GPT-4o・Claude・Geminiは御社サイトを「読めているか」--AI互換性を100点満点で可視化する無料診断ツールを公開

株式会社アンタイプ

株式会社アンタイプ（本社：東京都港区南青山、代表取締役：山下太郎、以下「アンタイプ」）は、企業のWebサイトがAIエージェントにとってどの程度「読みやすいか」を100点満点で自動スコアリングする診断ツール「AIエージェント互換性診断」を公開しました。

OpenAIのGPT-4o、AnthropicのClaude、GoogleのGemini、PerplexityといったAIエージェントがWebサイトの情報を取得・比較・判断する時代において、「人間にとって見やすいサイト」と「AIにとって読みやすいサイト」は必ずしも一致しません。本ツールは、国際標準の技術指標に基づき、その差分を客観的に可視化します。

URLを入力するだけで即座にスコアが表示される無料の1ページ診断と、サイト全体を一括診断しPDFレポートを自動生成する「AIエージェント互換性診断 Pro」（従量課金制・完全セルフサーブ）を提供しています。

【開発背景：AIエージェントが情報のゲートキーパーになる時代】

スコア＋ランク表示

2026年に入り、AIエージェントの活用は急速に拡大しています。企業の担当者がChatGPTやClaudeに「このジャンルのベンダーを5社比較して」と依頼すると、AIはリアルタイムでWebを巡回し、情報を取得・要約して回答します。

このとき、AIエージェントが正確に情報を読み取れないサイトは、比較検討の対象から外れます。つまり、サイトの「AI互換性」が企業の事業機会に直結する時代が到来しています。

しかし、現時点で自社サイトがAIエージェントからどう見えているかを客観的に評価する手段は、日本語環境においてほぼ存在しませんでした。本ツールは、この課題を解決するために開発されました。

【サービス概要】

【診断の仕組み：「アンタイプの評価」ではなく「世界標準の技術データ」】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148430/table/4_1_4d7b3b5ca4369d0ed75d1b9e0dfa2c65.jpg?v=202603241151 ]

本診断は、無料診断・Proに共通する評価基盤です。特定の企業の主観的評価ではなく、W3C（World Wide Web Consortium）、Schema.org、Google開発者ガイドライン、llmstxt.org仕様など、国際的に認知された技術標準への準拠度を機械的に測定します。

5カテゴリ × 各20点 = 100点満点

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148430/table/4_2_48dd1d4fcb78de9d7ceefe55303c32d9.jpg?v=202603241151 ]

評価ロジックは全項目を公開しています（関連リンク参照）。

【無料診断（1ページ）の特徴：まず1ページから試す】

「何を測定するのか」

URLを入力するだけ、会員登録不要で、すぐに結果が表示されます。

１. 5段階ランク評価で即座に現状を把握[表3: https://prtimes.jp/data/corp/148430/table/4_3_6188503eaf34aff78ac2ba77231822b8.jpg?v=202603241151 ]２. カテゴリ別レーダーチャートで弱点を特定

5カテゴリそれぞれのスコアがレーダーチャートで表示され、どの領域に改善余地があるかをひと目で把握できます。

レーダーチャート＋カテゴリ別スコア３. 簡易アドバイスを自動表示

スコアに基づいた改善の方向性をその場で確認できます。

改善提案カード3枚４. SNSシェア機能

診断結果をX（旧Twitter）やLinkedInでワンクリックシェア可能。OGP画像にスコアとランクが自動反映されるため、投稿するだけで周囲の関心を喚起できます。

サイト全体の詳細な診断やPDFレポートが必要な場合は、AIエージェント互換性診断 Proをご利用ください。

【AIエージェント互換性診断 Pro：サイト全体を一括診断】

AIエージェント互換性診断 Proは、サイト全体を一括で診断し、改善優先度付きのPDFレポートを自動生成するサービスです。最大1,000ページまで対応し、決済から納品まで完全セルフサーブで完結します。

■ 無料診断とProの比較[表4: https://prtimes.jp/data/corp/148430/table/4_4_6720a2f5a4ece2971c3a85ddbcbfaefa.jpg?v=202603241151 ]■ Pro料金体系（ページ従量課金・逓減モデル）[表5: https://prtimes.jp/data/corp/148430/table/4_5_e5cf150879cc864159a53fa5349bad41.jpg?v=202603241151 ]

※ 累進課金方式。例：50ページの場合 = (10×\550) + (20×\440) + (20×\275) = \19,800（税込）

■ Proレポートに含まれるもの- エグゼクティブサマリー - AI（主にAnthropic Claude Sonnet 4を使用）が測定データの全体像を要約。経営層への報告にそのまま使用可能- 5カテゴリ × レーダーチャート - W3C準拠度、Schema.org実装度、AIクローラー許可状況、llms.txt対応度、コンテンツ品質の5軸でサイト全体を可視化- ページ別スコア一覧 - 全ページのスコア・ランク（S～D）・検出事項を改善優先度順にソートして表示- 測定データに基づく改善項目 - 「llms.txtファイルの作成」「Organization Schemaの追加」など、各改善項目に準拠規格・改善見込み点数・実装難易度を明記。AI（主にAnthropic Claude Sonnet 4を使用）が5～7件を抽出ProレポートPDF エグゼクティブサマリーページ■ Proのご利用の流れ

URL入力 → ページ数確定 → Stripe決済 → 自動測定（5～60分） → メールでPDFレポート受信

すべてオンラインで完結します。

【今後の展開】

【株式会社アンタイプについて】

■ Proの想定ユースケース- Web担当者：自社サイト全体のAI互換性を一括把握し、改善の優先順位を明確にする- Web制作会社・広告代理店：クライアントへの提案資料として活用。改善見込み点数付きのレポートが具体的な改善指示書になる- SEO/GEOコンサルタント：AI時代の新しい診断メニューとして自社サービスに組み込む- 大企業のDX推進部門：数百ページ規模のサイトを一斉診断し、全社的な改善ロードマップの基礎データとする- 業界別ベンチマークデータの公開：蓄積された匿名統計データをもとに、業種別のAIエージェント互換性レポートを定期公開予定- AIエージェントライブテストの提供：実際のGPT-4o・Claude・Gemini・Perplexityに自社サイトの情報を質問し、回答精度を検証するサービスをコンサルティングメニュー（Tier 2）として提供中- MCP/UCP/A2A対応支援：次世代AIエージェント連携プロトコルへの対応を含む、サイト改善の実装支援サービスを展開

株式会社アンタイプは、2007年の創業以来、セコム、ゼンリン、富士フイルムをはじめとする企業のWeb制作・デジタル戦略を支援してきたコミュニケーションデザインカンパニーです。2025年よりAIエージェント時代のWebサイト設計・最適化を主軸とした事業転換を推進し、MCP（Model Context Protocol）、A2A（Agent2Agent Protocol）、UCP（Universal Commerce Protocol）といったAIエージェント連携プロトコルに関する技術知見を自社ブログで体系的に発信しています。自社サイト（untype.jp）もllms.txt対応、構造化データ完全実装など、AIエージェント最適化を実践しています。

【会社概要】

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/148430/table/4_6_46ccb190b7c45bccf35546830d4fb5f0.jpg?v=202603241151 ]

※「国内初」表記について：自社調べ、2026年3月時点。AIエージェント観点でのWebサイト互換性を、国際技術標準に基づき100点満点でスコアリングするセルフサーブ型診断ツールとして。

【関連リンク】

【本件に関するお問い合わせ先】

- 無料診断（1ページ）： https://www.untype.jp/ai-diagnostic- Pro（サイト全体診断）： https://www.untype.jp/ai-diagnostic/pro- 評価基準の詳細： https://www.untype.jp/ai-diagnostic/methodology- 会社概要： https://www.untype.jp/about/company

株式会社アンタイプ 広報担当

メール： press@untype.jp

Webサイト：https://www.untype.jp/contact