選ばれる塾経営～不易の教室作りと最新デジマの融合がカギ～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年3月31日（火）・4月1日（水）・2日（木）の3日程で学習塾業界向けに「選ばれる塾経営～不易の教室作りと最新デジマの融合がカギ～」をオンラインで開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/sez48c5TqDsr?s=nleqbar4pj8&utm_source=260331_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

少子化が進む学習塾市場において、これからは単なる「認知」ではなく明確な「選ばれる理由」が必要です。

保護者の塾探しにおける検索行動は、今まさに大きな転換期を迎えています。

現在、経営者が押さえるべき変化は以下の3つです。

- WEB検索の変化（AIOの台頭）：AI検索（AI Overview）の普及により、検索の「一等地」が変わりました 。約65％のユーザーがAI要約を参考にしており、HPを見ずにクリック不要で塾の良し悪しが判断される時代になっています。- WEB広告の変化：利用できる媒体が多様化しており、自社の規模や目的に合った最適なアプローチを見つける必要があります。- Googleマップの重要性：塾探しの情報源として、Googleマップを利用する割合は36.9%にのぼります。また、参考にするクチコミの情報源としてGoogleマップが63.1%と最も高く 、保護者はマップ上で「クチコミの評点や内容（58.3%）」や「自宅からの距離や立地（57.7%）」を厳しくチェックしています。

「うちは合格実績があるから大丈夫」

「クチコミ対策なんてまだ先の話」

もしそうお考えなら、要注意かもしれません。保護者はHPで実績を見る前に、Googleマップという「第二のホームページ」のクチコミや写真を見て、静かに選別を行っています。

本セミナーでは、元ベネッセCMO・元東京個別指導学院代表の的場様をお招きし、清掃や先生のマインドといった根本的な「不易の教室作り」から 、AIOやMEO対策を中心とした「最新デジタルマーケティングの手の入れ方」まで 、これからの時代に選ばれる学習塾になるための具体的なノウハウを公開します。

これからの時代に選ばれるためのヒントとして、ぜひご参加ください。

■こんな方におすすめ

- 学習塾を運営する経営者・生徒募集ご担当者様- WEB集客が伸び悩んでいる方- Googleマップやクチコミへの対応が「教室・広告代理店任せ」あるいはルールが曖昧になっている方

■参加するメリット

- 東京個別指導学院の元代表が語る、いつの時代も選ばれ続ける「不易の教室づくり」の秘訣がわかる- 塾選びにおいて保護者が最も信頼する「Googleマップ」の重要性と実態がわかる- 組織として最適なGoogleマップ対策の運用設計や、集客を伸ばすノウハウがわかる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：3月31日（火） 14時00分～15時00分

録画配信 ：4月 1日（水） 14時00分～15時00分

録画配信 ：4月 2日（木） 14時00分～15時00分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：選ばれる塾経営～不易の教室作りと最新デジマの融合がカギ～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sez48c5TqDsr?s=nleqbar4pj8&utm_source=260331_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/sez48c5TqDsr?s=nleqbar4pj8&utm_source=260331_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社ターゲットマーケティング

代表取締役社長 的場 一成 氏

マーケティングコンサルタントとして数々の企業の業績改善を実現。前職の株式会社東京個別指導学院では代表を務め3年間で利益5倍にする業績回復を果たした。元ベネッセCMO

株式会社カンリー

マーケティング部 児玉 良太

東北大学卒業後、新卒で株式会社カンリーに入社。

現在に至るまでWEB広告・ウェビナー・展示会・SEO・コンテンツ作成・サービスサイト改善等、オンライン・オフライン双方を活用した統合的なマーケティング業務全般の戦略立案→実行までを担当している。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com