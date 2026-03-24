日本初*1！神経再生医療患者に特化した【大阪中央ロボケアセンター】が誕生。開設記念の講演会イベント「狙った神経回路の再構築」が3月30日(月)に開催

ニューロテック メディカル株式会社

ニューロテックメディカル株式会社（本社：大阪市城東区、代表取締役：貴宝院 永稔）は、提携先である〈脳梗塞・脊髄損傷クリニック大阪院〉に、装着型サイボーグHAL(R)によるプログラム提供が可能な【大阪中央ロボケアセンター】を新たに併設いたしました。

本センターの開設により、神経再生医療とHALによる革新的プログラムNeuro HALFIT(R)をワンストップで実施でき、回復を目指す神経回路に対して効率的にアプローチすることが可能になります。

これを記念して、2026年3月30日(月)に、中枢神経障害の改善に挑み続ける専門家3名が登壇する記念講演会「狙った神経回路の再構築」を開催いたします。

脳卒中・脊髄損傷の後遺症に悩む当事者とそのご家族、および医療関係者へ向けて、後遺症改善の新たな可能性を提示します。

*1 自社調べ(2026年3月時点)。神経再生医療に特化した自由診療クリニック内に装着型サイボーグHAL(R)を用いたプログラムを提供するロボケアセンターが併設される形態として。

■再生医療×リハビリ×HAL(R)による相乗効果で中枢神経障害に新たな選択肢

狙った神経回路（中枢神経障害）の回復においては、再生医療のみ、またはリハビリテーションのみでは、神経回路の再構築や強化に限界があります。

今回、ここに新たにHAL(R)が加わることで〈三位一体のサイクル〉が実現し、再生医療を受ける患者様に対して、これまで以上に強固なアプローチが可能になります。

同一施設内で実施できるため移動の負担もなく、狙った神経回路に対する再生医療の直後からHAL(R)を用いたプログラムを開始することが可能です。これにより、以下の3つのステップを循環させながら回復を最大化します。

(軸索再生・再髄鞘化の促進、シナプス結合の強化・調整、新たな神経ネットワーク形成、機能再生の促進)

1．土台づくり（リニューロ(R)：標的神経再生医療）

狙った神経回路に対して、神経再生医療が最大限に作用するための環境を整えます。標的部位の血流改善、炎症制御、幹細胞機能の活性化を目的とした薬剤を用いて、神経修復が起こりやすい局所環境を作ります。さらに、神経回路の再構築を促す（神経機能強化型）セクレトーム、エクソソーム、幹細胞を投与することで、神経細胞の可塑性を高め、軸索伸長、再髄鞘化、シナプス形成およびシナプス可塑性を促進します。また、神経保護因子や神経再生因子によるパラクリン効果を介して、周囲の神経細胞やグリア細胞の機能を活性化し、神経ネットワークの再編成を誘導します。

2．正しくつなぎ、強化する（リニューロ(R)：標的神経リハビリテーション）

狙った神経回路を正しく再接続し、機能を強化します。

反復的な機能訓練によって血流を高め、神経伝導を促進・強化します。さらに、損傷部位における幹細胞の活性化や定着の促進にもつながります。

3．インタラクティブ・バイオフィードバックによる機能再生の促進（Neuro HALFIT(R)）

HALが、人が身体を動かす際に脳から神経を介して筋肉に伝えられる生体電位信号を読み取って、人の動作意思に従って身体と一体的に繰り返し動くことで、実際に身体が動いた感覚を脳へフィードバックします。この「インタラクティブなバイオフィードバック」による信号のループを繰り返すことで、神経回路の再構築と身体機能の再生をより効果的に促進します。

■【3/30開催】開設記念講演「狙った神経回路の再構築」の詳細

本講演会では、再生医療の最前線に立つ医師、HAL(R)の普及を担うCYBERDYNE社の役員、脊髄損傷リハビリのスペシャリストである3名が登壇します。

再生医療×リハビリ×HAL(R)の3つの要素が交わることで脳卒中・脊髄損傷の後遺症に対してどのような変化を与えられるのか、その可能性について理論と実践の両面から言及していただきます。

【開催概要】

イベント名：大阪中央ロボケアセンター開設記念講演会～狙った神経回路の再構築～

開催日 ：2026年3月30日(月) 14:00～16:00（受付開始：13:30～）

開催場所 ：大阪御堂筋ビルM3会議室（大阪市中央区久太郎町4-1-3 地下4階）

アクセス ：地下鉄各線『本町』駅14番出口直結

定員 ：100名

参加費 ：無料

対象 ：医療従事者、脳卒中・脊髄損傷の後遺症にお悩みの方/ご家族

申込方法 ：https://forms.gle/n391yWvT6LA1orkh8

【プログラム】

13:30 受付開始

14:00 開会のご挨拶

14:10 １.貴宝院 永稔氏の講演

「人間には治る力がある！狙った神経回路の再構築『リニューロ(R)』

標的神経再生医療×標的神経リハビリテーション×HAL(R) ー 世界初の取り組み ー」

14:40 ２.安永 好宏氏の講演

「HAL(R)の世界展開と新しい運用法」

15:00 ３.谷野 雅紀氏の講演

「脊髄損傷者の可能性を最大化する 三位一体トレーニング

ー リハビリ×再生医療×HAL(R)がもたらす機能向上の新戦略 ー」

15:20 休憩

15:30 パネルディスカッション＆質疑応答

15:55 閉会のご挨拶

【講演登壇者】

１.貴宝院 永稔（14:10～）

ニューロテックメディカル株式会社 代表取締役

脳梗塞・脊髄損傷クリニック 総院長

日本リハビリテーション医学会専門医・指導医

日本脳卒中学会認定 脳卒中専門医

日本再生医療学会 再生医療認定医

〈講演テーマ〉

人間には治る力がある！

狙った神経回路の再構築『リニューロ(R)』

標的神経再生医療×標的神経リハビリテーション×HAL(R)

ー 世界初の取り組み ー

２.安永 好宏（14:40～）

CYBERDYNE株式会社 特任役員・営業部門責任者

湘南/大分/鈴鹿ロボケアセンター株式会社 代表取締役

〈講演テーマ〉

HAL(R)の世界展開と新しい運用法

３.谷野 雅紀（15:00～）

元J-Workout株式会社 CEO・COO

ニューロテックメディカル株式会社 顧問

脊髄損傷回復スペシャリスト

〈講演テーマ〉

脊髄損傷者の可能性を最大化する 三位一体トレーニング

ー リハビリ×再生医療×HAL(R)がもたらす機能向上の新戦略 ー

〈法人概要〉

■ニューロテックメディカル株式会社

「神経障害は治るを当たり前にする」をミッションに掲げ、再生医療と独自のリハビリテーションを組み合わせた特許技術【リニューロ(R)】を用いて、狙った神経回路の再構築を図る治療を確立。

脳卒中・脊髄損傷患者の機能回復とQOL向上を目指す日本発の医療テック企業です。

会社名 ： ニューロテックメディカル株式会社

URL ： https://neurotech.jp/

所在地 ： 〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央1-13-13 村上実業ビルディング216

設立 ： 令和元年12月27日

代表者名 ： 代表取締役 貴宝院 永稔

事業内容 ：

脳卒中・脊髄損傷専門の狙った神経回路の治る力を高める特許技術である『標的神経再生医療(TM)』と独自技術である『標的リハビリテーション(TM)』を融合したリニューロ(R)の研究開発・実用化。

■大阪中央ロボケアセンター

CYBERDYNE株式会社の〈装着型サイボーグHAL(R)〉を用いたプログラムが実施できるロボケアセンターの1つとして2026年3月に開設。

再生医療専門クリニック【脳卒中・脊髄損傷クリニック大阪院】が併設されており、ロボケアセンター内で唯一、再生医療も併用できる自費施設です。

施設名 ： 大阪中央ロボケアセンター

所在地 ： 〒536-0005 大阪府大阪市城東区中央1-9-33 泉秀園城東ビル2階

医療法人慶春会 福永記念診療所内

※脳梗塞・脊髄損傷クリニック大阪院併設

開設 ： 令和8年3月2日

事業内容：

脳卒中・脊髄損傷・神経変性疾患等によって運動機能障害を呈した方を対象に、装着型サイボーグHAL(R)を用いたNeuro HALFIT(R)プログラムを提供。