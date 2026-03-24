組込型金融のGeNiE、ジェリービーンズグループと連携 ― 貸付サービス「JBポケットマネー」を提供開始 ―

GeNiE株式会社

GeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤雄一郎、以下「GeNiE」）は、株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮崎明、以下「ジェリービーンズグループ」）とパートナーシップを構築し、GeNiEが提供するレンディング（貸付）機能に特化した組込型金融サービス「マネーのランプ」が、ジェリービーンズグループが展開するアパレルブランド「JELLYBEANS」および「361°（スリーシックスティーワン）」の公式オンラインストアに導入されたことをお知らせします。

これに伴い、2026年3月24日（火）より「JELLYBEANS」および「361°」の公式オンラインショップにて、貸付サービス「JBポケットマネー」の提供を開始いたします。

GeNiEは、レンディング（貸付）領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、消費者金融のリーディングカンパニーであるアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。この度、顧客体験価値の向上および購買機会の最大化を目的に「マネーのランプ」を導入いただきました。

「マネーのランプ」は、GeNiEのレンディング機能を、事業会社が展開するサービスに組み込んで提供する金融サービスです。GeNiEとジェリービーンズグループの協業においては、サービス名を「JBポケットマネー」と銘打ち、国内婦人靴ブランド「JELLYBEANS」およびグローバルスポーツブランド「361°」の公式オンラインショップご利用者様に対し、貸付サービスを提供いたします。

GeNiEは、ジェリービーンズグループとともに「JBポケットマネー」を通して、さらなる購買体験の向上を目指してまいります。

■「JBポケットマネー」について

「JBポケットマネー」は、「JELLYBEANS」および「361°」の公式オンラインショップにて提供される、GeNiEによる貸付サービスです。1,000円から借入可能で、借入の申し込みから審査完了までは最短15分※。「あと少しお金があれば妥協しないで本当に欲しいアイテムが買える」といった場面などで便利にご利用いただけます。

※お申込時間帯や審査によりご希望に添えない場合がございます。

■株式会社ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、「私がわたしらしく素敵になれるいちばん身近なデイリーシューズ」をコンセプトとした「JELLY BEANS」ブランドをはじめ、総合スポーツブランド「361°」、韓国アイス「Gold Star」、エンターテインメント事業、物流事業、株主優待プラットフォーム事業などを展開するホールディングスカンパニーです。

ライフスタイル領域への取り組みも広げており、着用時の快適性や休息時間の質に配慮したリカバリーウェアの販売を開始しました。日常使いからアクティブシーン、リラックスタイムまでを視野に入れた商品展開を通じて、暮らしに寄り添う価値提供を目指しています。

今後も、ファッション・スポーツ・フード・エンターテインメントといった分野を横断しながら、商品企画から販売、物流、デジタル領域までを一体的に推進し、身近で信頼されるブランドづくりに取り組んでまいります。

JELLY BEANS（ジェリービーンズ）公式オンラインショップ：https://www.jelly-beansshop.com/shop/default.aspx

361°（スリーシックスティーワン）JP公式オンラインショップ：https://361sports.jp

【会社概要】

会社名：株式会社ジェリービーンズグループ

代表者：代表取締役社長 宮崎 明

本社所在地：東京都台東区上野1-16-5 第二産経ビル

設立日：1976年6月

ホームページ：https://www.jelly-beans-group.co.jp/

■「マネーのランプ」について

顧客の願いを叶える“あなたらしい”金融サービス

「マネーのランプ」は、既存事業に金融をプラスしたい、という事業会社のニーズに応える、レンディング機能に特化した組込型金融サービスです。レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスです。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現します。これにより、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができます。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献します。

「マネーのランプ」の特長：

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

【会社概要】

会社名：GeNiE株式会社

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

設立日：2022年4月1日

ホームページ：https://genie-ml.com/

【サービス導入に関するお問い合わせ】

https://genie-ml.com/money-lamp/contact/