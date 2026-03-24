集中していると予定を忘れる課題に対応。「目的を声で届ける」音声アラームアプリ「VoiceAlarm」をapp inc.がリリース

株式会社app

AIを活用したプロダクト開発を行う app inc.（東京都、共同代表：築地 ロイ）は、予定の“時間”ではなく“目的”を声で届ける音声アラームアプリ「VoiceAlarm（ボイスアラーム）」をリリースしました。

本アプリは、集中状態による予定忘れに加え、薬の服用・家事・子どものお迎えなど日常のルーティーン管理にも対応。スマートフォン通知では気付きにくい状況でも、声で「何をすべきか」を伝えることで行動につなげる新しいアラーム体験を提供します。

また、高齢化社会における服薬管理や生活支援の観点から、本人だけでなく家族・介護者による活用も想定しています。

開発背景

近年、リモートワークやクリエイティブワークの普及により、集中して作業に没頭する時間が増えています。

一方で、集中状態ではスマートフォンの通知や一般的なアラームに気付かず、予定を忘れてしまうという課題も多く聞かれるようになりました。

この問題は仕事に限らず、薬を飲む時間や子どものお迎え、日常のタスクなど生活のさまざまな場面で起こり得ます。

カレンダーやリマインダーに登録していても、「何のアラームだったか思い出せない」「そもそも通知に気付かない」といった経験を持つ人は少なくありません。

代表の築地自身も同様の課題を感じたことから、「時間ではなく目的を届けることで人は行動できる」という発想に至りました。VoiceAlarmは、この考えから生まれた「行動のきっかけを声で届けるアプリ」です。

利用シーン動画

１. 子どものお迎え時間の通知

集中して作業している最中でも、大事な予定を忘れません。

https://youtube.com/shorts/UzXV-Yudbdo

２. 薬の服用時間のリマインド

健康管理のための習慣化などをサポートします。

https://youtube.com/shorts/oZbktf4MADo



３. 推しのライブ開始時間の通知

ライブ配信やイベントの開始時間を、声で予定の目的として知らせます。

https://youtube.com/shorts/t21t0-w74OY

VoiceAlarmの主な特徴

1. 目的を直接伝える音声通知

アラーム設定時に「ジムに行く時間」「子供のお迎え」など、予定の内容を自分の声でひと言録音。従来のアラームのように「時間」を知らせるのではなく、「薬を飲む時間です」「子どものお迎えの時間です」など行動の目的を声で通知します。

アラームは繰り返したり、日付を指定したりも可能です音声を録音するとすぐに予定を登録できます分かりやすいUIの設計になっています

2. 10種類のキャラクターボイスに対応

オープンソースの音声合成ソフトウェア「VOICEVOX」と連携し、テキストを入力するだけでキャラクターの声によるアラームを作成できます。自分の声を録音するのに抵抗がある方や、楽しくアラームを使いたい方にも最適です。

自分の声での再生の他に様々な音声を用意しています

3. 集中状態でも気付きやすい設計

作業や家事に没頭している場面でも、意味のある言葉による通知が行動のトリガーになります。

iOSの標準キットを使い、確実に鳴る設計になっています

4. カレンダー連携でリマインダーにも

iOSカレンダーと連携すれば、登録済みの予定を自動で取り込み、キャラクターの声でリマインドすることも可能です。カレンダーが自動で更新されるので予定の時間にその予定を読み上げてくれます。もちろん30分前に告知をするなど設定することが可能です。またGoogleカレンダーもiOSカレンダーと連携すればリマインダー連携することが可能です。

連携したいカレンダーを選べば毎日自動で更新されます

AIと共創する新しい開発スタイル

VoiceAlarmは、非エンジニアである代表がAIと共創する形で開発されたプロダクトです。

主にClaudeがコーディングを担い、ChatGPTが設計や戦略面の相談役として関与することで、短期間での開発とリリースが実現しました。

この取り組みは、AI時代におけるプロダクト開発の新しい可能性を示しています。

今後の展望

app inc.では今後、「VoiceAlarm」を軸に通知体験のアップデートを高速に進めていきます。

まずは早期にAndroid版の提供を予定しており、より多くのユーザーが利用できる環境を整備していきます。

また、音声通知の価値をさらに高めるため、キャラクター音声の追加や有料ボイスコンテンツの展開を計画しています。声優・クリエイター・IPホルダーとのコラボレーションを通じて、通知そのものが楽しみになる新しい体験の創出を目指します。

さらに、集中による予定忘れや服薬管理などの課題は世界共通であることから、海外展開も視野に入れたプロダクト開発を推進していきます。

app inc.は今後もAIを活用し、スピード感のあるプロダクト開発によって日常の行動を後押しするサービスを継続的にリリースしていく予定です。

現在、キャラクターボイス提供パートナーやIPコラボレーションの相談も受け付けています。

アプリ概要

- アプリ名：VoiceAlarm by app-inc.

- 提供開始日：2026年3月

- 対応OS：iOS 26.1以上

- URL：https://voicealarm.app-inc.com/

会社概要

会社名：app inc.

代表者：共同代表 築地 ロイ | 石井 鳳人 | 高橋 幸一 | 星川 淳哉

設立：2025年

所在地：東京都

事業内容：AIを活用したスマートフォンアプリおよびデジタルサービスの企画・開発・運営

URL：https://app-inc.com/

app inc.は、AIとクリエイティブの融合により日常の行動を後押しするプロダクト開発を行うスタートアップです。