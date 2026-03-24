連続テレビ小説「ばけばけ」展 好評により延長決定！！
島根県
現在、カラコロ工房（松江市）において開催中の連続テレビ小説「ばけばけ」展につきまして、これまでに全国各地より４万人を超える方のご来場があり、大いに賑わいを見せております。
この好評を受けまして、より多くの方に「ばけばけ」の魅力や島根県の魅力を感じてもらうため、３月３１日までとしておりました開催期間を延長することとしました。
「入場無料」で、２月と３月には展示内容をリニューアルしておりますので、すでにご来場いただいた方も、まだご来場いただいていない方も、是非お越しください。
記
１．延長期間
令和８年４月１日（水）～５月10日（日）
２．来場者数（令和８年３月22日時点速報値）
４４，２６３人
※１日あたり平均来場者数：434.0人／日
休日（年末年始含む）：719.7人／日
平日：278.1人／日
３．ご来場の方からの声
ご来場の方からは、
・内容が盛りだくさんで見応えがあった
・ドラマに出てくるスポットがよく分かった
・展示を見てドラマをより身近に感じられた
・しじみ汁のフォトスポットや出演者パネルと写真が撮れて大満足
などの好評の声が多く寄せられています。
４．お問い合せ先
公益社団法人島根県観光連盟 TEL：0852-21-3969（平日のみ9:00～17:00）
※島根県観光連盟は県庁観光振興課内に所属している団体です