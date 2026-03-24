トラックレンタル・サブスクの安定運用を実現へ｜神奈川あやせ支店に認証工場を新設

栗山自動車工業株式会社

東京、千葉、神奈川に拠点を構える栗山自動車工業株式会社（代表取締役社長：栗山智宏 以下、栗山自動車工業）は、トラックの中古車販売、買取、レンタル、パーツ販売を行い、環境にやさしい車両の提供やリサイクルの促進で持続可能な社会を目指しております。

■ 神奈川あやせ支店に認証工場を新設、レンタル・サブスク基盤を強化

栗山自動車工業はこのたび、神奈川あやせ支店において認証工場を新設し、トラックレンタルおよびサブスクリプションサービスの安定運用を支える整備体制を強化いたしました。

■ 認証工場とは―安全性と信頼性を担保する整備拠点

認証工場とは、地方運輸局長の認証を受け、エンジンやブレーキなど安全性に直結する重要部位の分解整備を行うことができる整備工場です。整備士資格や設備基準などの厳格な要件を満たしており、安全性と信頼性の高い整備を提供できる体制が求められます。

■ サブスク需要拡大とレンタル運用の高度化に対応

同社では近年、トラックのサブスクリプションサービスの需要が拡大しているほか、レンタル事業においても迅速な車両供給と高い稼働率維持が求められております。こうした中、車両を安定して稼働させるための整備体制の重要性が一層高まっておりました。

これまで車検や一部整備については外部工場への依頼が必要であり、対応スピードや車両管理の面で課題がありました。

■ 整備の一元管理でレンタル・サブスク双方の運用品質を向上

今回の認証工場設立により、整備機能を内製化し、点検・整備の迅速化および車両状態の一元管理が可能となりました。これにより、サブスクリプションサービスにおける長期安定運用と、レンタル事業における高い稼働率維持の両立を実現いたします。

■ 整備×レンタル一体運用で“途切れない車両提供”へ

整備とレンタルを同一拠点で一体運用することで、修理対応と代替車両手配をスムーズに行える体制を構築いたしました。これにより、突発的な車両トラブル時にも迅速な対応が可能となり、顧客の事業継続を支える仕組みを強化しております。

■ 神奈川あやせ支店 現場スタッフコメント

栗山自動車工業では、顧客から「納車までのスピード」や「修理対応の迅速さ」に対する要望が高まっていると認識しております。

今回の認証工場設立により、こうしたニーズに対し、よりスピーディーかつ柔軟な対応が可能となります。今後も顧客の事業を支えるインフラとして、対応力の向上に取り組んでまいります。

「現場で車両が止まることの影響を理解しているからこそ、1台1台の整備に妥協せず、安心して使い続けられるレンタカー提供を目指してまいります。」（神奈川あやせ支店・大村）

■ 今後の展望

今後は、トラックレンタルおよびサブスクリプションサービスの拡充に向け、整備・レンタル・販売を一体で運用する体制のさらなる高度化を図ってまいります。

神奈川あやせ支店における認証工場を起点に、車両の状態把握から整備、代替車両の手配までを一貫して対応する仕組みを強化し、レンタルにおける安定供給と高い稼働率の維持、サブスクリプションにおける長期的な安定運用の両立を実現してまいります。

事業者の運用負担軽減と効率化に貢献するとともに、車両の長期利用を通じた資源循環の促進と持続可能な物流環境の実現につなげてまいります。

■ 会社概要

サブスク・レンタルを見る :https://www.kuriyama-truck.com/?pr=prtimes

会社情報

名称：栗山自動車工業株式会社

所在地：東京都江戸川区西瑞江5-3-10

代表者：代表取締役社長 栗山智宏

TEL：03-3689-7711

FAX：03-3689-7828

事業内容：

トラック中古車の販売

トラック中古・リビルトパーツの販売

損害保険代理業

トラック買取事業

事故車・不要車買取

レッカー業務

レンタル・リース事業

経営コンサルタント事業

経営理念：

お客様と地球を笑顔にするため

■ 取材歓迎メッセージ

本リリースでは、トラックレンタル・サブスクリプションサービスの安定運用を支える整備体制について紹介しております。現場取材や整備体制の見学、担当者インタビューにも対応可能です。

本件に関する取材も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。