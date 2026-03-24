TikTokトップライブコマーサー上司のあさみ、bonparmeのTikTokエバンジェリストに就任

株式会社MoldBreaking

株式会社MoldBreaking（本社：東京都渋谷区）は、代表取締役を務める上司のあさみ（原 朝未）が、ヘアケアブランド「bonparme（ボンパルム）」のTikTokエバンジェリストに就任したことをお知らせいたします。

本取り組みでは、TikTokライブコマースを起点に、ECおよびリテールまでを一体化した新しいブランド成長モデル「Live Commerce to Retail（L2R）」の構築を推進し、Liveが売る時代から、Liveがブランドを作る時代へ”を目指していきます。

bonparme_上司のあさみ_TikTokエバンジェリスト写真

■ナショナルブランドを含む複数ブランドからのオファーの中、と独占伴走へ

上司のあさみには、パーソナルケア領域においてナショナルブランドを含む7社以上のブランドから同時に協業オファーが寄せられました。その中で、ブランドの方向性および成長戦略において高い親和性を持つbonparmeと合意し、独占的な伴走型パートナーとしてブランド成長を共に推進していくこととなりました。

■TikTokライブコマースで急成長、2ヶ月でカテゴリNo.2へ

bonparmeは2025年7月より、上司のあさみと共にTikTokライブコマースを開始。

その結果、

・ 開始からわずか2ヶ月でTikTok Shop売上ランキングTOP25入り

・ 「ボンリペアシャンプー/トリートメント」はTikTokShopで総売上高1位を記録

（2026年3月16日時点 美容・パーソナルケアカテゴリーヘアケア・スタイリング部門）

と、急速な成長を実現しました。

bonparme_TikTok_上司のあさみ実施ランキング

ライブコマースを起点としたブランド戦略により、短期間で市場におけるポジションを確立しています。TikTokからEC、そしてリテールへ ― “Live Commerce to Retail（L2R）”モデル

bonparmeは、TikTokでの成功を起点に、Amazon/Qoo10といった主要ECモールへ展開を拡大。さらにオフライン領域への進出も進め、オンラインとリテールを一体化したブランド展開を実現しています。

今後は、これまでの実績を基に、より伴走型の体制を強化し、上司のあさみはbonparmeのTikTokエバンジェリストとして継続的にブランド成長を支援していきます。

また、MoldBreakingとしては、TikTokライブコマースの継続的な実施、雑誌媒体とのコラボレーションによるPR展開、ブランドイベントなどのオフライン施策を組み合わせ、ブランドとの相乗効果を最大化していく予定です。

■上司のあさみ コメント

「ライブを通してWOW（驚嘆）を届ける」

これまで大切にしてきたこの想いを、bonparmeというブランドと共にさらに広げていきたいと考えています。TikTokを起点に、多くの方にブランドの魅力を届けながら、オンライン・オフラインを問わず選ばれるブランドへと成長させていきます。