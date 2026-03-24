熊本県「創造的復興のシンボル」にあたる事業が10年で完了“熊本高森線 4車線化”を記念し、当社で制作した「復興のり塩」が開通式にて配布されました

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、2021年より熊本県益城町にて「湖池屋 九州阿蘇工場」を稼働しています。熊本県は2016年の熊本地震からの復興活動の一環として、主要道路である「県道 熊本高森線」の4車線化の工事を進めてきましたが、2026年3月20日に全線で供用が開始されました。震災後10年という節目のタイミングでもあることから、開通式が執り行われ、記念品として「湖池屋プライドポテト 復興のり塩」が参加者のみなさまに配布されました。

「湖池屋 九州阿蘇工場」のある熊本県益城町は、2016年の熊本地震で大きな被害にあわれた地域です。工場を稼働することにより新たな雇用を生み出すとともに、「湖池屋プライドポテト」、「ピュアポテト」、「カラムーチョ」などの商品を生産することで、地域の復興・活性化に繋げるべく、稼働を続けてまいりました。



熊本県が復興の一環として取り組まれてきた「県道 熊本高森線」の4車線化の工事ですが、この道路は「湖池屋 九州阿蘇工場」のすぐそばも走っており、工場で働く多くの従業員も利用しています。日頃よりお世話になっている熊本県からの依頼を受け、開通式の記念品として制作したオリジナルパッケージの「湖池屋プライドポテト 復興のり塩」は、開通式に参加されたみなさまに配布されました。



これからも湖池屋は、美味しく召し上がっていただける高品質な製品を提供し続けるとともに、より多くのみなさまに、喜びや驚きを感じていただけるような取り組みに努めてまいります。

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株式会社湖池屋 お客様センター

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