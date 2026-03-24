ギグワークスクロスアイティとカオピーズ、技術開発分野における戦略的パートナーシップを締結

ギグワークス株式会社

ギグワークス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：村田 峰人、東証スタンダード：2375）のグループ会社である、ギグワークスクロスアイティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼ＣＥＯ 小島 正也、以下 ギグワークスクロスアイティ）と株式会社カオピーズ（以下、「カオピーズ」）は、2026年3月11日（水）午後、日本市場向けのシステム開発およびテクノロジーソリューション分野における戦略的パートナーシップの確立を目的とした基本合意書（MOU）を締結しました。

本合意は、カオピーズのベトナムにおけるエンジニアチームが持つ高い技術力と、日本のテクノロジービジネスのネットワークをつなぐ、新たな一歩となるものです。

ギグワークスクロスアイティとカオピーズの戦略的パートナーシップは、現在の協力に加え、ギグワークスクロスアイティのエコシステム内のさまざまな部門・技術分野へと段階的に拡大していきます。

本合意に基づき、 ギグワークスクロスアイティにとってカオピーズは優先的なオフショア開発および技術パートナーとなります。両社は今後、企業向けテクノロジーソリューションのシステム開発、運用、保守などを共同で推進するとともに、国際規模のテクノロジープロジェクトにおける長期的な協力体制の構築を目指します。

製品開発と技術力強化に向けた協力

ギグワークスクロスアイティは本提携のもと、カオピーズが製品開発を担う専任のエンジニアチームを設立・運営することで、製品開発、カスタマイズ、機能拡張を推進します。あわせて、新機能の開発やシステムの最適化、長期的な運用支援にも取り組みます。

カオピーズ代表（左）とギグワークスクロスアイティ代表取締役副社長兼 ＣＯＯ亀井英紀（右）、MOU締結式にて

さらに、カオピーズが新規プロジェクトの初期段階から参画し、システムアーキテクチャのコンサルティング、技術ソリューションの提案、プレ導入段階での技術支援などを提供することで、システム設計の最適化や導入効率の向上、製品の拡張性の確保を図ります。

プロジェクト推進力の強化

本パートナーシップでは、両社の強みを活かした役割分担によって、テクノロジーソリューション開発のバリューチェーンを強化します。ギグワークスクロスアイティは日本市場における顧客開拓、市場開発、プロジェクトマネジメントを担当し、カオピーズはシステム開発および技術力の提供を担います。

ギグワークスクロスアイティ代表取締役副社長兼 ＣＯＯ亀井英紀

カオピーズのエンジニアチームは、要件分析、設計、開発、テスト、運用、システムアップグレードに至るまで、プロジェクトの全工程に参画します。この体制のもと、技術リソースの最適化、ソリューションの競争力向上、そして安定性・セキュリティ・コスト効率に優れたシステムの提供を実現します。

テクノロジーエコシステムにおける協力拡大

今後、カオピーズとの戦略的パートナーシップは、テクノロジーエコシステム内の複数部門や新たな技術領域へと段階的に拡大していく予定です。ギグワークスクロスアイティは、グループおよび関連事業におけるソフトウェア開発やテクノロジーソリューションのニーズに対して、カオピーズを優先的なパートナーとして検討します

カオピーズ代表

一方、カオピーズは、迅速な技術コンサルティング、見積もり対応、プロジェクト実行を実現するために、十分な技術力と人材体制を維持することを約束します。また、両社は協力関係を通じて、情報セキュリティ、透明性の高いパートナーシップ、ならびに日本およびベトナム両国の法令遵守を徹底することで合意しています。

グローバルなテクノロジー連携の強化へ

世界のテクノロジー業界では、デジタルソリューションと高度な技術人材への需要が急速に高まっています。ギグワークスクロスアイティとカオピーズの戦略的提携は、地域を越えたテクノロジーエコシステムの連携を強化する取り組みの一つです。

カオピーズとギグワークスクロスアイティ代表取締役副社長兼COO 亀井英紀がMOU締結式にて握手し、戦略的パートナーシップの開始を記念

この協力関係は、両社の事業成長の機会を広げるだけでなく、ベトナムのエンジニアリング人材が国際市場向けのテクノロジー製品の開発により深く関与することにもつながります。

今後の展望

今後、ギグワークスクロスアイティとカオピーズは、本パートナーシップを基盤として、日本市場におけるシステム開発およびデジタルソリューション提供のさらなる拡大を目指してまいります。両社はそれぞれの強みを活かしながら、より高度で柔軟な技術サービスの提供を通じて、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を支援するとともに、グローバル市場における持続的な価値創出に貢献していきます。

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

【 ギグワークスクロスアイティ株式会社 】

商号：ギグワークスクロスアイティ株式会社

所在地：東京都港区

事業内容： ITコンサルティングサービス、ソフトウェア開発・パッケージの企画・開発・販売、システムインテグレーション、システム・エンジニアリング開発受託・スタッフ支援サービス

コーポレートサイト：https://gigxit.co.jp/

「ICTを通じてお客様に最良・最大の価値を提供する」を企業ビジョンに掲げ、コンサルティングやシステム開発・クラウド開発、AIを活用したクラウドサービスの開発および販売を事業の中核とする。経営の課題抽出からソリューション提案に至るまで、包括的な支援を提供する。

【 株式会社カオピーズ 】

会社名： 株式会社カオピーズ

所在地： 東京都豊島区南池袋3-8-8-3F

設立： 2014年9月29日（ハノイ本社）

代表取締役： TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数： 800名（2026年03月現在／グループ全体）

事業内容： 技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト： https://kaopiz.com/

お問い合わせ： https://kaopiz.com/ja-contact/(https://kaopiz.com/ja-contact/)

【本リリースに関するお問合せ】

ギグワークスクロスアイティ株式会社 担当：梅田・佐藤

メールアドレス：pr@gigxit.co.jp

営業時間：平日9時-18時

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