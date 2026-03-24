adidas「ADIZERO EVO SL WOVEN」春の新カラーを発売！アルペン限定カラーの展開やノベルティキャンペーンも開催

株式会社アルペン

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、adidas「ADIZERO EVO SL WOVEN」春の新カラーを全国のスポーツデポ・アルペンの店舗、公式オンラインストアにて発売いたします。今回の新カラーでは、メンズ2色、ウィメンズ1色のスポーツデポ・アルペン限定カラーの展開がございます。さらに3/24(火)から「ADIZERO EVO SL WOVEN」「ADIZERO EVO SL ATR」「ADIZERO EVO SL EXO」をお買い上げの方へ、先着で限定コインケースをプレゼントするノベルティキャンペーンを開催いたします。

■ADIZERO EVO SL WOVENとは

昨年11月に発売し、瞬く間にランナーを虜にした、アディゼロ内最軽量トレーニングシューズ「ADIZERO EVO SL WOVEN」。ミッドソールには低密度高反発素材LIGHTSTRIKE PRO（ライトストライクプロ）をフルレングスで搭載、さらにナイロン製のDOGBONE（ドッグボーン）を中足部に搭載し、軽量性・反発力に優れ、よりスムーズな走行を実現。アッパー素材にはWOVEN UPPER（ウーブン アッパー）を採用し、伸縮性が高い素材をベースにしつつ、必要な箇所をしっかり補強することで足のブレが少なく、高いフィット性を実現しました。

この春発売の新カラーは、世界各国の国旗をイメージしたカラーリングです。今年のスポーツシーンを盛り上げるラインナップをぜひご覧ください。

■販売概要

ADIZERO EVO SL WOVEN

発売日：2026/3/21(金)

※ウィメンズ ドイツカラー（ホワイト×ゴールド）は店頭では3/26(木)、オンラインストアでは3/28(土)発売予定となります。

販売店舗：全国のスポーツデポ・アルペン店舗、公式オンラインストア

■商品詳細

ADIZERO EVO SL WOVEN

19,800円（税込）

【Men’s】展開サイズ：25.0cm～28.0cm(0.5cm刻み),29.0cm,30.0cm

・アルペン限定カラー

【ブラジル】【エジプト】

・通常カラー

【ドイツ】【アメリカ/フランス】【アルゼンチン】【日本】

【Women’s】展開サイズ：23.0cm～25.0cm(0.5cm刻み)

・アルペン限定カラー

【ドイツ】※こちらのカラーは店頭では3/26(木)発売予定。オンラインストアでは3/28(土)発売予定となります。

・通常カラー

【アメリカ/フランス】【アルゼンチン】

■ADIZERO EVO SL WOVEN 特集ページ

https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/adidas/running_shoes/evo_sl_woven/

■キャンペーン詳細

１.ノベルティキャンペーン

ADIZERO EVO SL WOVEN、EVO SL ATR、EVO SL EXOをお買い上げの方に、先着で限定コインケースをプレゼントいたします。

開催期間：3/24(火)～各店ノベルティがなくなり次第終了となります。

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営