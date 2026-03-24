TikTokトップライブコマーサー上司のあさみ、DOPAMYのTikTokブランドエバンジェリストに就任

株式会社MoldBreaking

株式会社MoldBreaking（本社：東京都渋谷区）は、代表取締役を務める上司のあさみ（原 朝未）が、韓国発スキンケアブランド DOPAMY のTikTokブランドエバンジェリストに就任したことをお知らせいたします。本取り組みでは、TikTokライブコマースを起点に、ECおよびリテールまでを一体化した新しいブランド成長モデル「Live to Retail（L2R）」の構築を推進してまいります。

DOPAMY_TikTokエバンジェリスト_上司のあさみ

■神経科学×皮膚科学から生まれた新しいビューティーブランド

DOPAMY は、「肌のための、私の幸せドーパミン」をコンセプトに、韓国の伝統発酵美容と皮膚科学に加え、ニューロセラピーに着目した新概念のクリニカルスキンケアブランドです。

済州島1000年の歴史を誇る伝統酒のアップサイクル原料をキー成分として 、内側*から輝くような「グロウスキン」を追求。使用感や香りなど五感からアプローチし、自分自身を輝かせる新しいスキンケア体験を提案します。

集計期間：2025年11月20日 デイリーランキング（売上高）

美容・パーソナルカテゴリースキンケアー美容液・エッセンス部門

今回の取り組みにおいて上司のあさみは、DOPAMYのTikTokブランドエバンジェリストとして、

TikTokライブコマース戦略の設計 ブランド体験型コンテンツの開発 インフルエンサー連携 ソーシャル上でのブランド価値拡張 を担い、ブランドの成長を加速させていきます。単なる販売ではなく、“感情・体験・ストーリー”を届けるライブコマースとして、ブランドの世界観を拡張していきます。

本プロジェクトでは、TikTok → EC → リテールへと拡張する“Live to Retail（S2R）”という新しいブランド成長モデルを推進します。ソーシャル上で生まれたブランド体験を起点に、EC、そしてリアル店舗へと拡張していくことで、従来の「流通起点」ではなく、“共感起点”で広がるブランド成長を実現します。

■上司のあさみ コメント

「ライブを通してWOW（驚嘆）を届ける」

この想いを、DOPAMYというブランドと共にさらに広げていきたいと思っています。DOPAMYは、肌だけでなく五感まで大切にする、新しい価値を持ったブランドです。TikTokを起点に、より多くの方にその魅力を届けながら、ブランドの世界観をリアルの場まで広げていきたいと考えています。