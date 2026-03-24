【速報】東カレ6月号の特集は「会食の達人たち。」！通常版は戸田恵梨香さん、特別増刊は水上恒司さん＆ユンホさん（東方神起）が表紙を飾る

東京カレンダー株式会社

【通常版表紙】戸田恵梨香さん

東京カレンダーへのご登場は2017年以来となる女優・戸田恵梨香さん。

国民的実力派女優として、数々の映画・ドラマでその名を轟かせる彼女ですが、最新作も話題！

4月27日から配信開始となるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』では、伝説の占い師・細木数子を熱演しています。

特集テーマの「会食」になぞらえ、物語の舞台でもある赤坂のラグジュアリーな中国料理店『新栄記 東京店』にご招待。

中華は大好物という戸田さんを、たっぷり“おもてなし”させていただきました。

【特別増刊表紙】 水上恒司さん＆ユンホさん（東方神起）

5月29日公開の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で共演する水上恒司さんと東方神起のユンホさんが登場！

韓国発・大人気シリーズの日本版オリジナルストーリーが誕生したということで、ファンは歓喜！

警察役のおふたりが最強のバディとして活躍する作品は見ごたえ十分。

そんなおふたりを銀座・並木通りにある「ハイアット セントリック 銀座 東京」でシューティング。

銀座のど真ん中で、映画の見どころとともに“TOKYOのホテル”についてもたっぷりと語っていただきました。

永作博美さん

4月期のTBS・火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』で主演を務める女優・永作博美さんが東京カレンダーに降臨！

子育てを終えたごく平凡な主婦が、ふとしたきっかけで3ヶ月で鮨職人になれる“鮨アカデミー”に入学するというストーリー。

作中でまさに鮨職人として奮闘中の永作さんを、赤坂にある『すし晴』でおもてなし！

大好物だという「イカ」「赤身」「穴子」の3貫をご堪能いただきながら、挑戦するすべての人を応援する新ドラマのエピソードをたっぷりお伺いしました。

川崎 桜さん（乃木坂46）

4月14日（火）発売予定の1st写真集『エチュード』が話題沸騰中の、乃木坂46の川崎 桜さん。

パリやニースで撮影した先行写真が発表されるたびにSNSが騒めいているその写真集と同じフォトグラファーを今回起用。

銀座のラグジュアリー焼肉店『焼肉 銀座コバウ 特別室』へお連れして、写真集とはまた違う「夜のTOKYO」のさくたんを激写しました。

写真集とセットで鑑賞する、がお勧めです。

編集長が語る6月号の見どころ

AIによる仕事の効率化や合理化が進む昨今。

だからこそ、人間の繋がりこそがビジネスを制するのです！

今こそ「会食」を見直すべきだと提唱した、2025年11月号「会食の極意」特集。

読者の皆様からの大反響を受け、満を持してここに第2弾を企画いたしました。

前回はメソッドを主軸に展開しましたが、次号では「会食のリアル」を追求します。

会食が日常である「金融」「商社」「不動産」「広告代理店」のエリートたちは、いかなる戦略で夜の勝負を仕掛けているのでしょうか？

彼らが切り札にしているお店とともに、その内幕を徹底取材いたしました。

また、会食の達人たる経営者や著名人の方々にもご出演いただき、仕事を成功へと導く「奥義」を余すことなく披露していただきます。

この一冊で、新年度の仕事において圧倒的に差をつけられるはず！

東カレは「会食」にも本気です！

※通常版と特別増刊の違いは表紙のみで、誌面の内容は同一となります。

内容の詳細や撮影秘話などは随時、東京カレンダーの公式SNSアカウント及び東京カレンダーWEB

で更新します。お見逃しなく！

公式Instagram： https://www.instagram.com/tokyocalendar/?hl=ja

東京カレンダーWEB： https://tokyo-calendar.jp/

【概要】

・通常版

商品名：東京カレンダー2026年6月号 通常版

発売日：2026年4月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16665‐06

ご予約はこちらから！

Amazon:https://amzn.to/4uFy2ME

セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1266699428



・増刊

商品名：東京カレンダー2026年6月号 特別増刊

発売日：2026年4月21日（火）

価格：990円（税込）

発行・発売：東京カレンダー株式会社

雑誌コード：16666‐06



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セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/detail/1266699429