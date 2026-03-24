韓国代表のスター選手も登場！韓国プロ野球（KBO）の強豪「kt wiz」公式電子トレカ(R)サービス『wiz collection』を3月27日より韓国で提供開始

株式会社HEARTBEATS

株式会社HEARTBEATS（東京都文京区・代表取締役社長：梅澤 優太）は、当社初の海外ライセンスパートナーである韓国プロ野球（KBO）の強豪「kt wiz（運営会社：株式会社kt sports、韓国京畿道水原市）」の公式電子トレカ(R)サービス「wiz collection」について、2026年3月27日(金)より韓国現地にてサービスの提供を開始いたします。

本サービスは当社が開発したORICAL(R)システムをベースとしたファンエンゲージメントサービスで、選手たちの躍動感あふれる姿をおさめたカードや称号などのアイテムをコレクションしながら、自らの「好き」や「応援」を表現するこれまでにないファン文化と体験をユーザーのみなさまにお届けします。

「wiz collection」のリリースを第一歩として、今後、日本国内にとどまらず、スポーツやエンタメを愛する世界中のみなさまをドキドキさせるようなサービスを提供してまいります。

「kt wiz」とは

「kt wiz」は韓国プロ野球リーグ（KBO）に所属し、2013年創立とリーグの中でも最も新しい球団でありながら、2021年には新規参入球団としては史上最速の正規シーズン、韓国シリーズの総合優勝を果たした強豪です。

今月幕を下ろした「WBC 2026」にも、1次ラウンドの日本戦で先発したコ・ヨンピョ選手やチームの4番を務めたアン・ヒョンミン選手を含む4選手が韓国代表に選出され、活躍しました。

ホームタウンである水原（スウォン）市には中心部を取り囲むように18世紀末に築かれた世界文化遺産である城郭「水原華城」があり、毎年多くの日本人が訪れています。

サービス情報

サービス名：wiz collection（韓国語：위즈 컬렉션）

サービス開始日：2026年3月27日（金）

サービス地域：韓国

サービス言語：韓国語

会社情報

株式会社HEARTBEATSは、「世界を鳴らす心臓であれ。」をフィロソフィーに掲げ、スポーツやエンターテインメントの領域で、世界中の人々の心臓を鳴らす新たな体験をファンの皆さまに届け続けることを目指しています。現在は、プロ野球やアーティストなど、日本を代表するIPの公式の電子トレーディングカード（以下、電子トレカ(R)）コレクションサービスを提供しています。

社名：株式会社HEARTBEATS

住所：東京都文京区本郷1-33-13 春日町ビル7階

設立：2017年11月1日

代表者：代表取締役社長 梅澤優太

URL：https://heartbeats-inc.co.jp/