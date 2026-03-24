ネオジャパン、ZETAとLIVEX AIの3社において業務提携契約を締結

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議、以下「ネオジャパン」）は、ZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：山崎 徳之、以下ZETA)

およびLIVEX AI Inc.(本社：アメリカ、カリフォルニア州、CEO：Jerry Li / President：Jia Li/ CTO：Yao Zhao、以下LIVEX AI)と3社で業務提携契約を締結し、国内において主に実店舗でのリテールメディア事業を展開することとなりましたのでお知らせいたします。

近年、リテールメディア市場は国内外で急速に広がりを見せています。急成長しているリテールメディア広告だけではなく、ECサイトや店頭をユーザーが購買を楽しむ場としてのリテールメディアとしてとらえ、顧客体験をいかに高めるかという取り組みが活発化してきています。日本に先行して成長している欧米市場では、ECサイトでも実店舗でもさまざまなデータを活用した、AIエージェントによる顧客体験の進化が注目を集めています。

【左から】株式会社ネオジャパン 齋藤 晶議/LIVEX AI Inc. Jerry Li氏/ZETA株式会社 山崎 徳之氏/LIVEX AI Inc. Yasha Spong氏/LIVEX AI Inc. Sam Takagi氏

■ 提携の背景

リテールメディア市場では、購買データを活用した高精度な広告配信や効果測定への期待が高まる一方、実店舗を含むオフライン接点の活用や、顧客接点そのものを広告・販促・接客へと統合する次世代の取り組みが求められています。特に店舗事業者においては、デジタルサイネージやアプリ、検索連動型広告などを活用した広告事業の整備が進み、ECと店舗を横断したリテールメディア基盤の構築が重要なテーマとなっています。

こうした中、ネオジャパンは2025年10月よりNVIDIAおよびGoogle Cloudのパートナーであり世界トップクラスのAI技術を持つLIVEX AI社と連携し、チャット・音声・メールなど複数チャネルで稼働するエンタープライズAIエージェントとして「LiveX AI」の日本展開を開始しています。

ZETAはこれまで、EC・小売領域における検索データや購買データの活用を通じ、リテールメディア広告の高度化を支援してまいりました。このたびの3社間の提携により、LIVEX AIのAIエージェント技術とリテールメディア領域におけるデータ活用を組み合わせ、AIエージェントを活用した新しい広告・接客体験の創出を日本市場で推進いたします。

■ 本提携によるシナジー

●リテールメディア・AI広告領域における最先端の取り組み

日本展開を進めるエンタープライズAIエージェント「LiveX AI」と、ZETAのリテールメディア領域におけるデータ活用の知見を組み合わせることで、日本市場におけるリテールメディア・AI広告領域の取り組みを推進します。

●ECから店舗へ広がるリテールメディアの展開

検索行動や購買文脈を活かした広告サービスに加え、AIエージェントを顧客接点として活用することで、従来の表示型広告にとどまらない新しい広告・販促施策の展開を目指します。これまでECを中心としていたリテールメディア広告の活用領域を将来的に実店舗へと拡張することで、広告収益機会の拡大を支援します。

■ 今後の展望

ネオジャパンは、ZETAおよびLIVEX AIとの連携を通じて、リテールメディア・AI広告領域における取り組みをさらに強化してまいります。今後は、検索・レビュー・購買データ・接客履歴などを統合的に活用し、ECと店舗を横断した広告・販促・接客の最適化を推進することで、顧客体験の向上と事業収益の最大化の両立を目指します。これまでのECにおける広告に加え、実店舗を含む接点の拡張により新たな収益機会が期待されます。

■株式会社ネオジャパン 代表取締役社長 齋藤 晶議 コメント

「ZETA社およびLIVEX AI社との提携を大変光栄に思います。本提携により3社の強みを結集し、実店舗での自然な対話を通じた次世代の購買体験を創出することで、国内の店舗DX推進とリテールメディア市場のさらなる発展に貢献してまいります。」

■ZETA株式会社 代表取締役社長 山崎 徳之氏 コメント

「今後のエージェンティックサーチに関する取り組みにおいて、LIVEX AI社、ネオジャパン社との連携ができることは大変光栄です。こうした機会を活用して、これまで以上にリテールメディアとエージェンティックコマースの普及拡大に向けて加速していきたいと思います。」

■LIVEX AI Inc. CEO Jerry Li氏 コメント

「リテールメディアが業界全体のイノベーションを牽引する重要な役割を担う中、ネオジャパンおよびZETAと提携し、実店舗における顧客体験をアップデートできることを大変嬉しく思います。この連携を通じて、日本全国のあらゆる店舗に、対話による自然な接客を実現するAIを届けてまいります。」

【ネオジャパン 会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

【ZETA株式会社 会社概要】

会社名 ：ZETA株式会社（コード：6031、東証グロース市場）

代表者 ：代表取締役社長 山崎 徳之

所在地 ：東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F

設立 ：2005年8月

URL ：https://zeta.inc

【LIVEX AI Inc. 会社概要】

会社名 ：LIVEX AI Inc.

代表者 ：Jerry Li / Jia Li / Yao Zhao (共同創設者)

所在地 ：460 California Ave, Ste 300, Palo Alto 94306

設立 ：2023年

URL ：https://www.livex.ai/

※このプレスリリースに掲載されている会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。