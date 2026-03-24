三井住友カード ファイナンスサービスセンター、カードローンセンター・第二管理センターでHDI三つ星認証を取得

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年3月、HDI-Japanが主催するクオリティ格付け（センター評価：電話）において、ファイナンスサービスセンター、カードローンセンター・第二管理センターがHDI三つ星認証を取得したことをお知らせいたします。

三井住友カード株式会社

HDI格付けベンチマーク「クオリティ格付け（センター評価：電話）」は、専門審査員により、対象企業のコールセンターが実施する電話応対を、HDI国際標準に基づく評価基準に沿ってクオリティの5項目（サービス体制・コミュニケーション・対応スキル・プロセス/対応処理手順・困難な対応）について、顧客の視点から評価するものです。

ファイナンスサービスセンターは初、カードローンセンター・第二管理センターでは、2020年以来、7年連続の獲得となります。（2020年～2023年は旧株式会社SMBCモビットとして認証獲得）

ファイナンスサービスセンターとカードローンセンター・第二管理センターの三つ星認証取得について、HDI-Japanより以下の評価をいただいております。

評価のポイント（一部抜粋）

・高い商品知識に裏付けされた全体的にレベルの高い対応である。

・顧客は誠実で信頼の置けるサポートを受けて問題を解決できたことに満足し終話している。

・優しい雰囲気で顧客は安心して言いづらいことも確認したり、依頼したりできる。

・担当者の親身に寄り添った対応により、顧客は安堵して感謝の言葉を伝えている。

・顧客の視点を大切にし、心配りの行き届いた対応で、安心感と満足感を提供している。

今後もお客さまとの接点を大切にし、お客さまの立場に立った質の高いサービスをお届けするために、あらゆる面において改革・改善に努めてまいります。

■「HDI-Japan」について

HDI（本部：アメリカ合衆国コロラド州）の日本における団体。HDIはITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ団体であり、世界初の国際認定資格制度を築きあげました。HDIは1989年に米国に設立され、現在のビジョンは「卓越したカスタマエクスペリエンスでビジネスを成功させる」ことです。またHDIは業界で最も成功している「HDI国際年次カンファレンス」をカスタマサービス・テクニカルサポートプロフェッショナル向けに開催しています。HDIはそのメンバーを中心として運営を行い、どのベンダーからも中立で、人的ネットワークや情報共有を促進します。HDIは世界で50,000を超える会員を有し、米経済誌フォーチュン・世界企業上位の多数が加盟し、世界中に100の支部/地区会を有しています。

詳しくはhttps://www.hdi-japan.com/default.aspをご覧ください。(https://www.hdi-japan.com/default.asp%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)