす」のではなく、「現場を確認する回数を増やせる」体制を構築できました。1回5分程度であっても、所長の現場巡回に合わせてリアルタイムで状況を共有することで、問題の芽を早期に捉え、迅速な対応につなげています。この取り組みにより、確認の頻度と質の向上が実現し、拠点内での自律的な品質向上の基盤が整いつつあります。今後は本事例を標準モデルとして横展開し、より高い品質と生産性の両立を目指してまいります。」

SNK (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.

2015年に改称した新日本空調株式会社のアジア統括拠点として、ミャンマー、カンボジアを含む主要国の事業を管轄するシンガポール現地法人です。アセアン地域における建築設備の計画・設計・施工・保守までを一貫して支えるエンジニアリングハブとして、日本と同等の「SNK品質」の提供と現地人材の育成を推進しています。

所在地： 315 Outram Road,#09-06,Tan Boon Liat Building,Singapore 169074

代表者：Representative HASHIGUCHI YOSHIFUMI

事業内容：空調・設備工事の海外案件における工事管理

公式サイト：https://www.snkasiapacific.com/

クアンド：「日本の技術」を、時間・空間・言語の制約を超えて世界へ届ける

導入事例はこちら :https://www.synq-platform.com/usecase/snkap

人手不足が進む中、熟練者が移動に時間を取られず、短時間でも現場確認の回数を増やせる仕組みは、国内外を問わず品質確保と技能共有の持続性に寄与します。

クアンドは、現場で生まれた運用の工夫とプロダクトを組み合わせ、品質確認・指導の“再現性”を高めることで、日本の高い現場力・技術力をリモートで海外に提供し、今後も、新日本空調様のような高い志を持つパートナーと共に、日本の優れた現場力が国境や時間を超えて発揮される未来を目指してまいります。

株式会社クアンド（英文社名：QUANDO,Inc.）

「地域産業・レガシー産業のアップデート」をミッションに掲げる福岡・北九州発のスタートアップ。経済産業省のスタートアップ育成プログラムJ-Startup2023の選定企業に認定。2024年12月に宮崎県の建設関連業「南都技研」をM&Aし、SaaS×リアル産業との融合により、人手不足の解決と新たな価値創造に挑む。世界最大級のテクノロジー見本市「CES 2026」にてInnovation Awardsを受賞。



創業：2017年4月25日

所在地：福岡県北九州市八幡東区枝光2-7-32

事業内容：現場向けプロダクト「SynQ（SynQ Remote/SynQ Judgement/SynQRemote Agent）」開発・提供

代表者：代表取締役CEO 下岡 純一郎

企業HP：https://www.quando.jp/

製品紹介：https://www.synq-platform.com/