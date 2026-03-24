食品初！“飲むアイス”「クーリッシュ」が人間生活工学認証を取得！パウチ容器における、3つの機能が認証へ

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下ロッテ）は、2026年2月27日（金）に“飲むアイス”「クーリッシュ」において、一般社団法人人間生活工学研究センター（HQL）が定める「人間生活工学認証」を取得しました。食品において同認証を取得するのは、本件が初めての事例となります。

●人間生活工学認証制度とは？

製品等が人間に与える効果（人間生活工学的機能）が、科学的に適切な開発プロセスを経ているか、またその機能が適切に記述・表示されているかを審査・認証する制度です。

「使い心地」や「負担の少なさ」といった機能は、見た目だけでは違いが分かりにくく、その効果を科学的な手法で検証したかどうかが明らかでないことが少なくありません。

本認証は、それらの機能性を客観的に証明するものです。

【認証された機能】

・指の力が入りやすいキャップ

・中身が吸いやすい吸い口

・手の冷たさを低減したパウチ

▶認証の詳細は、こちらからご覧いただけます。

https://www.hql.jp/certification/product/1013/

●包装設計担当者コメント

中央研究所 パッケージ研究課 加藤宏冶・池田祐一

「クーリッシュ」は『口栓付きパウチアイス』という独自の形状を持っており、場所を選ばず手軽に楽しめるという唯一無二の価値を備えています。2003年の誕生から現在に至るまで、より使いやすく、より心地よい体験を目指して、容器の仕様に数多くの改良を重ねてきました。

このような独自性を持つ「クーリッシュ」の魅力をあらためてより多くの方に広めたいと考え、今回の認証取得に至りました。私たちが容器を通して追求してきた機能性を科学的に証明することができたこと、また食品で初めて認証をいただけたことを、大変うれしく思います。

今後も人間生活工学の知見を活かし、すべての方に『ゴクッとしあわせ』な時間をお届けできるよう進化を続けて参ります。

●一般社団法人 人間生活工学研究センター（HQL）について

HQLは、人間特性・生活特性を科学的に分析・活用し、安心・快適・利便性の高い製品・環境・サービス設計を支援する産学官連携機関です。

当社は2025年よりHQLの正会員として参画しております。

当社とHQLで相互に意見交換しながら、人間生活工学の知見に基づいた、より快適で使いやすい製品開発・サービス提供の研究開発を推進しております。

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/