テンダ、健康経営優良法人2026（大規模法人部門）に認定を更新

株式会社テンダ

株式会社テンダ（本社／東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長CEO／薗部 晃、以下「テンダ」）は、従業員の健康管理と働きやすい職場環境の整備に継続的に取り組んできた成果が評価され、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」の認定を更新しました。

テンダは、”人と会社が相互に育てあい、社会と顧客に喜ばれ、豊かな人生を作り上げる企業文化を育む”という「SHINKA」経営を理念としています。

近年は、新卒・キャリア、性別、年齢、国籍を問わず人材を確保・登用し、多様な人材が心身ともに健康に活躍できる環境づくりを推進しています。

【健康経営への取り組み】

《健康管理（フィジカルヘルス）》

- 定期健康診断の受診促進- 受動喫煙対策、禁煙プログラムの提供と禁煙補助（パッチ・ガム）の無償提供

《健康管理（メンタルヘルス）》

- ストレスチェック（年1回）、コンディションチェック（月1回）の実施- 相談窓口の設置- 復職支援プログラム

《安心安全の職場》

- メンター制度- 感染症対策（インフルエンザ予防接種の提供・補助）- 安全衛生委員会の実施

《働きやすさ》

- 育児・介護・治療の両立支援- 在宅勤務制度の導入

テンダは、従業員の健康とウェルビーイングを実現するため、フィジカルヘルスとメンタルヘルスの両面から総合的に取り組んでいます。今後も健康診断やストレスチェック、労働時間などのデータを活用し、健康課題の把握と解決に向けた目標を設定し、継続的に取り組んでまいります。

従業員の健康は企業の持続的成長に不可欠です。社員一人ひとりの健康を大切にし、働きやすい職場環境を整えることで、SDGsの目標「8. 働きがいも経済成長も」の達成を目指します。

テンダの健康経営について：https://www.tenda.co.jp/company/health.html

健康経営推進を担当するテンダ人事部のコメント

従業員の心身の健康を支える環境づくりを、当社では重要な経営戦略の一つと位置づけています。今回の認定更新は、従業員が安心して長く活躍できる職場環境づくりに向けた継続的な取り組みが評価された結果であり、大変嬉しく思います。

今後も、多様な人材がいきいきと働ける環境整備と健康経営の推進を通じて、従業員のウェルビーイングの向上と企業の持続的な成長の両立を目指してまいります。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門を設けています。

健康経営優良法人認定制度：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

株式会社テンダ 概要

【本社所在地】東京都渋谷区渋谷2-24-12 WeWork 渋谷スクランブルスクエア内

【設 立】1995年6月

【代表者】代表取締役会長兼社長CEO 薗部 晃

【資本金】325百万円（2025年11月末日時点）

【事業内容】DXソリューション事業、Techwiseコンサルティング事業、ゲームコンテンツ事業

【URL】https://www.tenda.co.jp/

【採用情報】https://recruit.tenda.co.jp/

取材に関するお問い合わせ

株式会社テンダ 広報担当 E-mail:pr@tenda.co.jp

※弊社はリモートワークを実施しておりますので、お問い合わせは上記メールアドレスまでお願いいたします。