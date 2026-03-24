とろ～り温玉と甘塩っぱい鶏そぼろが相性抜群！　「温玉鶏そぼろのせかつぶしめし」　「日本橋だし場 本店」にて2026年4月1日新発売

株式会社にんべん

株式会社にんべん(東京都中央区、代表取締役社長 高津伊兵衛)は、「日本橋だし場 本店」にて、「温玉鶏そぼろのせかつぶしめし」を2026年4月1日（水）より新発売いたします。かつぶしめしは、日本橋だし場 本店が提供する定番メニューの一つで、季節に合わせた味を展開しています。本品は、芳醇な風味の本枯鰹節の上に、にんべんのプレミアムライン商品「つゆの素ゴールド」で煮た甘塩っぱい鶏そぼろに温泉玉子と青ねぎをトッピングし、食欲をそそる味わいに仕上げました。

温玉鶏そぼろのせかつぶしめし

650円（税込）

かつぶしめしに、とろりとした温泉玉子と甘塩っぱく煮た鶏そぼろ、青ねぎをトッピングしました。本枯鰹節が具材それぞれの美味しさを包み込み、味わいが詰まった一杯です。

提供時間：11:00～14:00

販売期間：2026年4月1日（水）～2026年4月30日（木）

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

※記載の価格はテイクアウト価格です。イートインの場合は異なる税率が適用となります。

■開発担当者のこだわりポイント

2025年9月に販売した人気メニュー「温玉しらすのせかつぶしめし」をヒントに、今回は鶏そぼろでアレンジしました。つゆの素ゴールドで甘塩っぱく煮た鶏そぼろにとろりとした温泉玉子と青ねぎを合わせ、食べ応えのある一杯となっています。本枯鰹節の旨みが重なり、具材それぞれの美味しさを引き立てるよう仕上げました。

■カビ付けと天日干しで熟成した「本枯鰹節」

にんべんの場合は、カビ付けと天日干しの工程を4回以上繰り返したものを本枯鰹節と呼んでいます。荒節から裸節、さらにカビ付けと天日干しを繰り返し、4～6ヶ月かけじっくりと仕上げた本枯鰹節は、魚臭さの少ない芳醇な香りとなります。高級料亭などでもよく使われる、本枯鰹節ならではの上品でまろやかな味と香りをぜひお楽しみください。

■販売店舗

日本橋だし場 本店

住所： 東京都中央区日本橋室町2‐2‐1 COREDO室町1・1階

URL： https://www.ninben.co.jp/store/dashiba/

※最新の営業時間は、にんべん公式HPをご確認ください

日本橋だし場 本店は、2010年のCOREDO室町1開業に際し、

だしを知る・楽しむ・味わう場、だしコミュニティとしてオープンした鰹節専門店にんべん初の飲食業態です。

1杯150円で本格的なだしが味わえる「かつお節だし」が人気を集め、本物のだしの美味しさに出会える場、だし専門店としてたくさんのお客様にご愛顧いただいております。

「かつお節だし」や月替わりの「だしスープ」、「かつぶしめし」などの各種メニューには、にんべんがこだわり続ける本枯鰹節を使用しています。

にんべんは、創業３００余年の鰹節専門店として、食のあらゆるシーンで「鰹節」や「だし」の無限の可能性を提案していく「かつお節・だしライフデザインカンパニー」を目指していきます。