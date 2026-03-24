【日本初※1】AIがVPN侵入攻撃を再現する「AI駆動型VPNセキュリティ診断サービス」従来セキュリティ診断に加えて、生成AI時代のサイバー攻撃に向けて提供開始

Powder Keg Technologies株式会社

Powder Keg Technologies株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：濱村将人）は、生成AIを活用した新しいセキュリティ診断サービス 「AI駆動型VPNセキュリティ診断サービス」 の提供を開始しました。

本サービスは、Claude・GPT・Geminiなど複数のAIエージェントを活用し、VPN機器を起点としたサイバー攻撃をシミュレーションすることで、企業ネットワークへの侵入リスクを実攻撃ベースで評価する診断サービスです。

近年、サイバー攻撃の多くはVPN機器を侵入口としており、さらに生成AIを活用した攻撃の高度化が進んでいます。 Powder Keg Technologiesでは、「AIで攻撃する時代にはAIで守る」というコンセプトのもと、AIエージェントによる実攻撃シミュレーションを取り入れた新しいセキュリティ診断を従来のサービスに加えて提供開始することを報告します。すでに大企業との実証実験も複数進行中です。

※1：2026年2月1日～2026年2月28日 自社における「AI駆動型VPNセキュリティ診断サービス」でのリサーチ結果より

■背景：生成AIが変えたサイバー攻撃

近年、サイバー攻撃の手法は急速に変化しています。特に生成AIの登場により

- 脆弱性探索の自動化- 攻撃コード生成- 攻撃シナリオの最適化

などが可能になり、攻撃の速度と精度が大幅に向上しています。

さらにVPNは企業ネットワークの「正規の入口」であるため、一度侵入されると社内ネットワーク全体に被害が広がる可能性があります。国内外の調査では

- ランサムウェア被害の多くがVPNを起点- VPN関連CVEの急増- 脆弱性公開から攻撃開始までの時間短縮

などが報告されています。従来のセキュリティ診断では、こうしたAI時代の攻撃手法に十分対応できないケースが増えており、AIを活用した診断アプローチが求められています。

■AI駆動型VPNセキュリティ診断サービスの特徴

1:VPN機器に特化した専門診断



VPN機器を中心とした侵入リスクを評価します。

対応製品例

- Fortinet FortiGate- Cisco AnyConnect- Palo Alto GlobalProtect- Ivanti Connect Secure- F5 BIG-IP- Microsoft Azure VPN Gateway- OpenVPNなど主要VPN製品に対応しています。

2:複数AIエージェントによる診断



本サービスでは複数の生成AIモデルを組み合わせて診断を行います。

AI主な役割

- Claude: 脆弱性推論 / Exploit生成- GPT: 攻撃シナリオ生成- Gemini: 診断結果統合 / クロスチェック複数AIの結果を統合することで、単一AIでは見逃されるリスクを高精度に検出します。

3:実攻撃シミュレーション



AIエージェントが以下の攻撃工程を自動実行します。

- 情報収集- 脆弱性推論- Exploitコード生成- 侵入試行- 横展開テストこれにより- VPN侵入成功可能性- 権限昇格リスク- 内部ネットワーク侵害 などを可視化します。

■提供プラン

STANDARD

- VPN侵入リスク評価- CVEスキャン- AI攻撃シミュレーション- ダークウェブ認証情報調査- Exploitテスト

ADVANCE

- 侵入後被害評価- ラテラルムーブメント- 権限昇格テスト- Active Directory攻撃- データ持出し評価

■Powder Keg Technologiesの強み

・国産セキュリティプロダクト

当社は自動ペネトレーションテストデバイス 「MUSHIKAGO」 を開発しています。製造業・金融・通信など国内40社以上に導入実績があります。

・世界レベルの研究実績

当社の技術は Black Hat USA、CODE BLUE など世界トップレベルのセキュリティカンファレンスで発表されています。また 経済安全保障重要技術育成プログラム、NEDO、JETRO などの国家プロジェクトにも採択されています。

■今後の展望

生成AIの普及により、サイバー攻撃は今後さらに高度化すると予想されています。 Powder Keg Technologiesでは、AIを活用した次世代セキュリティ技術の研究開発を進め、企業が安心してデジタル活用できる社会の実現を目指します。Powder Keg Technologies株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：濱村将人）は、生成AIを活用した新しいセキュリティ診断サービス 「AI駆動型VPNセキュリティ診断サービス」 の提供を開始しました。

本サービスは、Claude・GPT・Geminiなど複数のAIエージェントを活用し、VPN機器を起点としたサイバー攻撃をシミュレーションすることで、企業ネットワークへの侵入リスクを実攻撃ベースで評価する診断サービスです。

近年、サイバー攻撃の多くはVPN機器を侵入口としており、さらに生成AIを活用した攻撃の高度化が進んでいます。 Powder Keg Technologiesでは、「AIで攻撃する時代にはAIで守る」というコンセプトのもと、AIエージェントによる実攻撃シミュレーションを取り入れた新しいセキュリティ診断を提供します。

■『MUSHIKAGO』とは

弊社が独自開発している簡単操作かつ全自動で高度なAIテストができる自動セキュリティテストデバイスです。

端末検出、脆弱性検出、PoC コードの検証、侵入テストなどを安全性を確保した上で全自動で実施できます。

申し込みから最短３日でお届け可能です。届き次第、インストール等の作業なしですぐに利用いただけます。

▶『MUSHIKAGO』サービスページ：https://powderkegtech.com/ja/mushikago



Powder Keg Technologies株式会社について

社名 ：Powder Keg Technologies株式会社

設立 ：2021年9月9日

代表者：代表取締役 濱村将人

所在地：東京都大田区蒲田4-42ー12

URL：https://powderkegtech.com/ja/

自動ぺネトレーションテストデバイスの研究開発などを行う日本発のサイバーセキュリティスタートアップです。擬似的なサイバー攻撃を利用した攻撃的アプローチで、持続的かつ安全なデジタル社会の実現を目指しています。これまでに、Black Hat USA・CODE BLUEなどの国際カンファレンスでの登壇をはじめ、NEDOの研究開発型スタートアッププログラムや、JETROのグローバルスタートアップアクセラレーションプログラム、内閣府の経済安全保障育成プログラム等に採択されています。

【お問い合わせ先】

Powder Keg Technologies株式会社 事業開発担当

support@powderkegtech.com