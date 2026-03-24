“冷却プレート搭載”でさらにひんやり！猛暑対策に活躍するハンディファン新モデルを4月10日（金）より発売

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、ペルチェ式の冷却プレートを搭載したハンディファンの新モデル「フレ アイスプレート ハンディファン」を、全国のFrancfranc店舗※1および Francfranc オンラインショップにて4月10日（金）より発売します。

「フレ ハンディファン」シリーズ 特設サイト

https://francfranc.com/pages/frais

「フレ アイスプレート ハンディファン」商品ページ

https://francfranc.com/collections/26frais-04

使い心地にこだわった機能とデザインが魅力の「フレ アイスプレート ハンディファン」

シリーズ累販売数700万台※2を突破した持ち歩ける小型扇風機「フレ ハンディファン」シリーズから、ペルチェ式の冷却プレートを搭載した「フレ アイスプレート ハンディファン」が新登場します。持ち運びやすいサイズ感とデザイン性はもちろん、重量・静音性・風量のバランスにもこだわり、一から開発したFrancfrancオリジナルのアイテムです。

「フレ アイスプレート ハンディファン」の特徴

1. 肌に直接冷却プレートを当てることで、効率的にひんやりクールダウン

2. 気温が高い日でも、冷感とパワフルな風量で、ひんやりと涼しさを同時に叶えます

3. カラーは、好みに合わせて選べる全６色をラインアップ

4. コンパクトなサイズ感（W54×D47×H169mm）とカラビナ付きで、持ち運びにぴったり

5. ストラップ掛け・デスク置きができる便利なデザイン

■肌に直接当ててクールダウン■冷感＆風でひんやり涼しい使い心地■全6色をラインアップ■持ち運びにぴったりなサイズ感■付属のストラップで持ち歩きにも便利■立ててデスクでも使用可能

【商品名】フレ アイスプレート ハンディファン

【種類】ホワイト/ミント

【価格】各2,980円

【商品名】フレ アイスプレート ハンディファン シアーマーブル

【種類】ピンク/イエロー

【価格】各3,480円

【商品名】フレ アイスプレート ハンディファン オーロラ

【種類】ホワイト/パープル

【価格】各3,480円

身体を直接冷やすことができる冷却プレートを搭載したハンディファンです。火照った顔や身体に冷却プレートを当てることで、効率よくひんやりクールダウンできるため、猛暑日のお出かけやフェス、スポーツ観戦、運動後などの屋外シーンで特に活躍します。冷感とパワフルな風量でひんやり涼しく、夏の猛暑日にも活躍するのが魅力。冷却モードと通常モードの２ボタン仕様で簡単に操作でき、使いやすさ（運動音：53.5dB～63.1dB程度※当社調べ）も兼ね備えた設計。また、充電残量を確認できる機能を備えているのも嬉しいポイントです。デザインは、シンプルでどんなファッションにも合わせやすいホワイトとミント、シアーなミルキーカラーにマーブル模様が涼しげなピンクとイエロー、きらきらと輝くオーロラデザインが魅力のホワイトとパープルの全6色をラインアップ。軽量でコンパクトなフォルムで持ち運びやすく、付属のストラップを取り付ければ、持ち歩きにぴったり。カラビナを使ってバッグに直接取り付けられるほか、カラビナ部分を折り曲げれば、デスクや洗面所、キッチンなど卓上でも使用できます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/485_1_6ed0719b606117f01eff41df29f6b2ed.jpg?v=202603241151 ]

※価格は税込表示です。商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。

※風速・騒音計測数値について：当社基準の測定方法によるものです。環境、試験装置、試験方法、個体差など多くの要因に関係しているため、データは参考値であり、基準となるものではございません。

買い替えで、会員制度 「Francfranc Rewards」の100Fun!※3をプレゼント！

「ハンディファン 買い替えキャンペーン」を全国のFrancfranc店舗にて開催中！

Francfrancはライフスタイルを提案するブランドとして、2018年から夏の暑さ対策に涼しさを持ち運ぶことができる「フレ ハンディファン」シリーズを販売し、快適さとファッション性を兼ね備えたアイテムとして、時のトレンドを取り入れながら進化してきました。これまで「買い替えたいが捨て方が分からない」というお客様の声にお応えすることを目的に、「ハンディファン買い替えキャンペーン」を実施してきました。お客様からの「来年もやって欲しい！」といったお声や、ファッションのようにトレンドを取り入れて楽しんでいただきたいという想いから、今年もすべての充電式ハンディファンを対象に、全国のFrancfranc店舗にて「ハンディファン 買い替えキャンペーン」を3月13日（金）より実施しています。今年は、「フレ ハンディファン」シリーズの販売期間中、不要な充電式ハンディファンを店舗へお持ち込みのうえ、対象のハンディファンをご購入いただいたお客様に、会員制度「Francfranc Rewards」の100Fun! をプレゼントします。2026年の「フレ ハンディファン」シリーズは、ぷっくり＆うるうるの質感やクリアの輝き、ニュアンス感のあるウェービーなディテールなど、日差しを味方にしてキラキラ輝く、特別な夏の瞬間にぴったりな新デザインもラインアップしています。 この機会にぜひ、最新トレンドを取り入れた「フレ ハンディファン」シリーズとともにきらめく夏をお楽しみください。

キャンペーン概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21410/table/485_2_90a6435b612d7d4fb0f973c873314401.jpg?v=202603241151 ]

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）では新モデルのお取り扱いはございません。また、一部店舗では4月6日（月）以降順次先行入荷予定です。配送状況により発売日は予告なく変更になる可能性がございます。

※2： 2018年～2025年のFrancfranc店舗（アウトレット店舗、催事店舗含む）、Francfrancオンラインショップ、ZOZO TOWN、楽天ファッション、Amazonで販売した「フレ ハンディファン」シリーズ（アクセサリー商品を除く小型扇風機本体）の合計数です。

※3： Fun! は、Francfrancでのお買い物やサービスのご利用で貯まる、店舗・オンラインショップ共通の特典です。Fun! を貯めることでステージが上がり、ステージに応じた会員特典を受け取ることができます。Fun! 付与には会員登録が必要です。新規登録も可能です。

※参考：2026年「フレ ハンディファン」シリーズ プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000483.000021410.html