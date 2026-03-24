ニューヨーカー ウィメンズ「きちんとした服を、もっと気軽に。洗えて、しわになりにくいジャケット」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「きちんとした服を、もっと気軽に。洗えて、しわになりにくいジャケット」を自社通販サイトで公開しました。

きちんとした服を、もっと気軽に。

きちんと見せたい日ほど、扱いはラクであってほしい。

こんな日、ありませんか？

・出張や外回りが多い

・座り仕事でシワが気になる

・クリーニングに出す時間がない

・雨の日や汗ばむ日も気にせず着たい

・朝、アイロンをかけたくない

そんな日常に寄り添う、“洗えて、しわになりにくい”機能性ジャケットです。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-comfortablejacket-vol01?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-comfortablejacket-vol01?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

忙しい毎日を支える、2つの理由

きちんと見せたい日も、慌ただしく動く日も。装いの印象を損なわず、扱いにも気を遣わなくていい。そんな安心感をもたらす、2つの機能。

手洗い可能、そして防しわ性。

きちんと見えて、気軽に着られるセットアップジャケット

信頼感のある着こなしが叶うジャケットは、通勤はもちろん、顔合わせや入卒式などのオケージョンにも対応。ウール混ならではの上質な表情を持ちながら、自宅で手洗いできるウォッシャブル仕様です。

防しわ性とストレッチ性を備え、長時間の着用や移動の多い日も快適に。ピンヘッド織りのさりげない表情が、無地見えしながらも奥行きを感じさせます。同素材ボトムとのセットアップで、より端正な印象に。ダークグレー・ブラウン・ネイビーの3色展開。

STYLING

ネイビージャケットに、ブルー＆ホワイトの爽やかな配色。フェミニンなリボンブラウスと端正なテーラードの組み合わせが、オフィスにちょうどいい上品なバランスをつくります。

ジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51018350-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618125-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51328132-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \19,800

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938902-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \35,200

気負わず羽織れる「洗える紺ブレ」

ウォッシャブル素材を使用し、汗ばむ季節も快適に着られる一着。軽やかな一重仕立てに加え、防しわ性とストレッチ性を備え、通勤からお出かけまで幅広いシーンに対応します。ウール混ならではの上質感と、オックス組織のほどよいハリ感が、端正なトラッドスタイルを演出。クラシカルなディテールとロゴ入り釦が、さりげないアクセントに。シングルブレスト、ダブルブレストをご用意。オフィスに馴染むグレー、定番のネイビーの2色展開。

STYLING

オフィスに取り入れやすい、グレー×シルバー釦のシングルブレザー。ブラックのフレアスカートを合わせたシックなモノトーンに、フリルブラウスでさりげないレディライクさを添えました。

ブレザー(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51078351-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \39,600

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51658352-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258123-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,540

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23935801-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \36,740

▽機能性ジャケット一覧はこちら

https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode10=wcfjk&filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/goods/search.aspx?filtercode10=wcfjk&filtercode1=2&filtercode2=51&filtercode2=54&utm_source=newssite&utm_medium=pr)

▽26SS新作一覧はこちら

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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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