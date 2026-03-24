サリバテックがACCJ（在日米国商工会議所）主催「Healthcare x Digital 2026」にて「SelectUSA Investment Summit Award」を受賞。

株式会社サリバテック

だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」を提供する株式会社サリバテック（本社：山形県鶴岡市、代表取締役社長：砂村眞琴）は、2026年2月13日に開催されたACCJ（在日米国商工会議所）主催の「Healthcare x Digital (HxD) 2026 Pitch Event」において、「SelectUSA Investment Summit Award」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞の概要

Healthcare x Digital (HxD) 2026 Pitch Eventは、ACCJ（在日米国商工会議所）のHxDイニシアティブが主催する、ヘルスケアイノベーションに特化したピッチイベントです。ACCJ President’s Circle MembersであるCiscoおよびEli Lillyがスポンサーを務め、官民のヘルスケア関係者が一同に会する終日プログラムとして開催されました。

本年は、越境セカンドオピニオンプラットフォーム、早期がん検出・介入、AI駆動のモビリティ支援、病院ワークフロー自動化など、多岐にわたるソリューションを持つ12社のスタートアップが5つの賞を競い合いました。当社は、だ液を用いたがんリスク検査技術による早期がん検出の可能性が評価され、「SelectUSA Investment Summit Award」を受賞いたしました。

SelectUSA Investment Summit Awardとは

SelectUSA Investment Summitは、米国商務省が主催する世界最大級の対米投資イベントであり、本賞の受賞により、当社は同サミットへの参加権を獲得いたしました。これは、米国市場への展開を見据えた大きな一歩となります。

代表取締役砂村眞琴コメント

ACCJ Healthcare x Digital 2026 Pitch EventにおいてSelectUSA Investment Summit Awardを受賞できたことを大変光栄に思います。当社は、人工知能とだ液を活用した検査技術により、自宅や職場で手軽に実施できるがんリスク検査の仕組みを確立しました。今後、米国およびアジア市場への展開を加速させ、世界中の人々が手軽にがんリスク検査を受けられる社会の実現を目指してまいります。

Healthcare x Digital 2026 Pitch Event 開催概要

だ液によるがんリスク検査「サリバチェッカー」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85491/table/36_1_2014542f41c61eb0e57a624d972e93b3.jpg?v=202603241151 ]

「サリバチェッカー」は、だ液中の代謝物を分析し、AIで解析することでがん罹患リスクを評価する検査です。男性は肺がん・胃がん・大腸がん・口腔がん・膵がんの5種、女性はこれに乳がんを加えた6種のがんリスクを一度の検査で評価できます。慶應義塾大学先端生命科学研究所の研究成果をもとに開発されました。これまでに累計11万人以上にご利用いただいています。

サリバテックのミッション

スクリーニング検査事業により、疾病の早期発見と早期介入に寄与する

セルフケアと医療との橋渡し役として、人々の「いのち」と「からだ」を守る仕組みを社会に提案する

アカデミアと協調し、継続的な技術開発と臨床研究を進め、成果をいち早く社会に還元する

【サリバテック概要】

会社名：株式会社サリバテック

代表者名：代表取締役 砂村眞琴

事業内容

・だ液によるがんリスク検査事業

・新規リスク検査開発事業

・研究検査受託事業

コーポレートサイト: https://salivatech.co.jp/

サービスサイト: https://sc.salivatech.co.jp/

<お問い合わせ先>

株式会社サリバテック

E-mail：info@salivatech.co.jp