BookLive、物語を観る・読む・創るが融合した新ジャンルエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」を2026年4月公開 本日よりクリエイター向け機能を先行公開

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」を2026年4月に公開いたします（提供形態：Web版/アプリ版）。そのプレオープンとして、本日2026年3月24日（火）よりブラウザ版でのクリエイター向け機能の先行公開と、映像化を前提とした「第1回 StellaJeanコンテスト 映像化原作大賞」の応募受付を開始いたしました。

「StellaJean」プレオープンURL ： https://stellajean.jp/pre-lp(https://stellajean.jp/pre-lp)

【１】「StellaJean」開発背景

SNSや動画プラットフォームの普及により、個人が情報を発信し、創造的な表現に取り組む機会は大きく広がっています。テキスト・映像・音声を問わず、プロ・アマチュアの垣根を越えた創作活動が日常的に行われるようになり、個人のクリエイティビティを発揮する場は多様化しています。

一方で、小説や脚本・シナリオを執筆し、それを作品として公開・発表できる場は存在していますが、映像化につなげるための導線はまだまだ整備されていません。創作への関心や意欲を持つ人が増えている時代に、アイデアを「自分の作品」として世に出し、さらにその先へ展開するための環境の一助となることを、本プラットフォームは目指しています。

こうした状況を踏まえ、総合電子書籍ストア事業で培ったIPの知見と出版業界とのネットワークを持つ当社は、「小説・シナリオ・映像」を横断するプラットフォーム「StellaJean」を開発しました。創作の経験や肩書きを問わず、誰もが作品を投稿・発表し、映像化までつなげられる環境を提供することで、物語が新たな形で広がっていくエンターテイメントの循環を生み出すことを目指しています。

※映像配信と投稿機能を一体化したマルチエンターテイメントプラットフォームとして。（2026年3月自社調べ）

【２】「StellaJean」について

StellaJean（ステラジーン）は、2026年4月にオープンする『映像・小説・シナリオで物語が持つ感動を伝える』国内初の新しいプラットフォームです。物語の力で、世界中のクリエイターと共に新たな感動と価値を生み出します。

ショートドラマやショートフィルムを中心に多様なジャンルの映像作品を配信するとともに、小説とシナリオの投稿・読書機能も併せ持ちます。

プロ・アマチュア問わず誰もが自由に表現でき、幾つものきらめく感情に出会える場所として、ボーダレスな物語の世界をつくり、ひとりひとりのイマジネーションで紡がれた感動をグローバルに発信することを目指します。

ブランドメッセージ：

"Just a Story

- A Thousand and One Seconds of Sparkling Emotions."

■クリエイター向け機能を先行公開概要

提供開始日 ： 2026年3月24日（火）

提供機能 ： 小説・シナリオ投稿機能（ブラウザ版のみ）

利用方法 ： 無料、要ユーザー登録

「StellaJean」プレオープンURL ： https://stellajean.jp/pre-lp(https://stellajean.jp/pre-lp)

【３】「StellaJean」の主な特徴

１．国内初の映像配信と投稿機能を一体化したマルチエンターテイメントプラットフォーム

映像配信機能と小説・シナリオの投稿・読書機能を、ひとつのプラットフォームで提供するのは国内初となります。視聴・読書・創作をシームレスに楽しむことができます。

２．専用シナリオエディタを搭載したオープンプラットフォーム

従来の小説エディタだけでなく専用のシナリオエディタも搭載し、執筆から投稿・公開までをプラットフォーム内で完結できます。創作経験や肩書きを問わず、誰でも自由に作品を発表できる環境を提供します。

３．BookLiveグループの強みを活かしたメディアミックス

投稿された脚本や小説は、映像化やマンガ化など、BookLiveグループのシナジーを活かした多様なIP展開の対象となります。

４．映像化・出版などメディアミックスに直結するコンテスト

映像化・コミカライズ・書籍化・ボイスドラマなど、多様なメディア展開に直結するコンテストを継続的に開催します。第1回コンテストはプレローンチと同時に開催し、協賛企業による選考を経て、受賞作には映像化や出版化の機会が開かれます。

【４】第1回StellaJeanコンテスト 映像化原作大賞募集開始

クリエイター向け機能の先行公開に合わせ、映像化を前提とした小説・シナリオコンテストの作品募集を開始いたします。本コンテストでは、協賛企業各社が選考に加わり、受賞作には実写映像化の道が開かれます。

作品応募期間 ： 2026年3月24日（火）～6月30日（火）

選考 ： 2026年7月1日（水）～9月30日（水）

受賞者連絡 ： 2026年10月上旬予定

発表 ： 2026年10月下旬予定

詳細URL ： https://stellajean.jp/novels/contests/5?post-id=63

【５】今後の展開

2026年4月中頃を目処に、映像作品の配信や小説・シナリオコンテンツを楽しめるアプリ版での正式公開を予定しています。

また、1,500万人を超えるBookLiveの顧客基盤と連携し、クリエイターの作品をファンに届けるほか、メディアミックス展開などを積極的に推進してまいります。

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL ： https://www.booklive.co.jp/

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