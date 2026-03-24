最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― 医療機関におけるSNS活用と信頼構築のポイントについて学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ:医療機関におけるSNS活用と信頼構築のポイント

本セミナーでは、医療業界におけるSNS運用の実践的なノウハウについて解説します。医療広告に関する基本的な考え方や表現上の配慮にも触れながら、地域で選ばれる医療機関となるために重要な「信頼の醸成」に焦点を当て、効果的な情報発信のあり方を具体的に紹介します。

さらに、実際の施策事例をもとに、戦略設計のプロセスや成果につながるポイントを分かりやすく解説。SNS投稿にとどまらず、医療知識の普及を目的とした動画コンテンツの配信や広報誌の発行など、多角的なコミュニケーション手法についても取り上げます。

医療機関ならではの制約を踏まえながら、患者との信頼関係を築き、継続的な来院につなげるためのヒントが得られる内容となっております。医療機関の広報担当者やマーケティング担当者にとって、実務に直結する学びを提供するセミナーです。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年4月7日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年4月14日（火）12:00（※以下、テーマは順次発表）

日時 ：2026年4月21日（火）12:00

日時 ：2026年4月28日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)