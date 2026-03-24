顔写真付き電子チケットで不正転売を防止本人確認型「電子チケットシステム」特許取得（特許第7814029号）

グレートインフォメーション株式会社

電子マネー技術のパイオニア企業、グレートインフォメーション株式会社(本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役会長：椚 孝信、以下：GIC)は、顔写真付き電子チケットにより不正転売やなりすまし入場を防止する「電子チケットシステム」に関する特許（特許第7814029号）を取得したことをお知らせします。本特許は、電子チケットの利便性を維持しながら、来場者本人確認を簡易かつ確実に行う仕組みを実現するものであり、安全で公正なチケット流通環境の構築への貢献が期待されます。

■ 開発の背景

本人確認型「電子チケットシステム」特許取得（特許第7814029号）

近年、コンサートやスポーツイベントなどで電子チケットの導入が進んでいます。一方で、QRコードの読み取りのみで入場管理を行う従来方式では、不正転売やなりすまし入場を完全に防ぐことが難しいという課題がありました。

GICはこうした課題を解決するため、利用者の利便性を損なうことなく本人確認を行える電子チケットシステムの開発に取り組み、本特許取得に至りました。

■ 特許技術の概要

本システムでは、以下の流れにより本人確認を実施します。

ユーザー登録時に顔写真を登録 電子チケット画面に顔写真を表示 会場スタッフが来場者本人と目視確認 スタッフが「入場確認ボタン」を操作 チケット表示が即時「利用済」に切り替わる

これにより、

- 不正転売チケットの使用防止- なりすまし入場の排除- チケットの再利用防止

を実現します。

■ 主な特徴

（１）顔写真表示による本人確認

電子チケット画面に登録済みの顔写真を表示。スタッフの目視確認と連動し、確実な本人確認を可能にします。

（２）チェックイン連動型「利用済」表示

スタッフ操作によりチケットが即時に利用済表示へ切り替わり、不正な再利用を防止します。

（３）回数券型電子チケット対応

利用回数・残回数を自動管理。店舗型サービスや施設利用にも活用可能です。

（４）座席指定・抽選機能対応

空席管理や抽選式チケット発行にも対応し、大規模イベントにも適用できます。

（５）電子参加証による一括管理

未利用チケットを一覧表示し、利用者の管理負担を軽減します。

■ 想定される活用分野

■ 特許技術の社会実装について

- コンサート・ライブイベント- スポーツ観戦- 展示会・セミナー- 観光施設- 店舗サービス・回数券運用- 抽選型イベント

本特許技術は、特定事業者による独占利用を前提とするものではなく、安全で信頼性の高い電子チケット流通基盤として広く社会実装を進めることを目的としています。

今後は、本特許技術を活用したシステム構築やサービス展開を希望する事業者に対し、

- 技術連携- ライセンス提供- 新規サービス共同開発

など、柔軟な形での協業を推進してまいります。

お問い合わせ窓口：https://gicz.tokyo/contact

■ 特許技術を活用したサービス展開

GICでは、本特許技術を活用したサービスとして「GICパスポート スマホチケット」を既に提供しています。

本サービスは、独自のシステム開発を行うことが難しい事業者や、小規模イベント・施設運営者においても導入可能な電子チケットサービスとして運用されています。

GICパスポート スマホチケット：https://gicz.tokyo/p

■ 今後の展開

スマホチケット

GICは、本特許技術を通じて、不正転売対策と利便性を両立した電子チケットの標準的な仕組みの確立を目指します。

今後も、安全で公正なイベント運営環境の実現に向け、技術開発および社会実装を推進してまいります。

■ 特許情報

特許番号： 特許第7814029号

発明名称： 電子チケットシステム

出願人 ： グレートインフォメーション株式会社

出願日 ： 令和4年4月20日

登録日 ： 令和8年2月5日

■ 会社概要

社名 ： グレートインフォメーション株式会社

代表者 ： 代表取締役会長 椚 孝信

所在地 ： 東京都新宿区西新宿1-3-13 Zenken Plaza II 3階

設立 ： 1982年9月10日

資本金 ： 1億円

URL ： http://www.gic-tokyo.co.jp/

事業内容： コンビニエンスストアをはじめとするプリペイドカード及び

カードレスシステムの企画設計並びに運営／

コンビニ決済システム企画開発／

サーバ型前払式支払手段(電子マネー)の発行／

ホームページ管理システムの運営