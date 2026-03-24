ギークピクチュアズ、新たに音楽レーベル「GEEKMUSIC」始動！TikTok発のシンガーソングモンスター・Circleがデビュー！

株式会社ギークピクチュアズ

株式会社ギークピクチュアズ(本社：東京都港区、代表取締役：小佐野 保)は、新たに音楽レーベル「GEEKMUSIC」を始動し、TikTokを中心に活動する、シンガーソングモンスター・Circle（読み：さーくる）のデビューを発表。また、3月24日（火）にデビュー曲となる「我欲」（読み：がよく）を配信開始いたします。

TikTokで「素敵な歌声」と話題！シンガーソングモンスター・Circleがデビュー

この度デビューを果たすCircleは、TikTokを中心に活動する、顔や年齢などのプロフィールを明かさないアーティストです。2022年8月に投稿したMrs. GREEN APPLE「青と夏」のカバー動画が、ハッシュタグキャンペーンにおいて公式アカウントからリアクションを受け、「素敵な歌声」と一気に注目を集めました。

その後、作詞・作曲・編曲の全てを手掛けたオリジナル楽曲の投稿もスタート。世の中を一歩引いて見つめる鋭い視点と、心の奥底に触れる優しさが同居する歌詞。その世界観を、持ち味であるウィスパーボイスと伸びやかな高音を生かした歌声で表現し、唯一無二の存在感を放ちます。

そんなCircleが、独自の世界観を引っ提げ、この度デビューいたします。

デビュー曲「我欲」は、人間の持つ欲深さを“飛べない蛾”に重ねたロックミュージック

アーティスト発表と同時に配信がスタートするデビュー曲「我欲」は、人間の誰しもが抱いてしまう“欲深さ”をありのままに映し出した、Circleの核となるロックミュージックです。

アコースティックギターの静かなイントロ直後、強いメロディーとともに〈欲しがりがって 滅ぼしあってる 醜い者たちが 手だけ伸ばして くれくれ言って 今世も拝み出す〉という挑発的なフレーズがサビとして放たれます。

さらに、サビ後には〈これがいいを得たい おれたちは そう持てないを解せない 飛べない蛾〉という印象的な一節が登場。

蛾と蝶という対照的な存在をモチーフに、人間の欲望や醜さをニヒリズムを帯びた視点で映し出した世界観が特徴となっています。

＜リリース情報＞

タイトル：我欲（読み：がよく）

アーティスト：Circle（読み：さーくる）

リリース日：3月24日（火）00:00

Spotify、Apple Music 他各種サブスクリプションにて配信中

https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1097576

＜アーティストコメント＞

デビュー曲「我欲」は、一言で言うと「戒めの曲」です。

自分の根本にある欲や醜い部分を「飛べない蛾」と表現して歌っています。

誰しもが一度は抱いてしまう妬み、嫉み、僻みといった感情を、仏や神の視点、そして皮肉も交えながら、「自分はなんて愚かな生き物なんだろう」という思いを込めて書きました。

普通の顔をした常識人のふりが上手な人間たちを、自分は勝手に仲間だと思っています。

そんな仲間たちにこの曲が届き、少しでも共感してもらえたら嬉しいです。

シンガーソングモンスター・Circle

2022年よりTikTokにて活動をスタート。

人の輪（サークル）に憧れを抱く孤独なアーティストとして、

自身を「シンガーソングモンスター」と名乗り、作詞・作曲・編曲の全てを自ら手掛けている。

ウィスパー味のある地声と、ミックスボイスやファルセットを自在に行き来する伸びやかな高音、

繊細さと力強さを兼ね備えたボーカルが持ち味。

2026年3月24日（火）に「GEEKMUSIC」よりデビュー。

同日にデビュー曲「我欲」をリリースする。

Circle Official Website：https://geekpictures.co.jp/jp/management/circle/

TikTok：https://www.tiktok.com/@monstercircle

YouTube：https://www.youtube.com/@circle_monster

X：https://x.com/circle_monster

Instagram：https://www.instagram.com/circle_monster/

GEEKMUSIC概要

株式会社ギークピクチュアズは、これまで、TVCM、グラフィックなどの広告事業、映画やドラマ、ミュージックビデオ、イベントなどの多彩なフィールドにおいて、数々のアーティストおよび作品を手掛けてまいりました。

この度、新たに始動する音楽レーベル「GEEKMUSIC」は、これまで培ってきた映像やイベント領域の知見を基盤に、音楽を起点とした新たなアーティスト表現を追求するレーベルです。

＜ブランドコンセプト＞

BEYOND MUSIC, INTO WORLDS.

音楽を越えて、いくつもの世界へ。

ひとつの楽曲から立ち上がるアーティスト独自の世界観を、映像、アートワーク、ライブ、イベントへと多角的に拡張。

音と言葉のモチーフを軸に、ミュージックビデオやビジュアル、ステージ演出、コラボレーションまでを一貫して設計することで、楽曲を「聴かれるだけのもの」から、時間とともに深化し続けるコンテンツへと昇華させます。

「GEEKMUSIC」は、音楽の外側に広がる体験までを包括的にプロデュースしていきます。

＜GEEKMUSICプロデューサー：細見武史コメント＞

大きな傘で言うと、今まで携わってきた広告音楽も“音楽”というジャンルなのですが、一般的にリリースされている“音楽”とは微妙にニュアンスは違います。

そのニュアンスの違いを「GEEKMUSIC」は大きな武器にできると思っています。

素材は同じでも、調理の差で世に無い新しいアプローチを世の中に仕掛けていく、いち音楽レーベルとして正面から正攻法で音楽業界に参入することを大事にしていきたいです。

会社概要

会社名：株式会社ギークピクチュアズ

所在地：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル（５F受付）

代表取締役：小佐野 保

設立：2007年2月5日

資本金：6,000万円

事業内容：

テレビCM、映画、ミュージックビデオ、舞台/LIVEなどの映像をはじめ、アニメ、キャラクターIPコンテンツ、アート、WEBCOMICの企画開発など幅広い分野で事業を展開。近年では、国内だけでなくアジア・インドをはじめとした海外映画の配給やアート作品の輸出入も行っています。