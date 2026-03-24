閉校を迎える中学校にPICmiiがセルフ写真館を設置 日本テレビ系『ZIP!』特別企画で学生に最高の思い出を

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼COO：大迫 由典)が運営する「セルフ写真館 PICmii(読み：ピックミー、以下：PICmii) https://picmii.studio/(https://picmii.studio/) 」は、日本テレビ系情報番組『ZIP!』が企画した「卒業写真館プロジェクト」に協力いたしました。

本企画では、今春をもって閉校となる千葉県茂原市立早野中学校で卒業を迎える3年生の生徒たちに向けた「卒業写真館」を卒業式に合わせて設置。PICmiiは、セルフ写真館の設置・撮影システムを提供いたしました。閉校・卒業という大きな節目を迎える生徒たちが、自分たちの手で「最高の一枚」を残す特別な体験をサポート。それぞれの写真にストーリーが詰まった感動の様子は、3月24日（火）の番組内で放送されます。

卒業アルバムにはない表情を セルフ写真館だからこその学校での素の瞬間

今回のプロジェクトは、閉校が決まった早野中学校の生徒たちへ、一生残る思い出をプレゼントしたいという『ZIP!』の想いに、PICmiiが共感し実現しました。

思い出深い校内にPICmiiのプロ仕様の機材と照明を設営。あえてカメラマンを介さず、自分たちだけでシャッターを切る環境を整えました。

生徒たちの反応： 慣れ親しんだ校舎で、友人たちと自由なポーズでシャッターを切ることで、通常の卒業記念写真では見られないような、中学生らしい活き活きとした表情が数多く記録されました。カメラマンがいないからこそ、いつもの自分たちの雰囲気でわきあいあいと撮影している瞬間が印象的でした。

PICmiiの想い

PICmiiが何より大切にしているのは、綺麗な写真を残すことだけではありません。「写真を撮る時間そのものが、最高に楽しい思い出になること」を目指しています 。カメラマンなどの第三者がいないプライベートな空間は「セルフ」だからこそ。

3年間を共に歩んだ親友同士でしか見せない大笑いや、家族だからこその少しぎこちない雰囲気など、その瞬間の関係性までを写すことができるのがセルフ写真の魅力です。閉校という寂しさを伴う大きな節目ですが、思い出が詰まった学校の中で、写真を撮る時間そのものが大切な思い出になることを願っています。

セルフ写真館PICmiiについて

セルフ写真館「PICmii」は、カメラマンがいる通常の写真館とは異なり、設置済みのカメラと照明を使い、お客様ご自身でシャッターを切るだけで本格的な仕上がりの写真が撮れるセルフ写真館です。2022年4月に新宿店、5月に渋谷店をオープンし、Google マップ※1の口コミ件数は日本一を継続中※2。カメラ販売からプリントサービス、カメラ修理など、世界でも類を見ない幅広いフォトサービスを展開するキタムラ・ホールディングス グループの強みであるプロクオリティの機材や撮影ノウハウを活かした高クオリティな写真にご好評をいただいております。

2025年11月からは、横浜・名古屋・大阪の3店舗でFC事業を本格稼働。カメラの専門知識がなくても省スペースで気軽にスタートでき、他事業との掛け合わせによる相乗効果も期待できます。

FC事業についてのお問い合わせはこちら :https://page.line.me/841opthw?oat_content=url&openQrModal=true

※1 Google、Google マップは、Google LLC の商標または登録商標です。

※2 2026年3月24日現在、当社調べ

関連サイト

PICmii公式 ： https://picmii.studio/

PICmii公式 Instagram： https://www.instagram.com/picmii_official/

PICmii公式 X： https://twitter.com/PICmii_Kitamura

PICmii公式 TikTok ： https://www.tiktok.com/@picmii_official

会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/