連続テレビ小説「ばけばけ」展　好評により延長決定！！

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島根県

　




　現在、カラコロ工房（松江市）において開催中の連続テレビ小説「ばけばけ」展につきまして、これまでに全国各地より４万人を超える方のご来場があり、大いに賑わいを見せております。


　この好評を受けまして、より多くの方に「ばけばけ」の魅力や島根県の魅力を感じてもらうため、３月３１日までとしておりました開催期間を延長することとしました。


　「入場無料」で、２月と３月には展示内容をリニューアルしておりますので、すでにご来場いただいた方も、まだご来場いただいていない方も、是非お越しください。



　　　　　　　　　　　　　記


１．延長期間


　令和８年４月１日（水）～５月10日（日）


２．来場者数（令和８年３月22日時点速報値）


　 ４４，２６３人


　　※１日あたり平均来場者数：434.0人／日


　　　　休日（年末年始含む）：719.7人／日


　　　　平日：278.1人／日


３．ご来場の方からの声


　 ご来場の方からは、


　　・内容が盛りだくさんで見応えがあった


　　・ドラマに出てくるスポットがよく分かった


　　・展示を見てドラマをより身近に感じられた


　　・しじみ汁のフォトスポットや出演者パネルと写真が撮れて大満足


　 などの好評の声が多く寄せられています。


４．お問い合せ先


　 公益社団法人島根県観光連盟　TEL：0852-21-3969（平日のみ9:00～17:00）


　※島根県観光連盟は県庁観光振興課内に所属している団体です