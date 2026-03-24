【新規開設】元物理学教師の速読コーチが贈るYouTubeチャンネル「速読先生しゃっくの最速インプット塾」がスタート

株式会社ManaBeラボ

速読法や思考法をテーマにした教育事業・オンラインセミナー事業などを展開する株式会社ManaBeラボ(本社：東京都千代田区、代表取締役：浦地純也)は、ビジネスパーソンの学習効率を高めるYouTubeチャンネル「速読先生しゃっくの最速インプット塾(URL：https://www.youtube.com/@sokudoku_shakku(https://www.youtube.com/@sokudoku_shakku))」を開設したことをお知らせいたします。本チャンネルでは、元物理学教師であり速読コーチとして活動する当社代表の浦地(通称：しゃっく)が、科学的知見をベースにした速読法や学習法を解説。短時間で知識を吸収し、仕事や人生の成果へとつなげるための実践的なインプット術を発信していきます。

■チャンネル開設の背景

AI時代の「学習の空回り」を解消する

生成AIの普及により、現代社会では情報量と変化のスピードが爆発的に増加しています。

一方で多くのビジネスパーソンが、

- 学んでいるのに成果につながらない- 本を読むのが遅く、時間が足りない

といった課題を抱えています。

本チャンネルでは、元物理学教師であり、自身も「読書3分で寝てしまう」状態から1冊10分の速読を習得した代表・浦地(通称：しゃっく)が、科学的根拠に基づいた短時間で知識を成果に変える速読法・学習法を発信します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q8CqpPJaQJM ]

■チャンネル概要

名称：速読先生しゃっくの最速インプット塾

出演：株式会社ManaBeラボ 代表取締役 浦地純也（速読先生しゃっく）

配信頻度(予定)：毎週土曜19時（初回のみ金曜19時）

URL：https://www.youtube.com/@sokudoku_shakku

＜コンセプト＞

- 短時間で知識を成果に変える速読法・学習法を伝える- 「脳のOS」をアップデートし、学びを行動と成果につなげる能力開発を支援

＜主なコンテンツ＞

一度で忘れない「最強の学習法」

繰り返し読むのではなく、「思い出す回数」を増やすことで記憶を定着させる「検索練習」や2分間の書き出しワークを紹介。

「読む」から「視る」へ。内声化を除去する速読術（GSRメソッド）

日本人の多くが無意識に行っている「頭の中の読み上げ(内声化)」を止め、文字を視覚的に捉えて理解する速読法を解説。

長時間没頭に頼らない「賢い中毒」学習設計

脳の「デフォルト・モード・ネットワーク」を活用し、短時間学習を繰り返すことで創造性と集中力を高める方法。

読む前の準備で8割決まる「本選びと見極め術」

リラックス状態を作り、目的に合わせた「センサー」を設定することで、2分で自分に必要な本かを見極める方法。

■プロフィール・速読先生しゃっく

元物理学教師。かつては読書をしても3分で眠ってしまい、1冊を読み終えるまでに1か月かかる状態だったが、脳科学や心理学の知見を取り入れた独自の学習メソッドを開発。現在は1冊10分で要点を把握する読書法を確立し、10年間で2,000冊以上を読破。

教員時代には年間約1,400時間あった残業を削減し、ビジネスにおいても年商1億円を突破するなど、時間効率と成果を両立する働き方を実践。これまでに延べ44,000人以上に学習メソッドを提供している。

＜コメント＞

多くの大人は、もう十分すぎるほど努力してきました。それなのに人生が動いていないのは、才能や根性の問題ではなく、単に「学びを成果に変える設計図」を教わってこなかっただけです。このチャンネルが信じているのは、派手な一発逆転ではありません。「学びが、行動に変わり、行動が、現実を少しずつ動かすこと」です。学習効率や時間のなさに悩む方が、もう一度自分の人生を取り戻すための場所として、このチャンネルを活用していただきたいと願っています。

【会社情報】

社名：株式会社ManaBeラボ

代表者：代表取締役・浦地純也

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワー N館19階

設立：2023年4月12日

事業内容：

1．速読法、思考法などのオンラインセミナー運営

2．企業及び個人向け人材育成、コーチング、教育事業

3．デジタルコンテンツの制作及び配信

4．イベント開催に関するコンサルティング

URL：https://manabelabo.my.canva.site/