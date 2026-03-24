～SNSでリクエストの多かったファン待望の親子も初登場!?～「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』が今年もコラボ！母の日限定の描き下ろしビジュアル全6種を公開！

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ(本社：東京都新宿区)は、母の日(5月10日)・父の日(6月21日)に向けた「ガーナチョコレート」の新キャンペーンを2026年3月24日(火)より開始いたします。

いつも家族のことを想い、一生懸命なお母さんとお父さん。そんなお母さんとお父さんへ感謝の気持ちを伝えるお手伝いができればという想いのもと、「ガーナチョコレート」はこれまでも、母の日・父の日に向けたキャンペーンを展開してまいりました。今年は、昨年に引き続き、大人気TVアニメ『ONE PIECE』とのコラボレーションが決定。昨年ご好評をいただいたコラボレーションをさらに進化させ、今年は新たなキャラクターを起用した描き下ろしビジュアルとともに、コラボレーションを展開してまいります。

本日解禁の第1弾コラボレーション情報では、『ONE PIECE』内で描かれる家族の絆を表現した、母の日限定のオリジナル描き下ろしイラスト3種を公開。なお、各描き下ろしイラストでは、贈る側の子どもからのメッセージver.と贈られる側の親からのメッセージver.の2種・全6種を公開いたします。それぞれの心情を描いたオリジナルビジュアルにぜひご注目ください。店頭グラフィックや、SNS企画などを通じて展開し、盛り上げてまいります。

また、父の日に向けたコラボレーションでは、母の日同様に、今年は新たなキャラクターを起用した心温まる新ビジュアルを4月下旬に解禁予定です。ぜひご期待ください。

■母の日限定！オリジナル描き下ろしビジュアル＜全6種＞

母の日に向けた「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』コラボレーション企画として、『ONE PIECE』の個性豊かなキャラクターたちの親子の絆を描いたオリジナル描き下ろしビジュアル全6種を公開。「ありがとう」を贈る側、贈られる側のそれぞれの心情に寄り添い、それぞれの本音が込められたメッセージと、今回のコラボレーションのために描き下ろした心温まるイラスト、そしてキャラクターを包み込むような、ハート形のカーネーションもポイントです。ぜひご注目ください。

【母の日ver.描き下ろしビジュアル＜全6種＞】

・「ガーナチョコレート」×「ロビン」「オルビア」

遠く離れた場所にいるオルビアに想いを馳せるロビンと、会えなくても常にロビンのことを想っているオルビア。同じ場所に居なくてもお互いを想い合う2人の姿と、親子の心の中にある本音を表現しています。

・「ガーナチョコレート」×「チョッパー」「Dr.くれは」

Dr.くれはに尊敬と感謝の気持ちを伝えたいが、なかなか勇気を出せずにいるチョッパー。そんなチョッパーの恥じらいを見抜きながら、成長を感じずにはいられないDr.くれは。2人の姿から、互いを思いやる親子の本音を描きました。

・「ガーナチョコレート」×「サンジ」「ソラ」

ソラを喜ばせようと一生懸命チョコを用意したサンジと、誰かを喜ばせようとする優しい心を持った子どもに育ったことを喜ぶソラ。2人の姿と、親子それぞれの心の中にある親子の本音を描きました。

全6種、それぞれの親子の絆とキャラクターの魅力が光る、母の日限定ビジュアルです。また、全種共通で、幼少期の麦わらの一味のキュートな描き下ろしイラストも。「ガーナチョコレート」や花束を手に、「ありがとう」を一緒に伝えようと呼びかけるメッセージが込められています。ぜひご注目ください。

★さらに、父の日に向けて、新たなキャラクターを起用した新ビジュアルを4月下旬に解禁予定です。ぜひお楽しみに！

【「ガーナチョコレート」× 『ONE PIECE』特設サイト】

URL：https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/familyday2026/

■母の日・父の日限定特別企画

「ガーナチョコレート」×『ONE PIECE』は、母の日と父の日という大切な日に、お母さん・お父さんに感謝の気持ちを伝えるお手伝いをするために、様々な企画を実施します。特設サイトでのビジュアル公開のほか、「ガーナチョコレート」の公式Xアカウントでは、皆様にお楽しみいただけるキャンペーンを実施。その他にも、たくさんの楽しい企画を予定しております。随時情報を公開してまいりますので、ぜひご期待ください。

【Xプレゼントキャンペーン 第1弾】

「ガーナチョコレート」公式Xアカウント(@ghana_recipe)にて、プレゼントキャンペーン第1弾を実施。「ガーナチョコレート」公式Xアカウントにて、近日公開されるポストをチェックのうえ、ぜひご参加ください。

・応募期間：2026年4月1日(水)10:00～4月14日(火)23:59まで

・賞品：ご当選者1名様につき、ガーナ詰合せをプレゼント

※抽選で100名様にプレゼント

・応募方法：

１.「ガーナチョコレート」公式Xアカウント(@ghana_recipe)をフォロー

２.応募期間中に、本公式アカウントより配信される本キャンペーンの対象ポストをリポスト

・詳細：

※4月1日(水)10:00～本キャンペーン対象投稿公開！

「ガーナチョコレート」公式XアカウントURL：https://x.com/ghana_recipe

■『ONE PIECE』について

時は、大海賊時代。この世の全てを手に入れた男、海賊王ゴールド・ロジャー。彼が死に際に放った一言は全世界の人々を海へと駆り立てた。

「俺の財宝？ほしけりゃくれてやる！探せ！この世のすべてをそこに置いてきた」

ロジャーが遺した富と名声と力の「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を巡って幾人もの海賊たちが旗を掲げて戦っていた。

そして、そんな海賊に憧れる一人の少年ルフィ。「悪魔の実」の能力により、一生泳げない体の代わりに、全身がゴムのように伸びる不思議な体を手に入れた少年！

偉大なる海賊シャンクスと出会い、ルフィは自らも海賊になることを夢見る。そんなルフィにシャンクスは海での再会を約束し、自分の麦わら帽子を預けて出航していった。

麦わらの一味は未来島エッグヘッドから脱出し、巨兵海賊団とともに念願の巨人の島・エルバフに辿り着く。新たな巨人との出会い、そして待望の再会――、規格外の新たな冒険が動き出す！“ひとつなぎの大秘宝”(ワンピース)を巡る海洋冒険ロマン!!

2026年4月5日よりエルバフ編を放送開始！

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

■商品情報

・ガーナミルク

厳選したカカオとミルクと、とろける口どけ。ミルク感の効いたコクのある味わいのミルクチョコレート。

発売地区：全国

内容量：50g

価格：オープン価格 ＜想定小売価格226円前後(税込)＞

ブランドサイトURL：https://www.lotte.co.jp/products/brand/ghana/

【プレミアムガーナシリーズ】

・プレミアムガーナ ダークミルク ※3月31日(火)発売

※順次切り替えのため、店舗により発売日が前後する可能性がございます。

春夏限定でロレーヌ産岩塩を加えた、カカオの芳醇な香りと上品なミルクの味わいが楽しめるプレミアムな板チョコレートです。

発売地区：全国

内容量：70g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 399円前後(税込)＞

・プレミアムガーナ キャラメルミルク ※3月31日（火）発売

※順次切り替えのため、店舗により発売日が前後する可能性がございます。

春夏限定でロレーヌ産岩塩を加えた、キャラメルとミルクの上品な甘さと香ばしさが楽しめるプレミアムな板チョコレートです。

※ロレーヌ産岩塩0.18％使用

発売地区：全国

内容量：70g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 399円前後(税込)＞

・プレミアムガーナ ショコラカレ＜香るティーラテ＞ ※3月31日（火）発売

世界三大銘茶ウバ茶を使用した紅茶ショコラとガーナミルクを重ね、贅沢な2層のショコラに仕上げました。

発売地区：全国

内容量：64g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 486円前後(税込)＞

・プレミアムガーナ ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞ ※3月31日（火）発売

シチリア産レモンを使用したレモンショコラとガーナブラックを重ね、贅沢な2層のショコラに仕上げました。

発売地区：全国

内容量：64g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 486円前後(税込)＞

・プレミアムガーナ ショコラホイップ＜ザ・バニラ＞ ※4月7日（火）発売

ふんわり軽やかなチョコレートに、バニラと北海道産生クリームを組み合わせた春夏にぴったりの一粒です。

発売地区：全国

内容量：56g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 399円前後(税込)＞

・プレミアムガーナ ショコラホイップ＜ザ・ベリー＞ ※4月7日（火）発売

ふんわり軽やかなチョコレートに、苺とフランボワーズを組み合わせた春夏にぴったりの一粒です。

発売地区：全国

内容量：56g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 399円前後(税込)＞

・プレミアムガーナ サブレショコラ＜深み宇治抹茶＞ ※4月7日（火）発売

さっくりとした食感の発酵バター入り抹茶サブレを、ガーナミルク、宇治抹茶を使用した抹茶ショコラで包み込み、仕上げにフィアンティーヌをふりかけた贅沢な４層ショコラです。※宇治抹茶0.5％使用

発売地区：全国

内容量：49g

価格：オープン価格

＜想定小売価格 356円前後(税込)＞

■商品情報パッケージ裏面（メッセージ欄）

「ガーナミルク」、「プレミアムガーナ」の裏面にはメッセージ欄を設けております。母の日・父の日に、お母さんとお父さんへの感謝のメッセージ添えた、「ガーナ」を贈りませんか？

▼プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d86324-81-ac0f4ea9e0950e8cde8d2bf48baee76b.pdf