連続テレビ小説「ばけばけ」展　好評により延長決定！！

島根県

現在、カラコロ工房（松江市）において開催中の連続テレビ小説「ばけばけ」展につきまして、これまでに全国各地より４万人を超える方のご来場があり、大いに賑わいを見せております。

この好評を受けまして、より多くの方に「ばけばけ」の魅力や島根県の魅力を感じてもらうため、３月３１日までとしておりました開催期間を延長することとしました。

「入場無料」で、２月と３月には展示内容をリニューアルしておりますので、すでにご来場いただいた方も、まだご来場いただいていない方も、是非お越しください。

記

１．延長期間

令和８年４月１日（水）～５月10日（日）

２．来場者数（令和８年３月22日時点速報値）

４４，２６３人

※１日あたり平均来場者数：434.0人／日

休日（年末年始含む）：719.7人／日

平日：278.1人／日

３．ご来場の方からの声

ご来場の方からは、

・内容が盛りだくさんで見応えがあった

・ドラマに出てくるスポットがよく分かった

・展示を見てドラマをより身近に感じられた

・しじみ汁のフォトスポットや出演者パネルと写真が撮れて大満足

などの好評の声が多く寄せられています。

４．お問い合せ先

公益社団法人島根県観光連盟 TEL：0852-21-3969（平日のみ9:00～17:00）

※島根県観光連盟は県庁観光振興課内に所属している団体です