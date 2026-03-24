【SwitchBot】待望のスタンド型スマートサーキュレーター新登場。インテリアに馴染むデザイン＆コードレスで家中快適に。

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（※2022年11月 家電Biz調べ ）」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区）は、SwitchBot スマートサーキュレーター（スタンド型）を発表いたします。本製品は、2024年に「価格.comプロダクトアワード 銅賞」を受賞し、2025年の「Amazonプライムデー」でカテゴリー1位※を獲得した既存モデルの機能を継承。3段階の高さ調節により、さらに幅広いシーンでご使用いただけるスタンド型モデルです。ホワイトとベージュのバイカラーに、ワンポイントの木目デザインを配し、住空間に自然に溶け込むデザインに仕上げました。最長28時間のコードレス駆動と、ハブ製品との連携による高度な自動化により、季節に合わせて住まいの空気をスマートに整え、いつでも心地よい空間づくりをサポートします。

本日3月24日（火）より、Amazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天市場のSwitchBot公式店、Yahoo!ショッピングのSWITCHBOT公式ショップにて、発売記念の15%OFFセールを開始します。



※2025年Amazonプライムデー期間 サーキュレーターランキング第1位獲得（自社調べ対象期間：2025/7/10～2025/7/12）

【製品情報】

スマートサーキュレーター（スタンド型）

販売価格：\15,980（税込）

発売記念セール価格：\13,580（税込）

【発売記念セール】

開催期間：3月24日（火）～4月6日（月）

・Amazon公式ストア：https://switchbot.vip/4b8eyIU

・SwitchBot公式サイト：https://switchbot.vip/4uuSvno

・楽天市場SwitchBot公式店：https://switchbot.vip/4sDk5N8

・ヤフーSWITCHBOT公式ショップ：https://switchbot.vip/3Nud42q

※本製品は予約販売商品です。発送日につきましては、各ストアの案内をご参照ください。

※実際の割引率やセール期間は販売チャネルにより異なる可能性があります。 詳細は各販売チャンネルにてご確認ください。

【製品のポイント】

最長28時間の長時間駆動、コードレスで置き場所自由

2400mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最長28時間の連続運転※を実現しました。3段階の高さ調節が可能なため、床置きはもちろん、机の上やキッチンなど、使う場所を選びません。コンセントのない脱衣所やベランダ、キャンプなどの屋外まで、あらゆる場所に風を届け、1年中快適な暮らしをサポートします。

- 夏・冬：温度のムラを解消し、冷暖房の効率を大幅アップ。- 梅雨：部屋干しの乾燥時間を短縮。- 春秋：空気清浄機との併用で、花粉・ホコリ対策の効率を高めます。

※赤ちゃんモードで運転時（消灯・首振りオフ）の測定結果に基づく。

「スマート操作」と「自動化」する空気管理

SwitchBotならではの多様な操作方法に加えて、ハブ製品（別売）との連携で、温度・湿度・場所に基づいた「先回りする快適さ」を実現します。

- タッチパネル＆リモコン操作：本体のタッチパネルやリモコン搭載で直感的な操作が可能。- アプリ操作：1%刻みの細かな風量調節やタイマー設定が可能。- 音声コントロール※：AlexaやGoogleアシスタントに対応し、手が離せない時も声だけで操作。- 温湿度計と連携※：温度や湿度を検知し、サーキュレーターを自動起動。- 外出先から操作※：スマホから帰宅前にエアコン＆サーキュレーターをオン、帰宅したら快適空間がお出迎え。

※SwitchBot ハブ製品（別売）が必要

シリーズ大好評の静音性能、眠りを妨げない「SilenTech(TM)」

既存モデルで非常に高くご支持をいただいた静音性を本製品も継承。最小運転音はわずか22dB（赤ちゃんモード時）を実現。木の葉が触れ合う音よりも静かに空気を循環させるため、睡眠時や集中したい作業時間、赤ちゃんの睡眠も妨げません。

30畳をカバーするパワフル送風

高性能DCブラシレスモーターを搭載、最大風速6.1m/s、送風距離27mを誇り、30畳の広い空間もしっかりカバー。また、左右最大90°、上下最大100°の首振り機能も搭載し、部屋のすみずみまでしっかり空気を攪拌させます。

また、1日の電気代は約5.9円※と、ACモーター製品に比べ約40%の省エネを実現。家計に優しく、四季を通じて活躍します。

※1日12時間使用した場合、電力料金めやす単価31円/kWh（税込）で算出（最大風量運転時）。ご使用状況により変動する場合がございます。

日々の使い心地にもこだわりました

アンビエントライト

本体には、柔らかな暖色系のライトを搭載。間接照明として空間を彩るだけでなく、就寝時の常夜灯としても。

細部のこだわり

本体ディスプレイは、風量や電池残量をひと目で確認できるシンプルな表示に。紛失しがちなリモコンは、本体背面に磁石で吸着。日々の使いやすさを考えました。

暮らしになじむデザイン

ホワイトとベージュの落ち着いた配色に、木目のアクセント。季節を問わず、空間に自然と溶け込みます。

【製品規格】

【SwitchBotについて】

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

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