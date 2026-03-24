2サイズに変身！着脱式小型ワイヤレスマウスを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を発売しました。

マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス Bluetooth フルサイズ ＆ コンパクト 薄型 充電式 4ボタン 無線 持ち運び モバイルマウス 携帯マウス ミニマウス ブラック

型番：400-MAWB235

販売価格：3,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB235

動画で観る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nj6oWd1Tyn4 ]

動画URL：

https://youtu.be/nj6oWd1Tyn4

おすすめポイント

・マグネット着脱式で、作業に合わせて2つのサイズを使い分け

・カバンに入れてもかさばらない、持ち運びに特化した薄型設計

・電池交換が不要なUSB充電式と、周囲に配慮できる静音ボタン

マグネット着脱で2サイズを使い分け

本製品最大の魅力は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる画期的な構造です。パーツを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」として長時間のデスクワークで活躍し、外せば持ち運びに最適な「コンパクトサイズ」に早変わりします。作業環境やシーンに合わせて、1台で最適な操作感を直感的に選ぶことができます。

携帯性を極めた薄型・軽量デザイン

カバンやポーチのちょっとした隙間にもすっぽり収まる、携帯性に優れた薄型フォルムを採用しています。出張やカフェでのテレワークなど、移動が多いビジネスパーソンに最適です。荷物を少しでも減らしたい外出時にもかさばることなくスマートに持ち運べ、どこにいてもすぐに快適なPC作業環境を整えることが可能です。

周囲を気にせず使える静音設計

クリックボタンには、カチカチという操作音が鳴らない静音スイッチを採用しています。静かなオフィスや図書館、カフェでの作業中、あるいは深夜の自宅やWeb会議中など、周囲への音漏れが気になる環境でも気兼ねなく使用できます。周りの人への配慮ができるだけでなく、自身の仕事への集中力を途切れさせません。

エコで手間いらずなUSB充電式

煩わしい乾電池の交換が一切不要な、充電式バッテリーを本体に内蔵しています。付属のケーブルを接続するだけで手軽に充電でき、外出先で急に電池残量が減った場合でもPC等から給電可能です。使い捨て電池を買う手間やコストを省けるため非常に経済的であり、環境にも優しいサステナブルな設計となっています。

マルチに使えるBluetooth接続＆4ボタン

ケーブルの煩わしさがないBluetoothワイヤレス接続を採用し、パソコンやタブレットなど様々なデバイスとスムーズに接続できます。また、基本操作に加えて作業効率を高める4ボタン仕様となっており、日々のパソコン作業をより快適にサポートします。モバイル性と機能性を高い次元で両立した頼れるアイテムです。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB235

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mawb235/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mawb235.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/773991973

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSXRCT3V

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。