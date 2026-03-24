ドラえもん史上最大級のイベント「１００％ドラえもん＆フレンズ ｉｎ 東京」にて『１００％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチンｗｉｔｈ ＢＯＳＣＯオリーブオイル』を出展！

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、世界中で愛される『ドラえもん』のまんが・アニメ・大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント、「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」において、「100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル」を出展し、期間限定のスペシャルメニューを販売いたします。ドラえもんスペシャルメニューにBOSCOエキストラバージンオリーブオイルを“かける”からこそ味わえるおいしさや楽しさを体験いただけます。

「100％友達あつめすず」「桜ドラえもん」「柴犬ドラえもん」がモチーフの

スペシャルメニュー

本イベントで登場する「100％友達あつめすず」をつけたドラえもんや、「桜ドラえもん」、「柴犬ドラえもん」をモチーフにした、限定メニューをご提供します。「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」の魅力を知っていただくため、おいしさはもちろん、楽しさにもこだわって開発いたしました。見て楽しく、食べてもおいしい、期間限定の味わいをご堪能ください。また、ご購入いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

『100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル』

出展概要

ブース名 ：100％ドラえもん＆フレンズ うきうきキッチン with BOSCOオリーブオイル

実施場所 ：東京ドリームパーク（東京都江東区有明3丁目3-8）

実施エリア ：東京ドリームパーク 6F 屋外テラス「DREAM TERRACE」

期 間 ：2026年3月27日（金）～5月10日（日）

※「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」は、9月30日（水）までとなります。

営業時間 ：11：00～17：00（ラストオーダー16：30）

URL ：https://doraemon100japan.com/

＜提供メニュー＞

「BOSCOエキストラバージンオリーブオイル」について

- 「100％ドラえもん」のたまごサンドボックス～BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて～／1,000円（税込）ひみつ道具「100％友達あつめすず」をつけたドラえもんの顔がプリントされたパン（全2種・ランダム）を使ったたまごサンド。コーンスープ・ミネストローネの2種から選べるスープに、BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけると、香りと味が豊かになります。- 「桜ドラえもん」のちらし寿司～BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて～／1,100円（税込）桜でんぶとハムを混ぜ合わせた「桜ドラえもん」の酢飯に、エビやたまごなどを彩りよくトッピング。 BOSCOエキストラバージンオリーブオイルを仕上げにかけて完成する、色鮮やかなちらし寿司です。- 「柴犬ドラえもん」の塩ソフトクリーム～BOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて～／600円（税込）バニラソフトクリームに塩とBOSCOエキストラバージンオリーブオイルをかけて、ちょっぴり大人な味を楽しめる「柴犬ドラえもん」スイーツです。

「BOSCOエキストラバージオリーブオイル」は、早摘みグリーンオリーブと本場職人の技にこだわり、地中海の太陽と大地が育んだ新鮮なオリーブの実をそのまま搾った、一番搾りのオリーブオイルです。新鮮なオリーブの実から得られたフルーティで豊潤な味わいが特長です。パスタの仕上げ・魚介料理やドレッシングなど、「生」でそのまま豊かな風味をお楽しみいただけます。

「ドラえもん」について

藤子・F・不二雄による日本のまんが作品。

1970 年小学館の「学年別学習雑誌」にて連載スタート。2020 年には、連載開始 50 周年を迎えた。

1979 年テレビ朝日系にてテレビアニメ放映開始。翌 1980 年には、劇場版アニメ『ドラえもん のび太の恐竜』が公開。2013 年には累計観客動員数 1 億人を突破。2026 年 2 月 27 日（金）には、シリーズ 45 作品目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が大ヒット上映中。まんが、アニメ、映画と、今なおその人気は広がりを見せ、子どもたち、そして大人にも愛され続けている。