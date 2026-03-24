北日本を駆け巡れ！　北海道・東北の休暇村で宿泊しながらスタンプを集め、累計距離に応じて特典がもらえる「第1回 北海道・東北駅伝旅」を4月1日スタート

一般財団法人休暇村協会

三陸復興国立公園に位置するリゾートホテル「休暇村陸中宮古」（所在地：岩手県宮古市崎鍬ケ崎18-25-3、支配人：嶋田 哲也）は、北海道・東北地方にある休暇村支笏湖（北海道）、休暇村岩手網張温泉（岩手県）、休暇村乳頭温泉郷（秋田県）、休暇村気仙沼大島（宮城県）、休暇村庄内羽黒（山形県）、休暇村裏磐梯（福島県）と合同で、スタンプを集めながら周遊する宿泊企画「北海道・東北駅伝旅」を、2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）まで実施します。

各休暇村間の距離を“走破距離”として積み上げながら巡る体験型周遊企画で、累計距離や宿泊利用に応じて各地の特産品や割引券などの特典を用意しています。

雄大な自然や地域文化に触れながら、自分のペースで旅のルートを組み立てられる新しい旅のスタイルを提案します。

◆「第1回 北海道・東北駅伝旅」概要北海道・東北駅伝旅スタンプカード

四季折々の景観や多彩なアクティビティが楽しめる北海道・東北エリアにおいて、7つの休暇村を巡る周遊企画「北海道・東北駅伝旅」を実施します。

各施設でスタンプを集めながら累計走破距離に応じて各地の特産品を進呈。

休暇村間の距離を参考にしながら、巡る順番やルートを自由に組み立てて楽しめます。

期間：2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）

【距離特典】

旅を進めるごとに、走破距離に応じたご褒美をご用意。各休暇村の特産品が旅の思い出とともに手に入ります。

・500Km達成 各休暇村の特産品（500円相当）

・1,000Km達成 各休暇村の特産品（1,000円相当）

・1,500Km達成 各休暇村の特産品（1,500円相当）

【給水所特典】

旅の途中の“給水所”として、休暇村気仙沼大島または休暇村庄内羽黒に宿泊すると、次回の北海道・東北の休暇村で利用できる500円割引券を進呈します。

【完走特典】

北海道・東北エリアの7つの休暇村をすべて巡りきった方には、各地のブランド米1kgを合計7kg分、後日ご自宅へお届け。走破の達成感とともに、各地域の恵みを味わっていただけます。

◆北海道・東北駅伝旅とあわせて楽しむおすすめ宿泊プラン

＜北海道：休暇村支笏湖＞

支笏湖の湖畔に佇み、四季折々の自然景観と北海道の旬の味覚を楽

しめるリゾートホテルです。

おすすめプラン：春の芽吹き会席

道産牛の焼しゃぶや桜豆乳鍋、山菜の天ぷらなど北海道の春の味覚を楽しむ会席料理です。

販売期間：

2026年3月1日(日)～2026年4月24日(金)

料 金：1泊2食 19,000円～

（消費税込・宿泊税、入湯税別）

※平日2名1室利用時の1名様料金

お問合せ：（TEL）0123-25-2201

北海道の春の食材をふんだんに使用した春の芽吹き会席

所在地：〒066-0281

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/shikotsu/

＜岩手県：休暇村岩手網張温泉＞

網張展望デッキからの雲海

岩手山の麓に広がる高原リゾートで、源泉かけ流しの温泉と雄大な

山岳景観が魅力です。

ビュッフェ・ライブキッチン

おすすめプラン：岩手の四季ビュッフェプラン

握り寿司やステーキなどライブキッチンの出来たて料理に加えひっつみ汁や盛岡三大麺など郷土の味覚を楽しめるビュッフェ。

販売期間：通年

料 金：1泊2食 16,500円～

（消費税込・入湯税別）

※平日2名1室利用時の1名様料金

お問合せ：（TEL）019-693-2211

所在地 ：〒020-0585 岩手郡雫石町網張温泉

ＵＲＬ ：https://www.qkamura.or.jp/iwate/

＜岩手県：休暇村陸中宮古＞

浄土ヶ浜

三陸海岸を代表する景勝地・浄土ヶ浜に近く、海岸美と星空など自然体験が楽しめます。

おすすめプラン：

幻想的な世界へご案内、夜の浄土ヶ浜を歩こう♪ナイトツアー付きプラン

ネイチャーガイドが幻想的な夜の浄土ヶ浜を案内。満天の星空や白い岩肌が織りなす特別な景観を体験できます。

販売期間：通年

料 金：1泊2食 15,700円～（消費税込）

※平日2名1室利用時の1名様料金

※12月1日～3月31日は上記より600円引き

お問合せ：（TEL）0193-62-9911

三陸のシーサイドビュッフェ

所在地：〒027-0096 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎18-25-3

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/miyako/

＜秋田県：休暇村乳頭温泉郷＞

ブナの森に囲まれた秘湯の趣ある温泉地で、秋田の郷土文化と名湯を満喫できます。

おすすめプラン：「秋田錦牛ステーキ」または「秋田錦牛すき焼き」付きビュッフェ

きりたんぽ鍋など郷土料理に加え、秋田ブランド牛のステーキまたはすき焼きを楽しめる

グレードアッププラン。

販売期間：通年

料 金：1泊2食 21,900円～（消費税込・入湯税別）

※平日2名1室利用時の1名様料金

お問合せ：（TEL）0187-46-2244

所在地：〒014-1201 秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-1

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/nyuto/

秋田錦牛ステーキ秋田錦牛すき焼き

＜宮城県：休暇村気仙沼大島＞

本土と気仙沼大島をつなぐ「気仙沼大島大橋」

三陸の海を望む島のリゾートで、新鮮な海の幸と穏やかな海辺の景色を楽しめます。

おすすめプラン：気仙沼海鮮浜焼き会席

三陸産牡蠣や吉次（キチジ）、帆立などを無煙ロースターで焼き上げる海鮮会席。港町ならではの旬の味覚を満喫できます。

販売期間：

2026年4月11日（土）～9月30日（水）

料 金：1泊2食 16,500円～

（消費税込・宿泊税別）

※平日2名1室利用時の1名様料金

お問合せ：（TEL）0226-28-2626

無煙ロースターで、浜焼きが楽しめます。

所在地：〒988-0603 宮城県気仙沼市外畑16

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/kesen/

＜山形県：休暇村庄内羽黒＞

人気体験プログラム：出羽三山神社早朝参拝ツアー・朝御饌祭

出羽三山の歴史と自然に触れられる立地で、日本海の幸や山形の旬の味覚が味わえます。

日本海の鯛と山菜・山形牛の旬彩料理

おすすめプラン：

日本海の鯛と山菜・山形牛の旬彩料理

日本海の海の幸と山菜、県産ブランド牛「山形牛」を取り入れた季節の会席料理。

販売期間：

2026年4月1日（水）～6月30日（火）

料 金：1泊2食 18,500円～

（消費税込・入湯税別）

※平日2名1室利用時の1名様料金

お問合せ：（TEL）0235-62-4270

所在地：〒997-0211 山形県鶴岡市羽黒町手向字羽黒山８

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/haguro/



＜福島県：休暇村裏磐梯＞

三角屋根が特徴のエントランス

磐梯山と湖沼群に囲まれた高原リゾートで、四季折々の絶景やアウトドア体験が魅力です。

おすすめプラン：会津旬彩ビュッフェプラン

福島の郷土料理や旬の食材を取り入れた約40種類の料理が並ぶ基本ビュッフェプラン。

販売期間：通年

料 金：1泊2食 17,500円～

（消費税込・入湯税別）

※平日2名1室利用時の1名様料金

お問合せ：（TEL）0241-32-2421

季節ごとにテーマが変わるビュッフェスタイル

所在地：〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村桧原字小野川原1092-3

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/bandai/

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。