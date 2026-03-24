【新刊】累計70万部の大好評シリーズ最新刊！小学校6年分の算数がマンガで学べる！『小学生おもしろ学習シリーズ まんがで楽しくしくみがわかる 算数まるわかり大事典』　3月24日（火）発売！

株式会社西東社

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、新刊『小学生おもしろ学習シリーズ まんが 算数まるわかり大事典』を2026年3月24日（火）に発売します。

本書は、小学校6年間の算数の基本をマンガで学べる学習本です。学習テーマごとに、クスっと笑えるショートマンガで解説がスタートするため、苦手意識がある人も読みやすい内容になっています。また、「方法」ではなく「概念」の理解を重視しているため、先取り学習にもぴったり。算数脳の土台がしっかり育ちます。288ページの大ボリュームに6年分がぎゅっとつまっている1冊です。

１つ１つのマンガが短くてクスっと笑える！ 教えるマンガではなく、読んで楽しいマンガだから、飽きずに読めて、いつの間にか算数のキホンの考え方が身につきます。

苦手意識をもちやすい「計算」や「図形」も大事なところをわかりやすく解説。算数の考え方を具体的なシーンに落とし込んでいるので、理解がしやすいのも特徴です。

算数の基本をおさえるとともに、これから数学を学ぶうえでの土台が習得できます。

算数が好きなお子さんにはもちろん、苦手意識のあるお子さんや、先取り学習にも！

●もくじ

1章 数

2章 計算

3章 長さ・重さ・かさ

4章 形

5章 面積と体積

6章 時計

7章 単位量あたりの大きさ

8章 データとグラフ

9章 場合の数

【本書概要】

■タイトル：『小学生おもしろ学習シリーズ まんがで楽しくしくみがわかる 算数まるわかり大事典』

■発行元：株式会社西東社

■発売日：2026年3月24日（火）

■価格：定価1,760円（1,600円 + 税）

■判型・ページ数：A5判/288ページ

■ISBN：9784791634545

【販売ページ】

■楽天ブックス： https://books.rakuten.co.jp/rb/18524983/

■Amazon：https://amzn.asia/d/06eInoKa

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp