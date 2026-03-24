累計1,500名が支持する「安心の携行」。実用新案技術採用のランニングベルト『Running Mate PRO3』が521万円の成功を経て、Makuakeアンコールプロジェクトを開始。

株式会社TEAM ONE DAY

株式会社TEAM ONE DAY（本社：東京都港区、代表取締役：大村竜助）は、実用新案技術「HexaPad(TM)︎」を搭載したランニングベルト『Running Mate PRO3』のアンコールプロジェクト(https://www.makuake.com/project/encore_runningmatepro3/)を、2026年3月20日（金・祝）よりMakuakeにて開始いたしました。 開始3日間で支援者150名、支援額約60万円を達成。前回のプロジェクト(https://www.makuake.com/project/runningmatepro3/)と合わせ、累計1,500名を超えるランナーの皆様に、一般販売前の先行予約販売という形でご支持をいただいております。

アンコールプロジェクト（2026年3月20日～2026年4月29日 22:00）2026年1月1日～2026年2月27日に実施した本プロジェクトでは1367名から521万円のご支援をいただきましたアンコールプロジェクト :https://www.makuake.com/project/encore_runningmatepro3/

「安心を携行してゴールを目指せること」── 私たちが定義した、揺れないベルトの本質

長距離レースにおいて、荷物の携行に「揺れない」ことは重要視されます。しかし、私たちはその本質を「安心を携行してゴールを目指せること」と定義しました。

目標を掲げる限り、どんな人でもスタートからゴールするまでは不安との戦いです。それは表彰台を目指すランナーでも、完走が目標のランナーでも関係ありません。

- 「荷物が揺れて体力を消耗しないか」- 「フィット感が損なわれ、肌トラブルが起きないか」- 「大切なスマートフォンや補給食を、最後まで保持し続けられるか」

これらの不安を解消し、走ることに集中できる環境を作ること。それが『Running Mate PRO3』の開発テーマでした。

6回の改良を経て、ユーザー様からいただいた「お墨付き」

開発段階で協力いただいたランナーの皆様からも高評価をいただきました。

本製品は、開発段階から多くのランナーの方々に意見を伺い、試作とテストを繰り返して6回の改良を施しました。その結果、本プロジェクトで購入され、手にした多くの方々から「これでレースに出るのが楽しみ！」「自信を持って走れる」という、作り手として最も誇らしい「お墨付き」をいただいております。

それを象徴する、あるサポーター様から届いた素敵なレビューをご紹介します。

「エイドステーションでもらった柔らかい『東京ばな奈』を腰に収めて走りましたが、まったく潰れずに完走でき、こどもへのお土産にしました。振動吸収性能いいですね。」

「揺れない」だけでなく、大切な中の荷物を守り抜く。この実証エピソードこそが、私たちが目指した「安心の携行」のひとつの形であると考えています。

『Running Mate PRO3』の主要6機能

購入し、実際に試走された方からMakuakeに届いたレビュー（一部抜粋）

１）フィット感を瞬間調整「Quick Fit System」：体型や荷物の量に合わせてコードで締め付け具合を調整でき、長距離走行でもズレを抑える。走りながらの微調整も可能。

Quick Fit System

２）ポールをがっちり固定「Quick Lock System」：ポールバンドとして類を見ない非伸縮性ナイロンバンドを使用。締め付け固定ができるため、落下の不安がなく、太さなどが違う様々なポールに対応。「HexaPad(TM)︎」との組み合わせにより、強力固定による身体への負担を減少させる。

Quick Lock System

３）衝撃を吸収し腰を守る実用新案「HexaPad(TM)︎」: 独自の6角形の連続する穴をもつ薄いパッドが衝撃を吸収。スマートフォンやポール、補給食への振動を軽減する。

実用新案HexaPad(TM)︎

４）締め付けず密着フィット「DynaFlex」：動きに追従する驚異的なフィット感。

DynaFlex

５）収納力と素早い出し入れ「AiryFlex」：伸縮性が高いメッシュポケットのため、たくさん入れることができ、揺れを抑える。

AiryFlex

６）発汗や突然の雨から守る「DryGuard」: 汗や天候の変化から、大切なスマートフォン等を保護する。サッと取り出せるよう、前面に配置。

アンコールプロジェクト実施の背景と価格設定

DryGuard

フィットネス総合誌『Tarzan』や東京マラソンEXPOで配布された『Tarzan RUNNER』への掲載反響などもあり、一般販売を予定していた在庫が予約段階で不足する事態となりました。次期生産分（4月末納品予定）を確実にお届けするため、今回はMakuakeの「アンコール」という形で先行予約販売を実施することにしました。

また、価格については、ブランドとして最も大切にすべき「初期支援者様」を尊重し、前回と同じ割引率でのご提供はしておりません。しかし、一般販売価格より抑えた、今できる限りの感謝を込めた価格設定といたしました。この姿勢にご賛同いただけたことで、アンコールプロジェクトのスタートが無事に切れたと思います。

Tarzan及びTarzan RUNNER への掲載【Makuakeプロジェクト概要】

プロジェクト名：【アンコール】実用新案HexaPadが揺れを消す。スマホもポールも暴れない無重力ベルト

期間：2026年3月20日（金・祝） ～ 4月29日（水・祝）22:00

目標金額：第1目標 100万円

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/encore_runningmatepro3/

【会社概要】

株式会社TEAM ONE DAY

東京都港区南青山2-2-15 WIN青山531