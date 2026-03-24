YILON、ブランド初となるPOPUP STOREを2026年3月25日（水）より新宿ルミネエストB1Fにて開催

株式会社coogee

株式会社Coogee（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木ヒロユキ、以下Coogee）の展開するブランドYILON（イロン）が、新宿ルミネエストB1Fにてブランド初となるPOPUP STOREを、2026年3月25日（水）から3月31日（火）までの期間限定で開催いたします。

新作のSS商品をお手にとってご覧いただける他、POPUP限定アイテムやPOPUP限定ノベルティなど豪華コンテンツもご用意しております。ご予約不要でどなたでもご自由にご入場可能です。

【開催日時】

2026年3月25日（水）から31日（火）

平日 11:00-21:00

土日 10:30-21:00

【開催場所】

新宿ルミネエストB1F

〒160-0022

東京都新宿区新宿3-38-1

【決済方法】

・現金

・クレジットカード

・交通系IC

・銀聯

※混雑状況により整理券配布となる場合がございます。

あらかじめご了承くださいませ。

【商品ラインナップ】

・RIBBON FEMME KNIT SET

PINK / IVORY / GRAY

価格：22,600円（税込）

・LITTE FLOWER CHIFFON BLOUSE

・LITTE FLOWER CHIFFON SKIRT

BLACK / BEIGE

価格：8,800円（税込）/ 9,900円（税込）

・SS CLASSIC GILET DRESS

IVORY / GRAY

価格：13,500円（税込）

・SEMI FLARE DENIM

WHITE / LIGHT GRAY

価格：12,100円（税込）

・ROMANTIC BUSTIER DRESS

GRAIGE / BABY PINK / GRAY / BLACK

価格：14,800円（税込）

・POPUP LIMITED EDITION NOVELTY ITEM

PINK / BLUE / WHITE / BLACK

【本イベントに関する注意事項】

・ベビーカー、お子様連れのご来店も可能です。

・お取置きはお受けしておりません。

・POPUPでのご購入商品は、原則返品・交換不可となっております。

※不良品の場合のみ購入日より7日以内に対応（オンライン上で対応・POPUP期間中であれば店頭でも可）

【ブランド・ディレクター紹介】

YILON

2020年12月にローンチ。クリエーターMINAがディレクターを務め、自身の強みである美容発信とファッションを掛け合わせた「" ファッションと美容の融合 " 」をコンセプトに掲げ、流行や既成概念に左右されることなく、洗練されたシルエットの美しさを極めたコレクションを展開。スタイルアップを狙った日本人の体型に寄り添いながら計算されたシルエットをベースに、甘さを溶け込ませたロマンティック・モードなスタイルが人気を博し、ブランドを象徴するロマンティックビスチェドレスやスタイルアップをテーマとしたセミフレアデニムはECサイトにて数分で完売し、何度も追加生産をかけ、大反響となった。

MINA

群馬県太田市出身。大手アパレル企業に就職後、個人でブランドを立ち上げる事を目標にInstagram、Ｘにて美容やファッション、韓国のトレンドを紹介するコンテンツを発信。SNSの総フォロワー数1０万人。20代から30代の幅広い女性から熱い支持を得る。2020年に自身のアパレルブランド「YILON（イロン）」を立ち上げる。

YILON 公式Online Store

▶https://yilon.jp/

YILON 公式Instagram

▶ https://www.instagram.com/yilon_official_/

YILON 公式TikTok

▶ https://www.tiktok.com/@yilon_official/

YILON 公式X

▶ https://x.com/YILON_official

MINA 公式Instagram

▶ https://www.instagram.com/m1n_aaa/

MINA 公式X

▶ https://x.com/m1naaa___

【会社概要】

社名：株式会社Coogee（株式会社クージー）

代表者：代表取締役CEO 鈴木ヒロユキ

事業内容：自社ブランド事業、クリエイターアライアンス事業、ブランドアライアンス事業

Coogee(クージー)は「アジアに溶け合う」をコンセプトに、自社ブランド事業、ブランド作りを提供することをミッションとしています。

URL：http://coogee.jp/