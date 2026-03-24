【あみやき亭中部】『3月29日限定』近江牛が”驚きの価格”で登場！数量限定「近江肉の日」開催！

株式会社あみやき亭近江肉の日

3月29日は“0329（おうみにく）”の語呂にちなみ、日本三大和牛のひとつである近江牛をお値打ちに楽しんでいただける特別な日です。

当日は、歴史ある近江牛の中でも、きめ細やかなサシととろける食感が特徴の逸品を、特別価格でご提供いたします。

■とろける食感「近江牛シルクカルビ」

近江牛シルクカルビ

まるで“シルク”のようになめらかな口どけ。

上質な脂の甘みと赤身の旨みが絶妙に調和した、贅沢な一皿です。

・近江牛 シルクカルビ（わさび付） 690円（税込759円）

わさびを添えてさっぱりと味わうことで、脂の甘みがより一層引き立ちます。

■食べ応え抜群「近江牛 食べ比べ盛」

近江牛食べ比べ盛

シルクカルビ・中落カルビ・オニギリ、異なる旨みを一度に楽しめる贅沢な盛り合わせ。

・近江牛 食べ比べ盛（梅おろしダレ付） 980円（税込1,078円）

※超数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■“1日限定”だからこその特別体験

普段はなかなか手が届かない近江牛を、気軽に楽しめるこの機会。

ご家族やご友人とのお食事はもちろん、ご自身へのちょっとしたご褒美にもおすすめです。

■開催概要

・開催日：2026年3月29日（日）

・内容：「近江肉の日」限定メニューの特別販売

・対象店舗：あみやき亭中部 各店

※一部店舗では取り扱いが異なる場合がございます

■あみやき亭アプリについて

肉の日

あみやき亭のアプリポイントは通常100円で3ポイントですが、毎月29日の【肉の日】はアプリポイントが100円で9ポイントとかなりお得にポイントが貯まります。

皆様のご来店心よりお待ちしております。

ダウンロードはこちらから！

〈App Store〉

https://itunes.apple.com/jp/app/id6444755825?mt=8

〈Google play〉

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.amiyakitei_group.amiyakitei

■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/